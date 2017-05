– Barn har ofte en fantasi som gjør det mye verre

Arendal kommunes nye kreftkoordinator mener fokus på barn og unge som blir pårørende er viktig.

Hanne Syvertsen Fosseli er Arendal kommunes nye kreftkoordinator og støtter pasienter og pårørende med kreft.

Helhet

Fosseli som ble ansatt i stillingen tidligere i år er sykepleier med videreutdanning i kreftomsorg. Hun har arbeidet syv år på Rikshospitalets klinikk for transplantasjon og kreft innen mage og tarm, har kurset kreftpasienter på Montebellosenteret og har arbeidet med lindrende omsorg på Ullevåll og Arendal sykehus. Opprinnelig er hun fra Grimstad og nå jobber hun med å hjelpe kreftsyke og pårørende i Arendal frem til gode tilbud og riktig tilrettelegging.

– Det er veldig fint å kunne se hele brukeren og hjelpe til med mye av det du ikke har anledning til i en hektisk hverdag på sykehuset. Det kan være hektisk her også, men du har andre oppgaver. Jeg synes det er givende å ha mulighet til mer samtaler og veiledning rundt situasjonen til pasienten, sier Fosseli idet hun møter Arendals Tidende til en prat om den nye hverdagen på Arendal kultur- og rådhus.

Jungel

Arendal kommune fikk sin første kreftkoordinator i 2012, og Fosseli er nummer to i stillingen. Hun samarbeider tett med både sykehuset, kommunens egne tjenester og Kreftforeningen. Kreftforeningen bidrar for øvrig med økonomisk støtte til kommuner som ansetter en kreftkoordinator, et tilbud omtrent 120 av landets kommuner har valgt å benytte seg av. I Aust-Agder har Aredal, Evje og Hornnes, Bykle, Valle, Bygland, Grimstad, Lillesand, Birkenes, Risør og Tvedestrand kreftkoordinatorer.

Koordinatoren skal fungere som et lavterskeltilbud og alle som henvender seg til Fosseli skal få god hjelp. Hun forteller at det virker som pasienter og pårørende synes det er godt å få støtte av en fagperson i jungelen av tilbud og behandlinger.

– Mange synes det er vanskelig å finne ut av alle tilbudene og synes det er godt å ha noen som kan hjelpe dem litt. For noen blir det mye å forholde seg til, det er for mange personer og for mange tilbud, sier koordinatoren.

Guide

I Arendal kommune er det akkurat nå XXX personer som er rammet av kreft. Hovedmålet til Fosseli er å arbeide for at disse får bedre livskvalitet og levekår.

For enhver som rammes av alvorlig sykdom kan situasjonen virke overveldende og det kan være vanskelig å vite hvor man skal starte. Fosseli sier at hun blir kjent med situasjonen til den syke og de pårørende før hun danner seg et bilde av hva slags hjelp som trengs. Deretter er målet at flest mulig skal få god hjelp der de bor.

– Situasjonen til de syke og pårørende avgjør hva jeg hjelper dem med. Om det er en pasient som er på cellegift for å bli frisk eller om det er en som ikke kan bli frisk. Det er veldig ulik organisering og koordinering. De som er i behandling kan trenge rehabiliteringstjenester og hjemmepleie, frivillighetssentralene har tilbud og frisklivssentralen har tilbud, ramser hun opp.

For de som har fått beskjed om at kreften ikke er mulig å bekjempe er situasjonen en ganske annen, men Fosseli forteller at jobben ikke bare er dyster.

– Jeg treffer selvfølgelig mye trist og det er mange skjebner, men det er givende også. Det er en takknemlig gruppe som er veldig glad for den hjelpa de får. Så jobber jeg mye med pårørende og har støttesamtaler med dem.

Barns virkelighet

De siste årene har helsevesenet økt fokuset på barn som pårørende og dem som har behov for ekstra tilrettelegging eller oppfølging. Fosseli forteller at de har mye fokus på barn og unge.

– Barn har en helt annen måte å uttrykke seg på, de går inn og ut av lek og sorg og det er ikke så lett for dem å sette ord på det de føler. Ofte krisemaksimerer de hvis mor, barn eller søsken er syke. Foreldre tenker kanskje at de skal skjerme barna, men da har ofte barna en fantasi som gjør det mye verre enn det som er virkeligheten. Så det er viktig å være ærlig med dem og ha samtaler og informere dem, sier hun.

Kreftforeningen har to månedlige arrangement for barn og unge mellom seks og 16 år som har opplevd alvorlig sykdom eller død i familien. På møtene skal det være rom for prat på barnas premisser. Ifølge kreftkoordinatoren er det ikke alltid like lett å prate med barna om kreft, særlig fordi man kan være usikker på hvor alvorlig sykdommen er og hvor raskt den vil utvikle seg. Hun understreker at man ikke må lyve til barna, men forsøke å fokusere på håpet.

– Det er ikke alltid lett å vite hele sannheten når det gjelder alvorlig sykdom. Kreft kan ha et langt forløp og et fryktelig kort forløp, så det er viktig å tilpasse praten med barna etter det som er virkeligheten. Man må ikke si at mamma skal i behandling og bli frisk når hun ikke blir det, men det er viktig å beholde håp i alle situasjoner. Enten det er et håp om å leve lenger eller å overleve, avslutter Fosseli.