Kommunen brøt loven da dement kvinne døde

Fylkesmannens konklusjon er klar.

5. desember i fjor forsvant ei kvinne fra Tromøy bokollektiv for demente. To uker senere ble hun funnet død i Strandkanten ut mot Slåttøya. Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder har ført tilsyn med saken og konkludert med at kommunen har brutt kravet om forsvarlighet i tjenesten som leveres.

Kvinna skal sist ha blitt sett på senteret klokka 15.50 den dagen hun forsvant, og ifølge kommunens redegjørelse for saken var det ingenting som gjorde de ansatte bekymret for henne på den aktuelle dagen.

GPS

I oktober, seks uker før forsvinningen, var det bitt truffet vedtak om at hun skulle spores med GPS, men tiltaket var ikke kommet i gang da hun forsvant. Grunnen til vedtaket var at hun flere ganger tidligere hadde forsvunnet fra avdelingen uten at noen hadde merket det. Kvinna hadde vært på tur og prøvd GPS-utstyret før lunsj samme dag som hun forsvant, men det hadde ikke fungert. De ansatte skulle fått opplæring et par dager etter forsvinningen.

– Det er ikke opplyst hvorfor tiltaket ikke er iverksatt, men når risiko var identifisert og man gikk til det skritt og fatte et vedtak om «overvåking», er det all grunn til å spørre seg hvorfor dette tiltaket ikke var iverksatt. Det er ikke sannsynlig at det var andre som hadde vedtak om GPS, siden personalet ikke var opplært i bruken av denne teknologien, men det er ingen unnskyldning, skriver fylkesmannens saksbehandler i sitt tilsyn.

Omstridt tidspunkt

Ifølge den ansatte på vakt holdt vedkommende på å lage middag da kvinna forsvant. Hun måtte gå tre ganger ned i kjelleren for å hente noe hun manglet, men da hun kom opp tredje gang ble hun oppmerksom på at kvinna var borte. De ansatte lette på senteret før det ble slått alarm. Det ble lett i området til fots og med bil uten resultat. Selve letearbeidet er ikke satt under tilsyn og kommenteres ikke av fylkesmannen.

De pårørende hjalp også til i letearbeidet, og begynte å lete på nytt etter at det ble opplyst at kvinna var sett ved Tromøy kirke klokka 14.55. Dette stemmer dårlig overens med kommunens påstand om at hun ble sett klokka 15.50.

– Det kan hende at pasienten var forsvunnet allerede første gangen pleieren kom opp fra kjelleren, som i så fall ville vært ca. ½ time tidligere. Dette kunne hatt stor betydning for det tragiske utfallet av saken. Det er imidlertid umulig å fastslå det i ettertid, og vi må bare konstatere at tidspunktet for forsvinningen er usikker. Institusjonen hadde rutiner for å notere hvorvidt beboerne var tilstede før og etter vaktskiftet, men i og med at det ikke er notert ved dette vaktskiftet legger vi til grunn at rutinen heller ikke ble fulgt, skriver fylkesmannen i det avsluttende brevet i tilsynssaken.

Bemanning

Spørsmålet om bemanning tas også opp i tilsynssaken. Fylkesmannens saksbehandler skriver at det ikke finnes noen nasjonal norm for bemanning, men at kommunen likevel har ansvar for å yte forsvarlige tjenester. Heller enn å kritisere bemanningen, kritiserer fylkesmannen at GPS-utstyret ikke var tatt i bruk.

– Det som er spesielt i denne saken er at kommunen faktisk hadde erkjent utfordringen med at beboeren kunne forsvinne uten at noen så det. Derfor hadde de fattet vedtak om GPS-sporing seks uker før dette skjedde, men vedtaket var ikke iverksatt. Kommunen har ikke kommentert hvorfor ikke dette var iverksatt umiddelbart etter at vedtaket var fattet. Kommunen har heller ikke dokumentert at de hadde iverksatt alternative tiltak frem til de fikk GPSen til å fungere, som f.eks. et særlig ettersyn eller oppfølging, står det i tilsynssaken.

Helse- og omsorgstjenesteloven §4-1 slår fast at kommunen skal sørge for pasienten får et godt helse- og omsorgstjenestetilbud, at personellet som utfører tjenestene skal være i stand til å overholde sine lovpålagte plikter og ha tilstrekkelig fagkompetanse. Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder mener kommunen har brutt kravet om forsvarlighet, og ber kommunen bruke vurderingen i sitt systematiske arbeid for å bli bedre.