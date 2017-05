Har jobba med sommerkroppen i fire år

Helt siden 2013 har en gjeng lokale mosjonister arrangert treninger på Hove under aliaset «Fit for summer». Nå har gruppa over hundre medlemmer.

Den siste lørdagen i april er godt i gang på Hove. Klokka er halv elleve. En gjeng turgåere har allerede funnet veien til det populære turområdet og noen få småbarnsfamilier er på plass for å boltre seg på lekeplassen. På den store grønne kunstgressbanen står tre lokale ildsjeler klare for å ønske et tyvetalls treningsglade arendalitter velkommen til Fit for summer-trening. Svart-, rosa-, oransje-, og blåkledde folk i joggesko er på vei til trening, klare for en økt i friluft.

Året rundt

Treninger som denne har vært arrangert på Hove i fire år, og Katrine Mørland har vært med helt fra starten.

– Det var egentlig jeg og noen andre som starta opp. De falt fra etter hvert og da fikk jeg med Bente. Etter det har gjengen bare vokst, forteller Katrine.

Hun har med seg Ove Løfstrand og Bente Marie Olsen på arrangørsiden og sammen leder de tre Fit for summer-gjengen på trening. Tid og oppmøtested for øktene kunngjøres i en Facebook-gruppe som i skrivende stund har 133 medlemmer. De som ønsker å være med på trening betaler 100 kroner i halvåret, et beløp som ifølge arrangørene akkurat dekket inn et julebord i fjor, og kanskje blir nok til en sommerfest i år.

– Vi har stort sett hatt to treninger i uka, og i fjor sommer trente vi tre ganger i uka, det var ordentlig bra, sier Bente før Katrine legger til:

– Stort sett er vi ute. De som trener her er glade i å være ute og trives med det. Det er jo gøy å bli litt gjørmete. Når det er ordentlig dårlig vær har vi fått lov av Kick Strømsbu å trekke inn der, det gjelder de som ikke er medlemmer også, så vi er veldig fornøyde med det.

Nytt og gammelt

Klokka tikker mot elleve, tidspunktet hvor det har blitt avtalt oppmøte på gressbanen for alle som vil være med på dagens økt.

– Er det Fit for summer-gjengen her?

En treningsdebutant i blå dress blir ønsket varmt velkommen og Ove setter straks i gang med å fortelle om opplegget.

Treningene i Fit for summer består stort sett av å bruke de fasilitetene man har rundt seg. I en enorm sirkeltreningsøkt. Mellom postene jogges det. Armhevninger på gressbanen. Triceps-trening på fotballbenkene. Trappeløp på tribunen. Løping på svabergene og rullesteinstranda. I dag har Katrine, Bente og Ove i tillegg tatt med sandsekker. De skal legges over ryggen, mens man løper opp og ned amfiet med den bratte gressbakken.

Hove Max

Lørdag 16. september skal et helt nytt treningsarrangement avholdes på Hove. Hove Max er enklest å beskrive som Tarzan-løype eller hinderløp for voksne. En rekke hindre settes opp i runder på rundt fire og ni kilometer. Vanndistanser, tømmerstokker du må klatre over, såkalte monkey bars, bratte motbakker, tauklatring, løping med vedkubber og gjørme du må åle deg gjennom er bare noen av hindrene du kan bli utsatt for. Dersom det er et hinder du ikke klarer må du løpe en ekstra runde på hundre meter.

Arrangement innen denne sjangeren som allerede er godt kjent er for eksempel «Toughest» og «Viking race». Når hinderløpet skal avholdes på Hove er det Trauma som står som arrangør, og den frivillige gjengen i Fit for summer er utpekt til å holde fellestreninger for alle lokale som skal delta i løpet. Dette har gitt gruppa mange nye medlemmer den siste tida.

– Vi fant ut at vi har treninger uansett og hvis vi da kan hjelpe Hove Max vil det være en god mulighet. Vi har fått med mange nye ansikter på grunn av det og jo varmere det blir jo flere kommer til å melde seg på, sier Ove som har vært den største pådriveren for samarbeidet.

Jobbe mot mål

Å delta i hinderløp er ikke noe nytt for Fit for summer-gjengen. I fjor trykket de opp egne t-skjorter og stilte som lag i «Viking race». Treningene har derfor hele tiden vært inspirert av hinderløyper. Katrine og Bente jobber jevnt og trutt for at de som trener skal være så godt rustet for «voksenhinderløype» som mulig.

– Vi var en gjeng som deltok på vårt første hinderløp i fjor, det var knallgøy, da stilte vi som Fit for summer og det skal vi gjøre igjen i år, gliser Katrine.

En ny Fit for summer-debutant ankommer og blir ønsket like varmt velkommen som de andre.

– Hei Eva, så gøy at du kom! sier Bente.

– Ja. Jeg må finne formen igjen. Jeg var veldig trent, men sykdom har hindra meg, så kanskje det blir påmelding til Hove Max. Sånn trening som dette synes jeg er kjempegøy, å være ute og trene er veldig sosialt og fint, sier den blide dama som er klar for sin første treningsøkt i sommerkropp-gjengen.

Hjemmebane

Til sammen er nesten 30 personer samlet på kunstgressbanen når treninga starter. Katrine tar ordet og ønsker velkommen før hun forteller om hvordan dagens økt er lagt opp. Selv har hun ingen trenererfaring, Bente har vært instruktør tidligere, men det er flere år siden nå. Likevel har de to jobbet seg opp en del erfaring gjennom de fire årene de har holdt på, og gruppa ledes kyndig gjennom postene som er lagt opp. I hvert hjørne av kunstgressbanen er det forskjellige øvelser. Litt lenger borte skal den kjente og fryktede «burpees»-øvelsen til pers. I det som en gang var Hovefestivalens Amfi-scene løper deltagerne opp og ned med sandsekker på ryggen. Store steiner blir brukt til spensthopp. Mellom postene skal deltagerne jogge. Gruppa deles opp i mindre grupper på fire-fem personer og de spres raskt utover hele det store treningsområdet.

– De ordentlige hindrene som skal være i Hove Max får vi ikke øvd på, men vi vet hvor alt skal være. Siden påske har vi vært ute i terrenget der løypa skal være. Ut på svabergene, ut på rullesteina, dradd vedkubber, løpt helt nedi strandkanten sånn vi skal gjøre på Hove Max, forteller Katrine og legger til at en liten fordel må de som stiller på hjemmebane ha.

En av dem som stiller på nærmest alle treningene og tar sikte på å delta på Hove Max er Lisa. Hun har vært med i halvannet år og er storfornøyd.

– Det begynte med å bli dradd gjennom kjente. Jeg og mannen min var ferdigslutta på røyking og istudd en del kilo. Vi fikk beskjed om å hive oss med her, jeg tenkte at vi prøver. Og det var bare så bra fra første stund. Helt topp, for de motiverte og pusha på en god måte. Du følte deg velkommen og du følte deg ikke dum for at du ikke hang med eller noenting, sier hun og legger til at hun håper å klare Hove Max.

– Målet er Hove Max, så får vi se hvordan det ligger an når det nærmer seg, men det er målet!

Mens Lisa jobber videre har de tre lederne for gruppa fordelt seg jevnt utover gruppene som puster og peser seg gjennom hindrene. «Kom igjen!» og «Bra!» høres fra alle kanter. Etter to runder er det hele ferdig og alle kan gå hvert til sitt for å starte lørdagen. Neste økt er ikke langt unna, da er det tid for motbakkeløp og intervalltrening ved Tjenna på Tromøya.