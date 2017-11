Gründerinspirasjon over hele Agder

Annonse:

Gründeruka Agder ruller og går helt frem til søndag.

Bak skaperfestivalen står Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner. Gjennom hele uka blir det arrangementer, møteplasser, kurs og foredrag, med fokus på entreprenørskap, kreativitet og forretningsutvikling.

– Alle med interesse for entreprenørskap er hjertelig velkommen, enten du er gründer, student, investor, politiker eller fra næringslivet. Gründeruka er også for deg som kun har en vag forretningsidé, eller som lurer på om det å starte bedrift er noe for deg, sier prosjektleder for uka Wenche Fresvik i en pressemelding.

Potensiale

Fresvik mener Agder har behov for nye spennende arbeidsplasser, og håper Gründeruka kan være med å bidra til det.

– Vi trenger flere vekstkraftige bedrifter i Agder. Vi har sterke kompetanse- og teknologimiljøer. I samarbeid på tvers av næringer kan det ligge potensiale for mange spennende og levedyktige bedrifter. Men vi trenger en sterkere kultur her i regionen for å våge å satse. Gjennom å dele erfaringer, bygge nettverk og spre kunnskap, kan vi bidra til at flere tør å ta sjansen. Gründeruka skal bidra til det, sier hun.

Speed date

En rekke av postene på programmet finnet sted i Arendal. Blant annet inviterer Batfish til en speed date-kveld hvor gründere med nyoppstartede bedrifter kan få råd fra kreative fagpersoner.

Gründerkollektivet i Torvgata 7 inviterer også til gründerkveld hvor både de som selv driver på huset og andre forteller sine historier. Sophie Wiik i Too Good To Go er blant dem som deltar. Hun har startet en tjeneste hvor spisesteder kan selge mat billigere etter stengetid, heller enn å kaste den.

Prosjektet «Levende lokaler» i regi av Norsk design og arkitektursenter har Arendal med som en av tre pilotkommuner i et prosjekt hvor måter å motvirke sentrumsdød testes ut. De inviterer til Hub session hvor ideer til sentrumsutvikling i Arendal skal jobbes frem.

I tillegg står naturligvis en rekke andre arrangement på agendaen, både i Arendal og resten av Agder.