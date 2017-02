Handelssenteret Stoa vokser kraftig

Flere tusen nye kvadratmeter handel- og næringsareal er under bygging. Flere kjente varehuskjeder er på vei til arendalittenes handelsmekka.

Både øst og vest på Stoa er det hektisk byggeaktivitet. På Stoa vest, i forbindelse med bygningen som i dag huser blant annet Biltema, Megaflis og Europris bygges det for tiden et tilbygg til den eksisterende bygningen. Her skal Finansgruppen Eiendom, som utvikler eiendomsmassen på Stoa vest på vegne av eierne, britiske Tristan Capital Partners og Nordica, sette opp et tilbygg over tre etasjer. Ifølge rammetillatelsen Arendal kommune ga i fjor høst, skal tilbygget inneholde seks forretningslokaler som hver for seg er på over 2.000 kvadratmeter. Deler av den eksisterende bygningskroppen blir revet, og bygget som huset Vianor er allerede fjernet for å gi plass til både parkering og grøntareal i forbindelse med utvidelsen.

Nye aktører

Sportskjeden Xxl er, ifølge Agderposten, en av leietakerne som flytter inn i nybygget. En hel etasje skal tas i bruk og kjeden skal ha varslet et sted mellom 60 og 70 nye arbeidsplasser. Elektronikkjeden Expert, som i dag holder til på den andre siden av veien, i eget bygg, skal også ha meldt flytting til Sagvannsveien 16 og skal ha 3.000 kvadratmeter i nybygget. Hva som skal inn i bygningen der Expert har holdt til siden 2008 er ikke kjent. Det lyktes ikke Arendals Tidende å få kontakt med eiendomssjef Nina Mack Korsfur i Finansgruppen Eiendom før denne utgaven gikk i trykken. I lokalene der Rema 1000 holder til på Stoa vest i dag skal kjeden Rusta flytte inn. Daglig leder for Rusta i Norge, Thomas F. Erlandsen, opplyste i desember til Agderposten at kjeden vil ha behov for 15 til 20 medarbeidere og planlegger åpning neste vår.

Ottersland satser

Eiendomsinvestor Ole G. Ottersland og hans selskap satser også stort på Stoa, men det er på den østlige flanken han bygger ut for å tilby arendalittene mer å velge i. Det tidligere dagligvarelageret ved Sørsvannveien er malt opp til småbiter, mens bygningen i bakkant blir bygget ut. Utbyggingen har også krevd en helt ny adkomst og politikerne i Arendal har godkjent en ombygging av kryssløsningen til rundkjøring. Til sammen bygger Ottersland ut rundt 10.000 kvadratmeter og to av tre leietakere er offentlig kjent. Den svenske kjeden Jula AB skal leie det ene lokalet i nybygget, mens Megaflis flytter fra Stoa Vest til Otterslands Stoa Øst 2. Det er ikke kjent hvilken leietaker O.G.Ottersland as har til de tredje og siste arealet og om selskapet har en leietaker klar i det hele tatt. Til sammen planlegges det nær 300 nye parkeringsplasser for biler til det nye handelsområdet, som ifølge selskapets nettsted skal stå ferdig i høst. Det var en svært ordknapp eiendomsinvestor Arendals Tidende forsøkte å få i tale på spørsmål om han ville fortelle innbyggerne i lokalavisen om storsatsingen på Stoa.

– Jeg har ikke tid nå og har ikke tid på nokså lenge, er daglig leder Ole G. Otterslands kommentar.