Her kan det bli ny ungdomsskole

Fakta: DISSE OMRÅDENE ER VURDERT Sentrum: «Jernbanetomta» – 16 mål

«Dauholla» – 8,7 mål

Tomt ved Bjønnes – 23 mål

Ved Langsævann – 59 mål

Fløyheia – 13 mål

Kanalplassen – 3,5 mål

Parkveien brannstasjon – 5 mål Vest: Willumstad – 78 mål

Tangen – 90 mål

Skarpnes – 34 mål Kilde: Arendal kommune

Ingenting er avgjort, men naturparken ved jernbanestasjonen i Arendal kan bli ofret til fordel ungdomsskole.

Bystyret vedtok torsdag at det skal jobbes fremover for å få vedtatt bygging av en ny ungdomsskole for sentrum av Arendal. En rendyrket ungdomskole skal erstatte skoleplassene for ungdomstrinnet ved Stinta, Moltemyr og Birkenlund skole fra skolestart høsten 2024 og med det gi plass til å utvikle disse skolene til rene barneskoler. Samtidig med utredning av ungdomsskolestrukturen i sentrumsområdet skal det sees på den fremtidige kapasiteten på ungdomstrinnene i vest, med tanke på mulig nybygging for å samle ungdomsskoleelevene ved Hisøy, Asdal og Nedenes skoler. I bystyret handlet imidlertid den første runden i saksbehandlingen mest om ungdomsskole i sentrum.

«Jernbanetomten»

Et av forslagene adhoc-utvalget for skolestruktur har fått fremlagt som alternativ plassering for sentrum omtales som «jernbanetomten» av skoleadministrasjonen. Da oppvekstkomitéen behandlet saken fikk SVs Rune Sævre endret ordlyden om at det kun er denne og en plassering i Rånaskogen som skal utredes. Nå lyder vedtaket at eiendomsforetaket bes utrede to til tre alternative plasseringer sentrumsnært. Sævre ga uttrykk for at den såkalte jernbanetomten slett ikke er det den utgis for å være.

– Noen kaller det jernbanetomten. Det er naturparken! Det vil være vanvittig å skyte ned heia der og hvordan den parken skal bli ødelagt. Vi må ikke låse oss fast i lokasjonsdebatten, sa han.

Fløyheia

Debatten spisset seg kraftig til da Jan Askeland fra Arbeiderpartiet luftet tanker om at den gamle sjømannsskolen på Fløyheia bør vurderes som plassering. Det fikk Geir Fredrik Sissener fra Høyre, og styremedlem i Arendal Eiendom KF, til å tenne på alle plugger og han minnet om at eiendomsforetaket er i gang med en områdereguleringsplan som slett ikke legger opp til å bygge ungdomsskole der, men tvert om jobber med å friste Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder til å velge stedet som sitt kontorsted.

– At Fløyheia trekkes inn som et mulig område er svært overraskende. Vi er i gang med en en reguleringsplan og det er ikke tatt høyde for skole der, men offentlige bygg og leiligheter. Det er særdeles oppsiktsvekkende. Skal vi ikke ha fylkesmannen der må vi ringe kommunalministeren og si at vi har andre planer. Vi må jo ha litt forutsigbarhet. Det er ikke tegnet noen skole der, tordnet han.

Ap-leder Vanja Grut sier til Arendals Tidende at områdeplanen for Fløyheia ikke er fastsatt.

– Det Sissener sa på talerstolen om at vi i foretaket nærmest har bestemt hva den tomta skal brukes til er ikke riktig. Forslaget som vant arkitektkonkurransen vant mye fordi den var veldig åpen om hva den kan brukes til, sier Grut.

Sissener la frem et konkret forslag om at også skolebygget til Arendal videregående skole i Barbu bør vurderes som plassering av ny sentrumsskole for ungdom, men forslaget falt i avstemmingen.

Langt frem

Mens opposisjonen ønsket å utsette ferdigstillelse av en ny ungdomsskole i sentrum til 2026 ble det argumentert for 2024 fordi det dette året etter prognosene vil være kraftig press på ungdomsskoletrinnet på eksempelvis Stinta skole. Gruppeleder Atle Svendal fra Arbeiderpartiet sa det er inndekning for bygging i den tiårige investeringsplanen for kommunen.

– Den planen er saldert og realistisk, sa han.

Til sammen ligger det 350 millioner kroner i budsjettet for ungdomsskoler i sentrum og vest i årene 2023 til 2025.

Svendal sa videre at det viktigste fremover er å jobbe frem en best mulig lokalisering for en ny ungdomsskole. Han la til at det er bra å få opp alle gode ideer til plassering og at det slett ikke er sikkert utfallet blir Rånaskogen eller Fløyheia. Også rådmann Harald Danielsen var klar på at det er lurt å komme i gang med planleggingen og at han ikke er glad for uenigheten i bystyret i denne saken.

– Jeg ber om at det må være klarhet i om det er de to alternativene en skal jobbe med eller om det skal være flere. Jeg ber om at det ikke blir liggende i lufta. Det tar erfaringsmessig fem år fra bystyret sier det skal bygges til det står der. Dette må reguleres, prosjekteres og bygges, sa han.

Innen august neste år skal bystyret få en ferdig sak om ny ungdomsskole for sentrum, som inneholder alt som må til for eventuelt å legge ned ungdomstrinnene ved Stina, Birkenlund og Moltemyr når den nye står klar og også har med en vurdering av ungdomsskolene vest i kommunen.