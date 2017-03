Metodistkirken: I villrede om hva de skal mene

Den gamle Metodistkirken i sentrum må utredes ytterligere før politikerne vil si ja eller nei til riving og nybygg.

Et enstemmig kommuneplanutvalg gikk onsdag inn for å utsette saken om planforslaget for den 146 år gamle Metodistkirken i Arendal. Tiltakshaver Metodistgården as vil rive byens eldste kirkebygg og oppføre et sted mellom tolv og 18 leiligheter over fire etasjer, inkludert parkeringskjeller. Rådmannen i Arendal fraråder på sin side riving.

Kirkehistorie

Bakgrunnen for rådmannens ønske om å få politikerne til å si nei til å rive den eldste delen av kirken er at rådmannen mener bygningen for det første er regulert i et spesialområde for bevaring og at det slås fast at kirkebygget ikke kan endres og verken på- eller tilbygges. Tilbygget, derimot, kan både utvides og få en ekstra etasje. For det andre mener rådmannen at kirkebygningen i seg selv har høy kulturhistorisk verdi. Det har også fylkeskommunens kulturminnevernseksjon slått fast. I fylket har de derimot medgitt at rivning er det eneste realistiske utfallet, ettersom befaringen med tiltakshaver i 2013 avdekket at bygningen er i svært dårlig forfatning og at å sette det i stand vil være en kostnad tiltakshaver ikke skal være i stand til å klare

– Et vedtak som ikke tillater riving vil i praksis innebære at bygningen blir stående ubenyttet mens forfallet gradvis vil øke, lød konklusjonen i kulturminnevernseskjonen for fire år siden.

Metodistkirken er Arendal bys eldste i kirkebygning fra tiden da frie menigheter vokste frem og rådmannen mener det er et stående vitne fra historien fra den tiden, sammen med de andre, mener rådmannen.

Ikke enig

Da kommuneplanutvalget var på befaring i Østre gate 12 onsdag var det sammen med representanter for tiltakshaver, arkitektkontoret, fylkeskommunen og naboer. Kirken stinker av dårlig inneklima og det er helt tydelige skader i bygget. Men det står altså enda, selv om det i sin tid ble stengt for bruk på grunn av fare for at taket kunne falle ned.

–Vi er enig i det meste bortsett fra konklusjonen, sa Morgan Omdal fra Metodistgården as.

Han tenkte da på rapportene som forteller om et bygg i svært dårlig stand og fylkesmannens kultuminnevernavdeling som har signalisert at den ikke vil motsette seg et rivningsvedtak om det blir utfallet. Bygningen ble i sin tid kjøpt nettopp på bakgrunn av signalene om muligheter for å rive og bygge et nytt leilighetsbygg. Ove Andersen er nabo i bygget «Byterrassen» og var en av flere fra styret tilstede. Han minnet politikerne om at bygget han bor i ble bygget med krav om tilpasssing til Metodistkirkens høyder og utforming. Naboene er opptatt av om det rives og bygges nytt, må et nybygg ta hensyn til naboene. Han ga uttrykk for at han liker kirkebygget.

–Det er et flott bygg som tar seg godt ut der det står, sa han.

Metodistgården as har signalisert at om ikke de får rive vil gården bli stående til ytterligere nedfalls fordi det ikke er økonomi i selskapet til å gjennomføre det de mener er kostbar renovering.

Utrolig trist

Høyres Benedikte Nilsen sa at hun mener det er utrolig trist om kirken blir revet. Hun ønsker at det blir lagt frem tall og fakta for hva det vil koste å sette bygningen i stand og en vurdering om bygget kan kjøpes og brukes i kommunal regi.

–Jeg synes vi bør ha mer kjøtt på beinet. Jeg tror det er mange i kommunen som vil kunne se på denne saken med nye øyne. Det er kjøpt nokså rimelig, så det kan være mulig for kommunen å kjøpe tilbake. Jeg vil gjerne ha tall på bordet for hva det vil koste å renovere, sa hun.

Knut Tveiten fra Pensjonistpartiet sa at kirkebygget er en viktig del av bybildet og at han liker dårlig at det ene etter det andre forsvinner.

–Jeg ønsker en sak om hvordan vi kan utnytte det i ettertid. Det kan ikke stå tomt, sa han.

Nilsen konkluderte etter hvert med at hun aldri kommer til å stemme for av kirken uansett.

Snudd på hodet

Mens kommuneplanutvalgsleder Nina Jentoft, Arbeiderpartiet, ga uttrykk for at hun er i tvil om hva politikerne bør gjøre i saken, mener Einar Krafft Myhren fra SV at planforslaget imøtekommer mye av tankegangen i Arendal om å bygge fortettet og sentralt. Han lurte på om det også kan være aktuelt for tiltakshaver å vurdere næringslokaler i første etasje. Høyres Roar Gundersen er inne på bevaringstankegangen og stilte spørsmål ved om ikke det går an å beholde kirkens ytre fasader som ramme for et eventuelt leilighetsbygg.

–Her bør du kjenne igjen kirken, det hadde vært fint å få en kombinasjon, sa han.

De blå ble altså litt røde og de røde litt blå i denne saken som omfatter sentrums eldste kirkebygg.

Torbjørn Nilsen fra Fremskrittspartiet sa at han egentlig ville at saken skulle legges ut til offentlig ettersyn, men at han støttet utsettelse i påvente av en utredning av mulighetene som finnes for den gamle kirken. Blir det for dyrt for kommunen å gå inn og ta over, har han løsningen helt klar.

–Om det kommer til at vi ikke har økonomi til dette må vi være positive til rivingforslag i neste omgang, sa han.