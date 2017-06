Laila fikk napp på bryggedans

Annonse:

FISKEGLEDE: Lykken var stor da Laila Nilsen for fjerde gang halte en fisk opp av fjorden. Foto: Esben Holm Eskelund

Fisken utenfor kunnskapshavna i Arendal levde farlig fredag formiddag.

Der sto nemlig Laila Nilsen og en rekke andre med håp i hengende snører om skitt fiske. Nilsen fikk snøret til bunns både en, og to og tre ganger, og kunne stolt dra opp en sypike over bryggefronten.

Tre ganger

– Den har jeg fått tre ganger, smiler hun.

Fisken på kroken blir håndfast hektet av kroken av Arild Voie i Arendal Jeger- og fiskeforening og droppet i vannet igjen. Fiskesuppen som skal nytes senere på dagen inne i kaféen Vitenbiten er allerede laget og trenger ikke mer fisk.

Nilsen kan avsløre at den første fisken hun dro opp fredag var en blåstål. Hun er frivillig på Plankemyra bo- og omsorgssenter og hadde med seg en beboer ned til brygga.

Kunne ikke vært bedre

Det er tredje året på rad at Arendal kommunes aktivitetssenter på Plankemyra inviterer til bryggesleng og fiske på brygga. Det skjer i samarbeid med Arendal Jeger- og fiskerforening. Nilsen synes arrangementet er veldig bra.

– Det er fin musikk, fint vær og da kan man ikke ha det bedre, mener hun.

Mange eldre hadde fått anledning til å komme seg ut i finværet denne fredags formiddagen. Regnbygene på morgenkvisten var truende for sommerfølelsen, men når arrangementet var i gang kom også sola og varmen.

– Det er noe med denne dagen. I fjor var det også fint vær, minnes Atle Simonsen, som var medhjelper for jeger- og fiskerforeningen på arrangementet i fjor også.

Allsang og musikk

Ut over brygga ljomer musikken fra bryggeorkesteret. «Drømmen om Elin» og «La oss leve med hverandre» lyder over stedet. Noen danser bryggedans på ordentlig, og de som ikke har bein som bærer danser tett i tett i rullestolene. Deltakerne kommer fra ulike dag- og aktivitetssentre i Arendal til arrangementet, som nå må kunne slås fast at er blitt tradisjon i juni.