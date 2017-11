Intern strid i AP om Afghanistan-retur: – Det kan være ødeleggende for partiet

Annonse:

Til tross for at Arbeiderpartiet sentralt er for retur av asylsøkere til Afghanistan jobber Arendal Ap hardt for å få moderpartiet til å snu i saken.

– Vi fortsetter å jobbe. Jeg er i kontakt med Oslo og presser på. Det som er trist er at ungdommer blir sendt ut i mellomtiden. Jeg blir veldig oppgitt over hvor lang tid det tar, sier Anniken Solfjeld Pedersen.

Den lokale bystyrerepresentanten har tatt initiativ til å få sitt eget lokalparti med på et opprop mot returen av asylsøkere til Afghanistan. Over 900 asylsøkere som nå har fylt 18 år presser saken frem, og Sosialistisk Venstreparti forsøkte å få med seg et stortingsflertall på en midlertidig stans for å sikre at mennesker som returneres til sitt hjemland er trygge forrige uke. Etter at Senterpartiets stortingsrepresentanter besluttet å støtte Høyre og Fremskrittspartiet i å la returene fortsette, kom det frem at heller ikke Arbeiderpartiet vil stanse returene. Pedersen har imidlertid ikke gitt opp håpet om å snu sitt eget parti.

Sårbarhet

På landsbasis er Arbeiderpartiet splittet i spørsmålet om Afghanistan er trygt nok å returnere flyktninger til. 47 lokallag har sendt inn uttalelser til partiets politikk og protestert mot returene. I Arendal mener Pedersen imidlertid hun har hele lokalavdelingen av partiet bak seg.

– Vi er enige. Jeg har jobbet inn mot dem og avklart saken før jeg gikk ut med det og henvendte meg til Oslo, sier hun.

Pedersen forteller at hun har tett dialog med partiets stortingsrepresentant fra Aust-Agder Tellef Inge Mørland.

– Han forteller at Arbeiderpartiet kanskje vil være med på å se på sårbarhetskriteriene, men hvor lang tid tar det? Jeg fant ut i går at Sverige og Storbritannia jobber på en litt annen måte med returene. De ungdommene som har fått midlertidig opphold og sendes ut etter at de blir 18 får en ny individuell vurdering før de returneres. I Norge er det heller den helhetlige situasjonen som vurderes, og det er en nokså stor forskjell for enkeltpersonene, sier hun.

– Ødeleggende

Arbeiderpartiet tapte stortingsvalget i høst. Forrige uke kom en meningsmåling fra Opinion som viste at partiet har falt med 11 prosent i oppslutning det siste året, og nå kun kan skilte med 25,1 prosent oppslutning.

– Jeg håper Ap-ledelsen går ut og er tydelige nå på hvorfor de har bestemt som de har gjort. Vi trenger et budskap å forholde oss til, men vi får ingenting. Mange medlemmer blir frustrerte da og tenker at: «Er dette egentlig mitt parti?» Støre bør komme med tydelige og gode svar, hvis ikke tror jeg det kan være ødeleggende for partiet, sier Pedersen.

Hun etterlyser den vilja som preget politikken på landsbasis og særlig Ap da flyktningstrømmen sto på i 2015. Den vilja resulterte i et flyktningforlik på Stortinget som mange i Ap nå er uenige i.

– Hvor er dugnadsånden hen? I 2015 sa vi at: «Yes. Dette skal vi klare sammen». Nå er situasjonen veldig polarisert og man kalles enten rasist eller naiv i debattene. Jeg etterlyser den vinden som blåste over landet da vi sa at dette skal vi få til.

Arven fra Bjørndahl?

I høst har lokalpolitikeren Gjermund Orrego Bjørndahl meldt seg ut av Arbeiderpartiet og inn i Sosialistisk Venstreparti. Han snakket allerede i 2016 om asylpolitikken i partiet, og lot partileder Jonas Gahr Støre gjennomgå da han besøkte årsmøtet til Aust-Agder arbeiderparti. Siden den gang har han kalt innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug fra Fremskrittspartiet ei «Jævla rasistkjerring» og sammenlignet henne med nazitysklands propagandaminister.

Pedersen tror ikke det er noe ved asylpolitikken og situasjonen i Afghanistan som har endret seg siden Bjørndahl tok initiativ til et opprør mot asylpolitikken, men kaller heller reaksjonen «sen, men god».

– Jeg tror ikke noe har endra seg. Jeg tror Arendal Ap alltid har ment det, det var mye misnøye allerede i 2015. Hvorfor vi går ut og protesterer akkurat nå kan jeg egentlig ikke svare på. I 2015 var store deler av bystyregruppa, inkludert meg selv, ferske i bystyret og vi har kanskje brukt litt tid på komme inn i alt. Nå går det opp for meg at kanskje jeg skal hyle og skrike litt, og jeg stiller sterkere med partiet i ryggen enn om jeg går ut solo, sier hun.