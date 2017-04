Bekymret for Arendals drikkevannskilde

Frp-politikere er skeptiske til å gå inn i tomteselskap i forbindelse med etablering av et biodrivstoff-anlegg ved Nidelva i Åmli.

Skepsisen kom frem da formannskapet torsdag ga klarsignal til at Arendal kommunen går inn i etableringen av det regionale tomteutviklingsselskapet Jordøya Tomteutvikling as med aksjekapital på 758.000 kroner. Selskapet skal arbeide for etablering av en biodrivstoffabrikk på Jordøya i Åmli kommune, i umiddelbar nærhet til sagbruket Bergene Holm as driver der. Det er i forbindelse med selskapets etablering av datterselskapet Biozin as at Åmli kommune inviterer kommuner i regionen til å være med for å få realisert biodrivstoffanlegget, som krever investeringer på opp mot to milliarder kroner og som kan gi 70 til 75 nye arbeidsplasser.

Drikkevannet

Anders Kylland fra Fremskrittspartiet åpnet debatten med å si at tiltaket er godt og at det er bra å bruke litt penger utenfor egen kommune for å være med å skape arbeidsplasser i regionen. Han etterlyste imidlertid informasjon i saken om hvordan plasseringen av biodrivstoffabrikken ved midtre del av Nidelva kan påvirke drikkevannskvaliteten i Rorevannet, som er befolkningen i Arendal og også Grimstad kommunes hovedkilde til ferskt vann.

– Det som ikke er belyst i saken er plasseringen. Jordøya ligger i midtre del av Nidelva og fører vann nedover til Rorevann, som er drikkevannskilde for Arendal og Grimstad. Jeg vil anta at det må tilvirkes og kanskje brukes kjemikalier, men jeg kan ikke finne noe om det i saken, sa Kylland.

Med begrunnelse i at det ikke er utredet på forhånd mente han at formannskapet burde si nei takk.

– Det ville ikke vært bra å gå fullt ut og si ja og så er ikke konsekvensene avklart om det skulle bli utslipp. Da står drikkevannskilden til Arendal og Grimstad i fare, sa Kylland.

Blir utredet

Rådmann Harald Danielsen orientere formannskapet om at når det eventuelt kommer så langt som til bygging av ny biodrivstoffabrikk må byggesaken behandles på vanlige måte etter de reglene som gjelder.

– Alt som er relevant må da behandles. Utslipp til luft og vann er helt sentralt. Her har vi lagt til grunn at det handler om tomteselskapet. Ikke alle sider er drøftet eller sannsynligheten for at det blir noe av, sa Danielsen.

Det skal på sikt være aktuelt å etablere fem biodrivstoffabrikker i landet. I første omgang skal det bygges én og der peker anlegget på Jordøya seg frem som aktuell lokalisering.

–Det er bedre med bioinnslag med bensin hentet fra våre skoger enn alternativene som finnes. Problematikken om det blir noe av er det Bergene Holm som sitter på. Det er snakk om milliardinvestering og er en heftig sak om det blir noe av, sa rådmannen.

Han opplyste formannskapet at fra en tømmerstokk i dag er det bare halvparten som blir til plank, mens resten blir bark, flis og sagmugg som likevel må transporteres ut av Åmli. Mens Kylland gjentok at forurensingsfaren bør avklares før et tomteutviklingsselskap etableres rett og slett fordi det ligger en risiko i det. Rådmannen sa det er en vurderingssak av teknoklogien og en sak for bygningsmyndigheten i Åmli.

– Jeg kan ikke se noe annet enn at vi må ta det i den rekkefølgen. Skulle det bli stopp underveis er det verste som kan skje at vi blir medeiere i en tomt, sa Danielsen.

Må vise vilje

Geir Fredrik Sissener fra Høyre mente prosjektet er spennende og et potensielt fremtidig miljøprosjekt. Han lot kommunesammenslåingsargumentene ligge, men sa at det er behov for robuste regioner og at det ikke er tvil om at regionen må begynne å se på enda mer muligheter sammen.

– Vi må ikke, men vi bør tenkte helhetlig og stort her. Det er ikke sikkert at det kommer til Åmli, det vet vi ikke, men Høyre mener vi må vise vilje. Det er et lavt beløp og jeg synes absolutt vi skal gå for det. Det kan også gi ringvirkninger til Arendal. Lykkes Åmli er det bra for oss, sa Sissener.

Han poengtere at opposisjonskollega Kylland har et viktig poeng som må løftes og være fokus på, og mente at med en aksjonæravtale på plass er det muligheter til å selge seg ut igjen og få pengene tilbake om fabrikkanlegget ikke blir noe av. Sissener pekte på at det finnes flere kandidater for å få dette første anlegget, men at det er de som viser handlekraft, forståelse, vilje og legger til rette som vinner.

