Kommentar: Vi bryr oss om Arendal

Annonse:

Arendals Tidendes motto sier klart at vi bryr oss om den kommunen vi driver i, men hva slags lokalavis vil arendalittene ha?

I snart tolv år har Arendals Tidende vært Arendals egen lokalavis. I løpet av den tida har tusenvis abonnert, annonsert, tipset og stilt opp i intervjuer. Mediebransjen er imidlertid tøff, særlig i Arendal hvor annonseprisene er presset ned til det som etter hva vi kjenner til er et av landets laveste nivå på grunn av konkurranse avisene imellom. Når planen for de neste tolv årene skal legges må vi se på hvordan en varig, trygg og god drift kan sikre videreutvikling av avisa. Vi trykker på restart-knappen og bygger en ny, spennende profil.

Hva vil du ha?

I avisbransjen er det godt kjent at det ikke alltid er de grundige og viktige sakene som engasjerer bredest. Den aller mest leste saken fra Arendals Tidende det siste året handlet om ei lokal kvinne som fikk oppmerksomhet fordi hun ligner på Dronning Elsa i Disney-filmen Frost. De to nest mest leste sakene handlet om ei kvinne som ble sendt hjem etter at hun slet med selvmordstanker i forbindelse med en voldtekt, og naboer på Romstølen som var så plaget av fluer fra et lokalt dueslag at det gikk på livskvaliteten løs. Det viser oss at arendalittene vil ha lette saker om Frost-dobbeltgjengere, så vel som dyptgående saker om de strukturene og systemene som former arendalitters hverdag.

Ei lokalavis sitt oppdrag er etter vår mening å bidra til kommunikasjon mellom forskjellige grupper i samfunnet. Det er også å sette lys på kritikkverdige forhold. Det er å skrive om lokale initiativ som blant annet skaper byens kulturliv. Og det er å fortelle om morsomme, snodige og underholdende saker fra nærmiljøet. Lesertall alene skal ikke diktere hva vi skriver om, men det gir en viktig pekepinn på hva arendalittene interesserer seg for.

Traust

Et godt eksempel er saker fra lokalpolitikken. Mens enkeltsaker engasjerer bredt og leses av mange, er det få arendalitter som bryr seg om å følge den jevne saksgangen hvor alt fra veiskilt og utbyggingsplaner til vedtak om nye kommunale bygg som skoler og eldrehjem tas opp. Tvert imot dukker engasjementet i mange tilfeller først opp når vedtak er fattet og satt til livs.

Ved å bla om til side fire i dagens avis ser du med all tydelighet at vi på ingen måte har tenkt å slutte å skrive om politikk. Det månedlige møtet hvor alle bystyrerepresentanter treffes og fatter vedtak er så viktig at vi som avis må være til stede og referere, men vi kommer til å følge sakene mindre tett og fokusere enda mer på å formidle budskapet på våre leseres premisser. Vi trykker på restart-knappen og velger å skrive flere saker om næringslivet, arbeidslivet og det nære. Dermed vil vi vite mer om hva du ønsker at vi skal skrive om, og inviterer til å kontakte oss med tips.

Lokal pressestøtte

Tett dekning av lokalpolitikken er samfunnsnyttig og viktig for å skape kommunikasjon mellom grupper i samfunnet. Vi vet at byens politikere deler denne oppfatningen. Samtidig må vi prioritere våre ressurser på best mulig måte. På bakgrunn av den vurderingen har vi invitert Arendal kommune til å se på en løsning for lokal pressestøtte.

Vi som avis har ikke sagt noe om hvor stor støtten skal være eller hvordan den skal tildeles. Det kan være en mediemillion som lokale aktører kan søke på, eller en direkte støtte til byens eneste lokale avis. Vi lot det være opp til politikerne å vurdere hvordan en slik støtte kunne vært utformet, men etter å ha sjekket stemningen for forslaget var det klart at det ikke vil bli flertall for.

Uavhengighet

I kjølvannet av initiativet har det blitt stilt spørsmålstegn ved om Arendals Tidende kan dekke politikk uavhengig dersom politikerne vedtar å støtte avisa økonomisk. Spørsmålet demonstrerer en enorm uvitenhet om hvordan mediebransjen fungerer. For det første er to av lokalavisene i Aust-Agder delvis eid av kommunen de opererer i. Froland kommune eier 15,24 prosent av Frolendingen. Åmli kommune eier 39,8 prosent av Åmliavisa.

For det andre er det helt sentralt for ei avis å skille mellom innhold og inntekter. Man kan ikke overleve på pressestøtte og abonnementsinntekter alene, og vil alltid være betinget andre inntekter. Samtidig skal skillet mellom redaksjonelt innhold, og annonser alltid være klart. Og avisas annonseavdeling skal være separat fra redaksjonen. Dersom spørsmålet om uavhengighet skulle være legitimt, må man også spørre seg om ei avis kan dekke saker som berører annonsørene på en god og uavhengig måte. Og der er svaret ja.

Vi bryr oss

Å sørge for at alle arendalitter holdes oppdatert på hva som skjer i byen vår, uavhengig av om de er i en økonomisk stilling til å abonnere, er en viktig oppgave som koster mye penger. Den tjenesten vi gjør lokalsamfunnet har vi bedt om støtte til. At menneskene vi arendalitter har valgt til å styre byen vår sier nei til å vedta en slik støtte på vegne av innbyggerne er helt legitimt. Det er det også å be om den. Det er liten dramatikk knyttet til svaret, og Arendals Tidende vil fortsette å dumpe ned i postkassa til alle arendalitter en gang i uka og til abonnenter to ganger i uka. Samtidig leter vi etter nye veier å gå for å sikre mange år med fortsatt god avisdrift og vekst.

Årsaken til at vi ba Arendal kommune om støtte er imidlertid ikke borte. Lokalavisdrift i Arendal er krevende og langt fra økonomisk lukrativt. Markedet i Arendal i dag er ikke godt nok, og vi må søke nye kilder for inntekter som kan sikre en god og varig drift og vekst. Dersom arendalittene ønsker å ha en lokalavis i morgen, må de abonnere, annonsere, tipse og lese i dag. Vi bryr oss om Arendal og skal fortsette å skrive om stort, smått, tungt og lett fra alle kriker og kroker i kommunen vår.