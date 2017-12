Lager humorjulekalender på Facebook

Annonse:

To tilsynelatene enfoldige damer i sin beste alder, Gnyda og Lynet, skal gjøre karriere på Facebook med julekalenderen «Julevaskalender med Gnyda og Lynet».

Til daglig er Gnyda og Lynet to svært oppegående damer. Anne Tvede Mortensen og Marit Kjønnhaug begynte å leke med ideen om å lage en annerledes julekalender for tre år siden, nå har de satt ideen ut i virkeligheten. Fra 1. desember viser de daglig en film fra de to damenes enkle liv.

Samkjørte

– Vi har begge drevet med revy i 20 år og er veldig samkjørte. Gnyda og Lynet har fulgt oss i revysammenheng i flere år, og nå som det er slutt på Øyestadrevyen var det på tide å komme i gang. Vi tenkte nå eller aldri, forteller Anne Tvede Mortensen til Arendals Tidende.

Intensjonen er ifølge de to damene å glede andre.

– Vi elsker å gjøgle, og vi har et stort ønske om å bare spre glede, det er vår intensjon. Vi kommer nok til å reise ut og besøke noen folk underveis i julekalenderen, og noen episoder er nok litt mer overraskende enn andre, sier Anne skøyeraktig.

Enfoldige damer

Gjennom filmsnutter blir følgerne kjent med de to damene, som nesten alltid sitter med hver sin mandarin under fargerike hjemmehekla pledd. De drikker kreklingssaft, noe gammelt ræl fra Blåfjell som de har fått, for de vil jo ikke drikke alkohol på Facebook. Gjennom de 24 episodene følger Gnyda og Lynet førjulstida, julegrantenning og både første, andre, tredje og fjerde søndag i advent.

– De følger dette på sin måte, de er jo som sagt litt enfoldige disse to damene, sier Anne.

Da de la ut den første filmen på Facebook hvor de samtidig inviterte venner og kjente til å følge julekalenderen, ble responsen mye større enn de forventet.

– Vi la det ut og så pang så var det nesten 1300 medlemmer. Vi tenkte «jøyje meg», hva har vi gjort nå. Vi håper at folk vil se på oss med et åpent sint, sier hun og ler hjertelig.

– Det er bare å dele siden vår, vi vil jo gjerne ha flere som følger oss, avslutter hun.

Karakteren “Leif fra Rygene” skal også få fritt spillerom i en facebookkalender, også han har rundet tusen følgere med god margin.