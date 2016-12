River utleiegarasjer, men «glemte» leietakerne

Politikerne ber kommunalsjefen om å finne en løsning for leietakere som leier garasjeplass av kommunen i Barbu.

I forbindelse med byggingen av den nye rundkjøringen, som får en diameter på 42 meter og utvides med en ekstra «arm» fra tre til fire tilførsler, skal det gjøres mye arbeid videre opp forbi den tidligere offentlige parkeringsplassen i Møllebakken. Denne er allerede fjernet og er i dag en del av den midlertidige veiløsningen gjennom det gamle strandstedet. Når området nord og nordøst for rundkjøringen er ferdig skal området være forvandlet med beplantning, en sjøbu skal flyttes dit fra Kystveien, en ny grusdekket sti et stykke oppover langs elven skal anlegges, området får nedgravd avfallsløsning og det anlegges ti parkeringsplasser mot elva. I den opprinnelige planen lå det at deler av det gamle elveløpet åpnes opp med bru over. Av økonomiske årsaker skjer ikke det med det første, men arealet skal få gressdekke. Da bystyret behandlet planen i juni fikk Miljøpartiet og Pensjonistpartiet enstemmig vedtatt at det bør stilles krav om grøntområde langs elva og at gjenåpning skal gjennomføres når området er ferdigstilt. En planlagt støyskjerm mot fylkesveien blir heller ikke bygget med det første.

River utleiegarasjer

I gatestubben Barbu skal et eksisterende garasjeanlegg rives, et pumpehus flyttes og Barbu-beboere som i dag leier plass av kommunen henvises til å parkere andre steder. Bakgrunnen er at politikerne i juni vedtok den endelige detaljreguleringsplanen for rundkjøringen, som omfatter en god del mer enn bare den veitekniske løsningen. Det politikerne ikke hadde i tankene da planen ble vedtatt var utleieforholdene i de riveklare garasjene, noe kommunalsjef Geir Skjæveland bekreftet i kommuneplanutvalget torsdag.

–De som hadde disse plassene er ikke tilgodesett i denne planen. Det er lagt til rette for offentlig parkering, men da må de være tidlig ute, sa han til politikerne.

Skjævesland opplyste at han ikke satt på all informasjon men at leietakerne er sagt opp og at Arendal Eiendom KF er på saken og at det antakelig handler om å legge frem tilbud om kjøp av parkeringsplass i Torvet P-hus.

Uheldig

Problematikken kom som en overraskelse på kommuneplanutvalgets leder Nina Jentoft (Ap).

–Dette er naboer som har fått store omveltninger i sitt lokalmiljø på mange måter. Jeg vet ikke hvor vidt vi synes det er greit at det blir sånn. Jeg synes det er litt uheldig at de fikk denne belastningen. Jeg var ikke klar over at reguleringsplanen var så streng, sa Jentoft.

Einar Krafft Myhren (SV) ba om muligheten for en betenkning om konsekvenser og hvilke muligheter som finnes for å få til at beboere kan leie plassene som er tenkt offentlige når garasjene forsvinner.

–Vi vil jo heller at de som kommer andre steder fra og skal inn til byen skal kjøre inn i fjellet og parkere. Med respekt å melde, de som bor der nå har ikke bedt om dette, sa han.

Utvalgslederen sa seg helt enig med Myhren og mener de som leier i dag og bor nærmest har mest behov for parkering i nærmiljøet og at det må være mulig å løse floken. Hun sa hun synes det er underlig at de nærmeste naboene til den offentlige parkeringen må parkere i fjell lenger vekk og at hun slett ikke hadde tenkt nok på.

Være rause

Høyres Roar Gundersen mente utvalgslederen slett ikke trengte å beklage at hun ikke hadde tenkt på det, fordi det trolig gjelder alle politikerne. Han ba kommunalsjefen vise kommunen frem fra den rause siden.

–Jeg synes forslaget fra Einar er fint. Det er jo jul og en skal være rause. Planutvalget kan vel bare gi Geir i oppgave å få til en løsning. Det er opp til kommunen å være litt rause, sa han.

Skjæveland sa at en inngjerding av parkeringsplasser på det offentlige parkeringsområdet kan være en mulig løsning, men ba om å få komme tilbake til spørsmålet over nyttår for å gjøre rede for hva som er mulig å få til i den eksisterende reguleringsplanen uten å måtte ta den opp til ny politisk behandling.