«Vi må ha fred»

Barn på Moltemyr ressursskole har laget en utstilling ut av ønskene de har for hjemlandet sitt.

Eritrea, Libanon, Syria, Liberia, Irak, ­Somalia. Barna på Moltemyr ­resurssenter har enormt forskjellige historier med seg i bagasjen når de kommer til Norge, likevel har de en viktig ting til felles. De vet langt mer om krig enn barn på deres alder burde gjort.

Nå har de delt ønskene sine for sitt ­hjemland i en utstilling.

Voksne ønsker

Ideen til utstillingen kom da lærerne planla FN-dagen. De ville la elevene fortelle om sine erfaringer og hva de ønsker for at hjemlandet deres skal bli et bedre sted å bo.

– Det var helt fantastisk. De fortalte veldig voksent og seriøst, og vi har fått oversatt fra flere språk. Elevene kom med mange veldig alvorlige setninger, og det er uvanlig at så unge mennesker sitter med så uvanlige opplevelser, sier koordinator Wenche Råbu Nilsen.

Utstillingen har stått på Arendal ­bibliotek, elevene på skolen har fått se utstillingen og i tillegg har ordføreren vært på skolen og sett ­øns­kene.

Internasjonal politikk

Ønskene barna forteller om er fortalt med barns ord, men de handler om voksne problemstillinger. Ali og Amar fra Irak har vært i Norge i syv og fire måneder, de snakker allerede mye norsk og ­forteller om barn som kidnappes og familier som skremmes til å betale penger, og om ­internasjonal politikk.

«Vi må få slutt på krig og bomber. Iran og USA må slutte å blande seg» er ett av ønskene deres.

Elevene på ressurssenteret går på norsk­undervisning 14 timer hver uke det første året, og litt færre timer det andre året. De får aller mest norskopplæring, men også litt fra andre fag for at de ikke skal bli hengende for mye etter. Moltemyr har omtrent 20 elever på språksenteret nå.

Nyansatt rektor Ingvild Moen kommer fra Bergen hvor de har mottaksskoler som elevene går på, heller enn ressurssenter som Arendal kommune har. Hun tror Arendals modell er bedre enn den hun opplevde i Bergen.

– Det er en ressurs for elevene, de kan gå ned hit om de er usikre og trenger et fellesskap. Samtidig blir de inkludert i klassen helt fra starten.

De får leke, bli integrert og være med jevnaldrende i klassen, sier hun.

Fred

Nesten alle barna ønsker først og fremst fred. «Vi trenger fred» har de skrevet på sine plakater. En av dem er Muhammed Hussein som går i 10. klasse. Han kommer egentlig fra Palestina, men har bodd i Syria mesteparten av livet, i Norge har han bodd nesten tre år. Problemene barna beskriver handler imidlertid ikke bare om krig, de handler også om hvordan barn behandles.

«Alle lærerne bør byttes ut fordi de slår elevene» er et av hans ønsker for sitt hjemland.

«Barn som har mistet familien sin har ingen som passer på dem. Det bør organiseres sånn at noen tar seg av dem» ønsker Emanuel fra Liberia som har bodd i Norge i syv måneder.