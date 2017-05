Fortviler over elendig bassengkapasitet

Annonse:

Pengene renner ut av Arendal svømme- og livredningsklubb som på grunn av bassengkrisen må leie treningstid i Froland.

Hver eneste uke går det 1.800 kroner ut av klubbkassen for å leie tid i svømmebassenget i Frolandia. Det er rett i underkant av 100.000 kroner i året. Styreleder Beate Hvideberg Boye og kasserer Kristel Veer i svømme- og livredningsklubben i Arendal er oppgitt over at et nytt bassengtilbud i Arendal lar vente på seg. Ifølge de to får klubben ingen økonomisk støtte fra kommunen til å betale kostnadene det fører med seg å måtte tilby medlemmene treningstid utenfor kommunen.

–Vi har tre personer på landslaget i livredning og det er de vi leier inn i Froland. Vi får ingen kompensasjon fra kommunen, forteller Boye.

Det er livredningsdelen i den sammenslåtte svømme- og livredningsklubben som har de største nasjonale merittene og som teller rundt 30 medlemmer fra åtte til opp i 20-årene. På svømmedelen er det rundt 175 mer eller mindre aktive medlemmer. Et aktivt miljø i klubben jobber hardt for å få tak i sponsorpenger for å holde medlemsprisene nede, i en kamp mot større idretter som håndball og fotball.

–Holder i to år

–Det er bare nok penger i kassen til å holde på i et par år, sier klubbkasserer Kristel Veer til Arendals Tidende.

Ifølge Boye og Veer kan klubben på et tidspunkt komme til å vurdere nedlegging om ikke kommunen går inn med penger for å hjelpe til for å sikre økonomien frem til et nytt konkurransebasseng er på plass i Arendal.

Da formannskapet forleden behandlet Arendal Eiendom KFs 10-årige investeringsplan var flertallet av politikerne enige om at å bygge nye Roligheden skole er kommunens første prioritering. Deretter bør et nytt sykehjem på plass, så en ny ungdomsskole i sentrum og vest i kommunen. Først i 2023 eller 2024 kan det være realistisk at et nytt 50-metersbasseng står klart.

–Det var noe vi egentlig hadde regnet med, at det skal stå ferdig til rundt byjubileet er det vi har fått signaler om, sier Boye.

Bassengmanko

Kapasitetsmangelen i Stinta-bassenget har vært problematisk i årevis fordi kommunen tilbyr folkebad som legger beslag på mye av tidsskjemaet. Helst burde nytt basseng i Arendal ha vært på plass allerede for ti år siden, mener styrelederen.

–Folkebadet spiser av vår tid i og med at det er dame- og herresvømming hver for seg. Jeg vet ikke om noen andre kommuner som har det hver for seg. Vi skulle gjerne ha fått litt av den tiden, sier Boye.

Det er lite aktuelt å drive både livredningsøvelser og svømmetrening i kommunens andre bassenger nettopp fordi disse er for små. Ifølge Veer har klubben også oppgaven med å kurse ansatte i skoler og barnehager i livredning.

–Vi har opplevd at vi har måttet gjøre den opplæringen i vår treningstid på grunn av kapasitetsmangel, sier hun.

Medlemsstopp

For tiden tar ikke klubben inn medlemmer som har planer om å være aktive nettopp fordi det ikke er plass det ene konkurransebassenget som kan brukes året rundt, dog litt mindre om vinteren om det kommer snø på taket på Stinta. Da må hallen i perioder stenge fordi det er fare for at taket kan rase. Denne ustabiliteten og uforutsigbarheten gjør at potensielle supersvømmere og livreddere fra Arendal forsvinner til nabokommunene.

–Vi har ikke lyst til å miste de, men det gjør vi, sier Veer.

Hun var selv aktiv svømmer som ung, men sluttet med det etter hvert fordi svømmetreningene ble lagt for sent på kvelden og at det ikke er bra med tanke på tiden som må til for restitusjon etter trening.

–Det ble for sent å komme i seng, sier hun.

At det er kommet på plass et svømmebasseng i Arendal Gjestehavn er vel og bra, mener dem, men uten tak kan det ikke brukes året rundt og uten tribuner er det ikke spesielt publikumsvennlig å arrangere konkurranser i det.

Bassengkrise

Veer mener bassengkrisen ikke er ny av dato, men at kapasiteten har vært sprengt siden 1980- og 90-tallet. Ifølge et strategidokument fra Norges Svømmeforbund i 2005, bør kommuner som har mellom 40.000 og 60.000 innbyggere ha minst ett eller flere 50-metersbassenger. Den gang mente forbundet at Arendal burde vurdere 50-meter basseng. Da lå innbyggertallet rett under 40.000 og besøksetterspørselen ble vurdert til ca. 280 000. I dag er det steget til rett under 45.000 innbyggere. Et nytt 50-metersanlegg er estimert av Arendal Eiendom KF til å koste 151 millioner kroner.

Lett å komme til

I slutten av mai kommer daglig leder i eiendomsforetaket, Øystein Sangvik, til å legge frem en sak om basseng til styret. I formannskapet i starten av denne måneden kunne han fortelle politikerne at ingenting er tegnet eller skisset, kostnaden ikke kvalitetssikret, men at målet er å få klarsignal fra styret med å gå i gang med planleggingen. Arendal svømme- og livredningsklubb har vært i kontakt med kommunen og har lagt frem forslag til et 50-metersanlegg med tribuneanlegg. I dag leier fylkeskommunen svømmetid i Froland i forbindelse med idrettslinjen på Sam Eyde videregående skole frem til 2020. Med idrettslinjen lokalisert på Myra, mener Boye det kan være naturlig å bygge nytt basseng der hvor det også er gjort plass til det. Hun trekker frem at plasseringen også kan bli et spørsmål i forbindelse med diskusjonen om ungdomsskolestruktur vest i Arendal og at Engene ved Nedenes kan være en aktuell lokalisering.

– Vi har ikke tatt stilling til det, men det viktigste for oss er at folk klarer å komme seg dit, sier hun.