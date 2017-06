Block Watne mobiliserte for Willumstad

Annonse:

MANNSSTERKT: Block Watnes distriktssjef Christen Wroldsen (blå skjorte) ga håndverkerne utvidet lunsjpause onsdag og tok dem med for å vise politikerne hvor viktig det er for de ansatte at det bygges boliger i Arendal kommune. Foto: Esben Holm Eskelund

Block Watne ønsker utbygging på Willumstad og møtte mannssterke opp for politikerne.

Selskapet har i flere år ivret for å få bygge ut skogområdet på Willumstad, som er en del av kommunedelplanen for His bydel. Etter at politikerne i Arendal i august 2015 vedtok at det ikke skal bygges boliger i det grønne arealet på Hisøy har selskapet fortsatt arbeidet med å få bygget – i det minste noe. I første runde var det tale om et samarbeid mellom Arendal Eiendom KF og Block Watne og en utbygging av rundt 600 boenheter. Etter nei-vedtaket for snart to år siden spilte selskapet inn et forslag om en redusert utbygging, denne gang på rundt 320 boenheter, men rådmannen mener at nei-vedtaket står støtt.

Møtte politikerne

Etter at eiendomsforetaket i kommunen meldte seg ut av byggeprosjektet, ettersom det ikke er politikerflertallets ønske å tillatte utbygging på Willumstad, har Block Watne ikke gitt opp håpet om å få bygge boliger i området. Onsdag hadde distriktssjef Christen Wroldsen med seg nærmere tretti av sine ansatte for å overvære kommuneplanutvalgets behandling av kommunedelplan for His bydel. Den behandlingen endte med en utsettelse av saken i påvente av en befaring.

Mindre utbygging

Bakgrunnen for det storstilte oppmøtet er at selskapet i forbindelse med revisjonen av kommuenplanen har løftet inn Willumstad nok en gang som et aktuelt utbyggingsområde, med mindre omfang og adkomst fra Utnes.

–Dette henger jo ikke sammen med det andre området ved Kirkeveien, sier Wroldsen til Arendals Tidende.

Han forklarer at det er tale om ett eller to mindre felt lengre sør enn opprinnelig ønsket. Omfanget av boliger er betydelig lavere enn de tidligere planene, med rundt kanskje 60 på det største av feltene.