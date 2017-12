Inngikk spleiselag for hjertestarter

Annonse:

Fakta: Her finner du hjertestartere i Arendal kommune Oversikten er basert på Norsk hjertestartregister og supplert med de ekstra hjertestarterne Arendals Tidende kjenner til. Kjenner du til en hjertestarter som ikke er med i oversikten? Meld fra til oss i Arendals Tidende, vi vil fortløpende oppdatere oversikten på www.arendalstidende.no. Arendal sentrum:

Aust-Agder røde kors

O.G. Ottersland Eiendom

Clarion Hotel Tyholmen – Åpent 24/7

Arendal kultur- og rådhus

Amfi Arena – Apotek 1 Svanen

Malmbryggen Tannklinikk

Agderposten

Thon hotel Arendal

Bufetat Fløyheia, Harebakken, Myra:

IKT Agder IKS

Legevakta – Åpent 24/7

Harebakken senter

Myratunet bo- og omsorgssenter – Åpent 24/7

NAV hjelpemiddelsentralen

Sør Amfi Austre Moland, Saltrød, Eydehavn:

Saltrød senter

Ager Renovasjon IKS Kilsund, Arnevik, Flosta:

Kitron Strømsbu, Hisøy, Nedenes:

Gard

Gromstad Auto

ProFlex Myrene, Stoa:

Heggland bygg

Agder storbilskole

Agderposten trykk

Agder Energi nett

Kitron Tromøy og Krøgenes:

Hove Leirsenter

Østre Tromøy Trim og idrettsklubb klubbhus

J S Cook AS avd Arendal

Durapart AS

Apotek1 Krøgenes

Tromøytunet

Tromøyhallen

Tromøytunet har fått hjertestarter på plass og i drift etter å ha jobbet for det i flere år.

oktober fikk drivere og ansatte på Tromøytunet et mål de har arbeidet for i årevis på plass. En hjertestarter skal nå sørge for at dersom noen blir syke på senteret som har både nærbutikk, frivilligsentral og legesenter, så kan de få rask hjelp. Astri Straand eier og driver Tromøytunet på daglig basis og sier at de har gått noen runder før de valgte å skaffe hjertestarteren.

– Å ha hjertestarter er et stort ansvar. Folk skal vite hvor den er og hvordan man bruker den. Vi har mange eldre og syke folk på senteret og har opplevd å måtte hjelpe folk før. Ikke med hjertestans, men som har gått i bakken eller snublet. Nå er vi litt bedre rustet om noe skulle skje med hjertet, sier hun.

Tromøy legesenter har vært en sterk pådriver for å få hjertestarteren på plass. Dersom noe skjer på dagtid har de ansatte fått beskjed om å løpe rett opp for å hente en lege. På kveldstid er ikke legekontoret bemannet, men en ansatt fra hver av butikkene har blitt lært opp i hvordan apparatet skal brukes. Straand understreker at hun egentlig ikke håper de får bruk for hjertestarteren, men at det er en trygghet i å ha den der.

– Det er jo litt tveegget. Nå er den der i tilfelle vi trenger den, men vi håper jo ikke det skal skje, sier hun.

Rammer mange

350.000 mennesker i Europa dør av plutselig hjertestans utenfor sykehus hvert år, og ifølge Norsk hjertestartregister skjer en hjertestans annenhver time i Norge. Drukning, kvelning, forgiftning, fall, sjokk og sirkulasjonssvikt er bare noen av grunnene som kan ligge bak.

Dersom du kommer ut for et tilfelle hvor noen får en hjertestans skal du snarest ringe 113, og se etter tegn til pust. Du skal forsøke å gjøre hjerte-lunge-redning(HLR) med 100 kompresjoner i minuttet og to rolige innblåsninger per 30 trykk. HLR-redningen skal stanses kun når hjertestarteren analyserer, lader og gir sjokk. Dette skal du fortsette med til ambulansen kommer.

God instruks

Straand forteller at selv om et nødstilfelle kan virke overveldende får du instruks av hjertestarteren som forteller deg hva du skal gjøre. Du kan også få veiledning fra nødtelefonen. Uansett om du er ansatt eller privatperson må du hjelpe til dersom uhellet skulle være ute.

– Hjertestarteren forteller det hva du skal gjøre, så egentlig er det enkelt. Du kan heller egentlig ikke gjøre noe verre med hjertestarteren, så det er trygt, sier Straand

Senterets eiere har selv betalt for selve hjertestarteren som koster 25.000 kroner pluss moms. Butikkene har spleiset på kursene som koster 7000 kroner, og senteret har til sammen hatt to kurs.

Trygghet

Straand håper hjertestarteren vil bidra til at kundene på senteret føler seg litt tryggere, og at den får stå i fred for hærverk.

– Jeg tok for meg en guttegjeng her om dagen, og sa at «denne må dere hjelpe meg å passe på». Det er ikke bare gamle folk som kan oppleve en hjertestans, det kan skje med de unge fotballgutta også. De lovte at det skulle de hjelpe meg med, så nå håper jeg den får henge der uten at noen gjør hærverk, sier hun.

Hjertestartere er de siste årene blitt vanlig å ha på både handlesentre, store bedrifter og idrettsarenaer. Dersom uhellet skulle være ute er det viktig å vite om du er i nærheten av en hjertestarter, derfor har vi lagt ved en oversikt over de tilgjengelige hjertestarterne i kommunen i denne oversikten.