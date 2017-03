Takkes av etter 21 år

Kjell Ivar Jensen ble hedret som daglig leder for Opplæringskontoret for byggfagene i Aust-Agder hvor han har arbeidet siden 1996.

Glenn Kruse overtar som daglig leder for kontoret som sørger for at elever på byggfag får lærlingplass i bedrift og at de følges godt opp under læretiden. Murermester Jarle Hansen er også ansatt for å styrke kontoret.

Under årsmøte for opplæringskontoret 10. mars ville flere benytte anledningen til å takke for innsatsen.

– Det som kjennetegner denne mannen er kunnskapsrik, rettferdig og en som skaper trivsel for de rundt seg, melder kontoret i en pressemelding.

Okab organiserer i dag 240 lærlinger og bedrifter og dekker 14 ulike dag.

Under årsmøtet ble også Elias Teinhum Reinhardsen som har gått sin læretid på Henriksens snekkeri kåret til årets lærling.