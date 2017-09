Uklart hvem som har ansvar for historiske stier

Annonse:

Christer Aaser er misfornøyd med vedlikehold av beinveien som går fra Barbu til Bjørnsplass og mener kommunen må ta større ansvar.

Ifølge Aaser har trær veltet og store steiner har rast ut på stien. Nå er han bekymret for sikkerheten for de som benytter seg av denne stien, som er registrert som en av beinveiene i Arendal kommune.

Vedlikehold

– Jeg mener det er kommunens ansvar å sørge for at disse veiene er forsvarlige og at de vedlikeholdes jevnlig. Slik det er nå så er jeg redd for at flere trær kommer til å velte hvis det blir store snømengder eller sterk vind, sier han til Arendals Tidende idet vi møter ham på stien det er snakk om.

Ifølge kommunens beskrivelser finnes det et nett av snarveier i Arendal, særlig i den eldre bydelen. «Disse stiene, trappene, smugene sikret historisk adkomst til sjøen og sentrum for befolkningen og var viktige i den tiden da ferdselen hovedsakelig foregikk til vanns. Mange av beinveiene finnes fortsatt, og forteller en kulturell historie og gir adkomst til mange flotte steder som bidrar til rekreasjon og aktivitet. For å ta vare på og dele kunnskapen om byens beinveier har kommunen utarbeidet to kartfoldere med kultur- og mosjonsløyper der beinveiene framgår fra Nesheia og Batteriet til Fløyheia og øvre Tyholmen Arendal» står det beskrevet på arendalgangkart.no gjennom Arendal kommune.

Farlig

På dette kartet er stien som går fra Barbudalen og opp til Bjørnsplass merket som beinvei, og det er denne veien Aaser mener kommunen må ta større ansvar for. Selve stien er asfaltert, derfor er den ikke helt gjengrodd, mener han.

– Jeg syns det er for dårlig at det er private husstander i området som må ta dette ansvaret. De har ryddet trær som har veltet og fjernet stein som har rast, sier han overgitt og peker opp mot noen veltede røtter for å illustrere.

– Her kan se hvilke trær som har veltet over veien, du ser at røttene er dratt opp av jorda fordi det ikke har vært godt nok feste her, sier han.

– Og her ser du stein som har rast, det er kjempefarlig hvis svære stein raser ned på stien når det er barn eller eldre som går der. Kommunen må rydde!, understreker han bestemt.

Mye brukt

I 2015 tok han kontakt med kommunen for første gang. Da fikk han beskjed om at det ikke var økonomi til vedlikehold.

– De har vært her på befaring, men da ble ikke dette området prioritert på grunn av økonomi. Nå har jeg henvendt meg til kommunen igjen, uten å få noe svar, sier han, og legger til:

– I tre år sto det et gammelt bilvrak i bunnen av stien her, den var til stor sjenanse både for de som ferdes her og for de som bor i området. Nå er den omsider fjernet, og det er vi glade for. Jeg sendte da en gratulasjonsmail til kommunen, sier han og flirer.

Han trekker også fram folkehelse som et viktig poeng for å vedlikeholde småstier og beinveier.

– Folkehelsearbeid skal tilrettelegge, og da mener jeg at disse stiene også må vedlikeholdes slik at det er greit for folk å ferdes her, understreker han.

Når det gjelder beinveien fra Barbudalen opp til Bjørnsplass sier Aaser at den blir mye brukt, både av de som bor på Bjørnsplass, Bratthenget og i området rundt.

– Det er opprinnelig en gammel skolevei fra den tiden det var skole i Barbu, nå blir den mest brukt av de som vil spasere til sentrum, men som ikke ønsker å gå langs den trafikkerte veien langs Steinsås eller Engekjærbakken, sier han.

Uavklart

Kristin Fløystad fra Arendal kommune sier til avisa at hvem som egentlig har ansvaret for vedlikehold av beinveiene ikke er avklart.

– Alle syns det er spennende og interessant med disse gamle beinveiene, og vi har laget et kart med oversikt som ligger på våre hjemmesider. Men hvem som skal vedlikeholde disse er ikke avklart. Det er verken satt av midler eller ressurser til dette, sier hun.

– Betyr det da at det er private ildsjeler som må gjøre denne jobben hvis ikke disse veiene skal gro igjen?

– Ja det gjør kanskje det. Det er ingen her hos oss som jobber med dette eller har ansvar for det. Disse veiene er heller ikke regulert eller sikret på noe vis. De har kun blitt kartlagt etter en oversikt vi hadde fra 70-tallet, der disse veiene sto i fare for å bli gjengrodd også den gang, forklarer hun.