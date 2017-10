Annonse:

TREKLØVERET: Silje Stene (16), Lise Ånonsen Boye (17), Alexander Sudland (17) hadde ansvaret for arrangementet på Sam Eydes videregående skole. Foto: Mona Hauglid

Mye å glede seg over

Overraskelser og gleder i fleng. Verdensdagen for psykisk helse ble markert tirsdag 10. oktober med en rekke arrangementer på alle videregående skoler i Arendal. Temaet for årets event var ”Noe å glede seg over”, og med dette ble alle oppfordret til å finne de små og store tingene rundt seg som gir glede, både til en selv og til andre. Perfekt start på dagen

På Sam Eydes videregående skole ble både elever og lærere overrasket med kaffe og vafler før skolestart. Sjokolade ble delt ut i fleng, og for virkelig å sette stemningen bidro bandet Frioms.org med leken og glad musikk i foajeen. Trekløveret av ungdommer som har hatt ansvaret for arrangementet kan nesten ikke stå stille: -Det er så gøy! utbryter Lise Ånonsen Boye (17), og legger til at dette er en viktig dag å markere. –Alle har en psykisk helse, så sånn sett gjelder jo denne dagen oss alle. Silje Stene (16) er ikke mindre entusiastisk, og hun håper inderlig at dagen skal gi mye glede til alle på skolen. –Jeg håper dagen blir spesiell for oss alle, en dag som mange vil huske fordi det har vært så kjekt. Alexander Sudland (17) er hjertens enig med jentene, og legger til at når man sliter med depresjon, er det vanskelig å finne ting å glede seg over. –Det håper jeg vi kan bidra med i dag, å vise at også de små tingene kan ha stor betydning. Derfor er det kjekt å se så mange smil på vei inn til skolen i dag.





