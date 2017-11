Full snuoperasjon i asylsaken

Annonse:

Etter å ha sagt nei til endringer forrige uke, vil Arbeiderpartiet nå være med på å verne noen av de såkalte “oktoberbarna” fra retur til Afghanistan. Tirsdag fikk forslaget flertall i Stortinget.

I tirsdagens utgave av Arendals Tidende forteller den lokale arbeiderpartipolitikeren Anniken Solfjeld Pedersen hvordan hun ville fortsette å arbeide for at Arbeiderpartiet går inn for å stanse retur av en stor gruppe av asylbarna, til tross for at hennes eget parti gikk imot etter et gruppemøte onsdag forrige uke. I likhet med Arendal arbeiderparti har AUF og lokale partiorganisasjoner over hele landet protestert mot at unge voksne skal sendes tilbake til Afghanistan. Mandag kveld snudde Arbeiderpartiet og varslet at de ville fremme forslag om fire punkt som skal endre føringene. I stortingsmøte tirsdag stemte Stortinget over saken.

Like før møtet i Stortinget meldte VG at Senterpartiet også hadde snudd og ville vurdere søknadene fra mindreårige asylsøkere på en annen måte en dagens praksis. Heidi Greni i Senterpartiet sa fra talerstolen at de ville støtte Arbeiderpartiet. Hun mener det ikke er en endring i asylpolitikken, men en måte å sikre at intensjonene i asylforliket som Arbeiderpartiet og Senterpartiet støttet regjeringen i følges opp.

– Vi har ikke noe problem med å se at situasjonen for disse menneskene er vanskelig, men gjør vi det lettere med å gi dem falske forhåpninger? Det tviler jeg på, sa hun med henvisning til de midlertidige oppholdstillatelsene de såkalte “oktoberbarna” som nå er fylt 18 år har fått.

I debatten som varte tre timer sikret Senterpartiet, Sosialistisk venstreparti, Kristelig folkeparti, Miljøpartiet de grønne, Rødt og Venstre flertall for Arbeiderpartiets forslag.