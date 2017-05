Inviterer til føflekksjekk

Annonse:

Kreftforeningen vil ha flere Arendalitter til å sjekke føflekker.

Norge ligger i verdenstoppen i antall hudkrefttilfeller. På Hudsjekkdagen 23. mai rydder norske hudleger timeplanen for massesjekk av mistenkelige føflekker.

– Spesielt eldre menn må bli flinkere til å sjekke føflekkene sine. Menn er ikke oppmerksomme nok på hudforandringer og kommer oftere sent til lege med føflekkreft. Et alvorlig resultat er at menn har nesten dobbelt så høy dødelighet som kvinner av føflekkreft, forteller kreftforeningens i en pressemelding.

Tirsdag 23. mai skal hudleger over hele landet rydde timeplanene for å ta imot pasienter som vil sjekke føflekker uten henvisning fra fastlege. Dette skjer også ved Havblik spesialistsenter på Havstad.

– Spesielt ønsker vi å nå eldre menn som har mistenkelige føflekker. Vær oppmerksom på føflekker som vokser eller endrer form, endrer farge, klør, blør eller danner sår som ikke vil gro, sier distriktssjef i Kreftforeningen, Geir O. Wehus.