– Vi er der nå og det er ingen grunn til ikke å være fremoverlent, men vi må eventuelt se på det når den tid kommer om det er aktuelt å selge seg ut. Det er et kinderegg som ligger der, med en utrolig bra beliggenhet, sa Sissener.

Han la til om beløpet hadde vært i flere titall millioner hadde han stilt seg annerledes. Sosialistisk Venstrepartis Rune Sævre minnet om at det tidligere har vært planer og initiativ på Jordøya det ikke har blitt noe av og er litt avventende. Han etterlyste informasjon om det miljømessige ved etableringen.

–Miljøaspektene er ikke nevnt i saken i det hele tatt. Klimadiskusjonen er ikke nevnt og der har jeg spørsmål å stille når den tid kommer, sa Sævre.

Han lettet litt på tanken likevel og stilte spørsmål ved transporttilknytning til anlegget og mente det er viktig å jobbe for en jernbanetilknytning. Han sa videre at det er svært lite god miljøpolitikk å stoppe saken på nåværende tidspunkt med begrunnelse i drikkevannet.

–Det er sjarmerende at Frp leter etter miljøargumenter, sa han.

Biodiesel-tvil

Stortingskandidat for Aust-Agder Frp og bystyremedlem Åshild Bruun-Gundersen trakk i tvil om biodiesel virkelig er fremtiden og viste til informasjon om at en halv million biler i landet ikke tåler denne typen drivstoff og lurte på om ikke der el- og hybrid som er fremtidens drivstoff. Hun mente at det er lite aktuelt å gå inn med aksjekapital om det er tvil om fabrikken blir noe av og i hvert fall ikke om det vil påvirke drikkevannet.

– Det er ikke verdt det om det vil påvirke drikkevannet vårt og hogger ned skogen. Vi må få avklart om det vil føre til avskoging og foruensing av drikkevannet, sa hun.

Venstres Pål Koren Pedersen sa at et slikt anlegg vil gjøre det mulig å utnytte den eksisterende skogen helt ved at overskudd etter skogsdrift brukes til biodrivstoff.

– Jeg tenker at dette er et klimatiltak vi må respondere på. Om biodrivstoff er fremtiden vet jeg ikke, men vi er ikke der ennå at vi kan levere fullt og helt på el og hydrogen, biodrivstoff er en overgang, sa han.

Pedersen sa at en kan velge å sitte på gjerdet eller å være med å legge til rette for å drive teknologien fremover og trakk i tvil Bruun-Gundersens påstand om motorødeleggende biodrivstoff.

–Det er diskutabelt i hvilken grad dette ødelegger biler. Biodrivstoff er vedtatt sentralt. Den store haken her er forholdet til drikkevannet, sa Pedersen.

Han la til at det er vanskelig å se for seg en stor utredning om temaet i forbindelse med etablering av tomteutviklingsselskapet og at kommunen mest sannsynlig ikke taper på å gå inn med penger.

Løse avfallsproblem

Kylland gjentok at det er helt ok å etablere et tomteutviklingselskap, men at det ikke er ønskelig å bruke pengene til noe konsekvensene ikke er utredet for.

– Jeg vil ikke være med på å så tvil om noe som i neste omgang kan utredes til i beste fall å være ingen risiko, for vi har ingen garantier. Fremskrittspartiet er inntil videre skeptiske med tanke på Rorevann, sa Kylland.

Hans forslag om at bystyret sier nei inntil det kan gis garanti om at drikkevannskilden ikke står i fare falt under avstemmingen mot rådmannens anbefaling om å si ja.

Rådmannen svarte på Bruun-Gundersens bekymring for avskoging med at i dag er det stikk motsatt.

– Kulturlandskapet gror igjen. Bergene Holm tar inn 250 tonn tømmer. Halvparten blir til materialer, resten bark, flis og sagmugg. Bark, flis og sagmugg som ikke blir solgt her blir eksportert. Bark har i perioder blitt eksportert til forbrenning i Tyskland via båt. Når Bergene Holm er interessert i dette er det for å løse et avfallsproblem, sa Danielsen.

Han sa at han er null bekymret for skogen fordi gammel skog er ikke en effektiv luftrenser i samme grad som ny skog er.

– Beliggenheten er fortreffelig. Anlegget vil kunne ta imot alle typer tre, det er bare snakk om å få transportert det til Jordøya. For kulturlandskapet vil det være av stor verdi, sa han.

Når det gjelder jernbanetilknytning sa rådmannen at jernbanesporet går direkte inne på området og at det bare er for NSB eller andre å sette opp tog.

Ifølge Åmliavisa kan et biodrivstoffanlegg være på plass på Jordøya innen 2019 og ha kapasitet til å produsere 171.000 liter biodrivstoff hver eneste dag.