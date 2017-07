Inviterer til bluesfest midt i jazzfestivalen

Annonse:

Arendal bluesklubb er igjen klare med blå dager.

For syvende år på rad inviterer byens bluesklubb til musikkfest.

Dobbel musikkfest

Bluesfestivalen som går av stabelen fra onsdag til lørdag startet med at innehaverne av Barrique ønsket liv på baren i julikveldene, ifølge sjefen for bluesklubben i Arendal, Unni Pettersen. Konsertene finner sted samtidig som Canal Street, men det er ikke et forsøk på å gå festivalen i næringa, bedyrer bluessjefen.

– Det er bare blitt en tradisjon. Vi har det litt som et rimeligere alternativ til Canal Street. Vi er et alternativ til de store konsertene og prøver å holde alle konsertene små og lokale, forteller hun.

Lokalt

Til tross for Canal Street, som også går av stabelen denne uka, de siste årene har beveget seg i en mer kommersiell retning, står fortsatt store og små, internasjonale, nasjonale og lokale artister på festivalens mange scener. Blå dager derimot har kun lokale aktører på scenen.

Det hele starter onsdag kveld når Still Messin skal til pers. Bandet har holdt koken siden 1999, og spiller 70 og 80-tallsrock med røtter i blues.

– Repertoaret er variert og inneholder låter av blant andre Gary Moore, Thin Lizzy, Whitesnake, Bad Company og Rainbow med flere. De siste seks årene har bandet vært fast inventar på Arendal Bluesklubb sine Blå dager, og de tre siste hadde de med gjesteartist Odd Bjørn Jensen på trompet. Dette falt i smak hos publikum. Hele Barrique gynget til hans soloer denne kvelden. Odd Bjørn blir også med i år så her har dere noe å se frem til, forteller Pettersen.

Still Messin består av Geir Brobakken på vokal, Yngve Steen Nilsen på bass og kor, Heidi Hangeland på vokal, Frode Normann Olsen på trommer, Olaf Brovoll på keyboard og Øyvind Øyen på gitar.

Ekte blues

Torsdag kveld kan du få med deg Arendals eget bluesband.

– Arendal Blues Band er et band som tar deg meg på en musikalsk reise i soul, blues og rockens verden. I en årrekke har medlemmene turnert rundt omkring i landsdelen med sitt svingende repertoar, med låter fra flere tidsepoker og sjangere. Arendal Blues Band er et bredt sammensatt band, med musikere fra forskjellig musikalsk bakgrunn. Bandet underholder publikum med kjente og kjære låter det virkelig svinger av, frister Pettersen.

Bander består av Emil Viken på gitar, Lars Solberg på bass, Runo Nygård på vokal og munnspill, Rune Larsen på keyboard og piano og Pål Gundersen på trommer

Funky grooves

Fredag går Bård Rannekleiv Band på scenen med tre arendalsmusikere som ifølge arrangøren byr på blues ispedd kraftige doser rock og soul, samt noen funky grooves hvis stemninga er god.

– Bård & Co tolker låter av B.B King, Tony Joe White, Eric Clapton, Elvis Presley, John Hiatt, Reverend Horton Heat, Van Morrison, Johnny Jenkins, Solomon Burke, Allman Brothers Band, Marty Robbins, og mange andre, melder arrangøren.

Bård Rannekleiv spiller girtar og synger og har ledet bandet siden begynnelsen av 90-tallet, da det het Same Ol’ Blues. Geir Emanuesen stille på bass og Tor Anders Stadheim både synger og spiller trommer.

Ut med et smell

Det hele avsluttes med et relativt nystartet arendalsband. Chivaz ble startet i 2012 og består av musikere som har spilt på Sørlandet i mange år. Syvert Dale på vokal, Steffen Pedersen på gitar, Ragnar Skaret på orgel, Leslie på synth, Olav Slaattene på trommer og Tom Samuelsen på bass.