Rockabilly, gamle biler og pinupdamer

Fem musikkglade ildsjeler fra Arendal har starta Norges første Cruisers Norway Rockabilly Crew. Liker du 50- og 60-talls musikk, biler, rock og pinupdamer, da er dette klubben for deg.

Ved første øyekast ser de ut som hardbarka MC-medlemmer. Det er de imidlertid ikke. Den lokale klubben handler om musikk og formidling av artister.

Pinupdamer

– Vi er en gjeng som liker gamle amcar-biler, sykler og rockabillymusikk fra 50- 60-tallet, og vi har ingen ting med MC-miljøet å gjøre. Vi måtte imidlertid søke dem om tillatelse til å bruke vester, siden det er noen regler om bruk av ryggmerker, forteller en av de to presidentene i klubben, Egil Andre Olsen.

Målet til klubben er å fremme livemusikk og formidle band til konserter og festivaler. Cruiser Rockabilly Crew-medlemmene er glad i gamle amcar-biler og retro musikk og klær. Den typiske stilen på de større klubbene i utlandet er brylkrem i håret på mannfolka og pinup-damer i strutteskjørt og polkadot-kjoler.

– Det er den stilen vi vil kjøre. Det er veldig flott når jentene kler seg i retro kjoler med røde lepper og hårbånd, det er dessuten veldig in i tiden. Jeg har kjøpt min aller første pinup-kjole og gleder med veldig til å bruke den på arrangementene fremover, og jeg oppfordrer selvfølgelig andre til å gjøre det samme, sier Rosa Eriksen, som er eneste kvinnen i klubben foreløpig.

Internasjonalt konsept

Cruiser Rocabilly Crew er en familievennlig internasjonal klubb som i hovedsak jobber med livemusikk. Organisasjonen ble stiftet i Østerrike i 1999, og har per i dag medlemsklubber i 14 land. Cruisers Norway Rockabilly Crew er den første medlemsklubben som er stiftet i Norge, og det er de veldig stolte av.

– Vi har vært på flere av arrangementene til andre klubber i utlandet og blitt kjent med mange der. Etter stort påtrykk fra stiftelsesklubben i Østerrike, fordi de ikke hadde noen klubber i Vikingenes land, lot vi oss overtale til å starte klubb i Norge. Internasjonalt er konseptet stort, og vårt mål er å tilknytte oss artister og band slik at vi etter hvert får en stor artiststall her også. Vi skal bidra til å formidle musikk og fremme artister her hjemme i Norge og i utlandet, sier Egil Andre.

Klubben kaller seg familievennlig fordi det er vanlig å arrangere familietilstellinger med aktiviteter for barna.

– Mange har barn, og det er viktig at vi gjør ting sammen med dem. Vi koser oss med barn og familie på dagtid, og på kvelden er det voksenfest, sier Egil Andre.

Høy harryfaktor

Per i dag er det fem medlemmer i klubben, fire menn og en kvinne. Medlemmene er rangert inn i titler som president, visepresident, event officer, music officer og pinup. De vil gjerne ha flere medlemmer, det eneste kriteriet er at de må like musikk.

– Det er en fordel å være glad i gamle biler og gammel musikk, vi er litt retro. Noen vil kanskje kalle oss for «harry», og det syns vi er helt greit. Vi liker det litt harry, smiler Egil Andre.

Førstkommende lørdag arrangerer de sin første fest der to lokale band skal opptre. Festen skulle i utgangspunktet vært avviklet på Heimtun, men på grunn av noen tekniske problemer har de sett seg nødt til å flytte den til Vegarheim kulturhus i Vegårshei. Selv om det i utgangspunktet er rockabilly som er den musikken klubben er basert på, henger de seg ikke så veldig mye opp i sjangeren på egne arrangement. Det viktigste er at det er god kvalitet på musikken, og at de syns det er gøy å være med.

– Dette er ildåpen våres, og vi får blant annet besøk av utenlandske cruisers som kommer hit for å se hvordan vi gjør det. Rapperen Ruben Pettersen og det fremadstormende bandet Underwing skal spille, og vi gleder oss veldig. Vi har delt musikken deres på våre facebooksider, som igjen blir sett av klubbmedlemmer fra hele verden, på den måten bidrar vi til å fremme artistene, sier music officer Christoffer Tvermyr.

Utstillingsvindu

Klubben oppfordrer band til å ta kontakt med dem for å få hjelp til formidling av musikken deres.

– Vi fungerer som et utstillingsvindu der medlemsklubber fra andre land kan velge artister fra oss til deres konserter og arrangement. Vi har tilgang på flere utenlandske band gjennom den internasjonale klubben, men vi ønsker å knytte til oss flere norske band, slik at vi kan promotere dem videre. Vi kan blant annet være behjelpelig med å skaffe spillejobber i utlandet i tillegg til festivaler og arrangement her hjemme. Formidling av musikk er hovedmålet vårt, og vi vet at flere klubber i utlandet har lyst til å ha besøk av norske band, sier Christoffer.

De fem klubbmedlemmene jobber systematisk for å bygge opp kontaktnettverket og knytte til seg artister. Målet er at store festivalskapere etter hvert skal finne det naturlig å kontakte dem.

– Det er et langsiktig mål som vi håper å oppnå. Vi vet at det er mange som syns at det vi driver med er veldig kult, nå handler det først og fremst om å fortelle folk hva vi driver med, sier de blide klubbmedlemmene.