Flere fullfører VGS i Aust-Agder

Annonse:

72 prosent av elevene i videregående skole fullfører i løpet av fem år. Utdanningssjef Bernt Skutlaberg slår seg ikke til ro med det.

– Jeg er helt sikker på at vi skal greie å nå målet vårt, som er 75 prosent innen år 2020, sier han.

Jevn stigning

Aust-Agder har hatt en jevn økning siden fylkeskommunen startet målingene i skoleåret 2003/2004. Tall fra utdanningsdirektoratet viser store forskjeller mellom allmennfaglige og yrkesfaglige fag. I en femårsperiode fra 2010- 2015 fullførte 86 prosent av de allmennfaglige elevene skolegangen, mens kun 58 prosent av de som gikk yrkesfag fullførte på landsbasis. Av de ulike yrkesstudiene skiller restaurant og matfag seg ut negativt med en fullføringsprosent på 45 prosent. Det vil si at hele 55 prosent av ulike årsaker ikke fullfører. Ifølge utdanningsdirektoratet er det i overgangen mellom skole og lærlingplass flest elever slutter skolegangen. Avdelingsleder i restaurant og matfag ved Sam Eyde videregående skole, Kjell Fiskebekk, synes disse tallene er litt misvisende.

– Lærlingtiden til de yrkesfaglige elevene er inkludert i denne statistikken. Mange av elevene våre flytter til et annet fylke under lærlingtiden, sier han.

Fiskebekk forteller at en god del elever reiser til forsvaret, starter hos store firmaer som Color Line eller flytter til storbyer.

– Da blir de ikke registrert hos oss lengre, og tallene blir derfor litt feil, sier han.

I skoleåret 2016/2017 var det 5,1 prosent av elevene på Sam Eyde restaurant og matfag som sluttet.

– Jevnt over leverer Sam Eyde bra, men vi skal aldri slå oss til ro med det, sier utdanningssjef Skutlaberg.

Gir nedgang

Den nye fraværsgrensen som ble tatt i bruk skoleåret 2016/2017 har ifølge Utdanningsdirektoratet slått positivt ut når det gjelder fravær. Det har gitt en nedgang i fravær på hele 40 prosent for antall dager og 33 prosent for timer. Fraværsgrensen innebærer at elever som har mer enn ti prosent udokumentert fravær i et fag som hovedregel ikke får karakter i faget. Utdanningsdirektoratet melder at den største endringen er hos de yrkesfaglige studieretningene, der fraværet har gått ned nesten 50 prosent i forhold til i fjor. I Aust-Agder har fraværet gått ned fra et snitt på fem dager i skoleåret 2016/2017 til tre dager i fjor. Den nye fraværsgrensen skal opp til evaluering høsten 2019.

Flere slutter i Arendal

I en skoleårsmåling fra 2015/2016 viser det seg at flere avsluttet den videregående opplæringen i Arendal enn i resten av fylket. De private skolene i fylket og skoler med få elever er unntatt offentlighet i denne statistikken, men av de større offentlige skolene i fylket ser vi store forskjeller. Mens Arendal videregående avd. Tyholmen har 8,5 prosent frafall, har Sam Eyde 6,6 prosent frafall. De øvrige skolene i fylket har en snittprosent på 3,26. Med de øvrige skolene menes Dahlske vgs., Møglestu vgs., Risør vgs., Tvedestrand vgs. og Setesdal avd. Hornnes.

– Tyholmen har studieforberedende fag, så det er årsaken til den høye prosenten. Elever som ikke får lærlingplass søker seg inn på påbygg, som blir for tøft for dem. Disse elevene stiller ofte med forholdsvis lav karakter, og sjansen for å gjennomføre da er rimelig liten, sier Skutlaberg.

Denne målingen viser de elevene som avbrøt opplæringen i løpet av skoleåret. Voksenopplæring er også tatt med i denne analysen.

Dårlig psykisk helse

I disse dager går fylkeskommunen gjennom tallene fra fjoråret med alle skolene i fylket for å se på hva de kan gjøre for at flere elever skal fullføre.

– En stor utfordring i vårt fylke er at mange sliter med psykisk helse, forklarer Skutlaberg.

I fjor var det 440 elever i Oppfølgingstjenesten, en tjeneste som hjelper ungdom som er utenfor skole og arbeid i alderen 16- 21 år. 20 prosent av disse er karakterisert som psykisk syk eller tilhører en institusjon. Det er dobbelt så mange som landsgjennomsnittet, som ligger på 10 prosent.

– Vi har utviklet noe jeg har enormt tro på. Vi har laget veiledningshefter til kontaktlærere, og her forsøker vi å møte de utfordringene fylket vårt har akkurat her, sier utdanningssjefen.

Skutlaberg innrømmer at dette er noe de sliter med å håndtere på en grei måte, og et av målene hans er å øke skolehelsetjenesten på Arendal videregående skole.

– Her er problemet stort, de har ikke noe særlig helsetjeneste, så dette må vi ta tak i, sier han.

Bruker lengre tid

I Aust-Agder bruker flere år enn andre på å fullføre en videregående utdanning. Tall viser at i løpet av et ti-årskull fra 2006-2016, så fullfører 78 prosent.

– Vi vet at mange som mangler ett eller flere fag, ofte tar disse fagene opp igjen senere. Målinger etter ti år viser at andelen som fullfører og består ligger åtte til ti prosent høyere enn ved målinger etter fem år, sier rådgiver i utdanningsavdelingen ved Aust-Agder fylkeskommune, Håkon K. Velde.

I en kullmåling gjort fra 2011-2016, ser vi et landsgjennomsnitt på 73 prosent som fullfører videregående skole innen fem år, og en prosent på 71,8 for fylket. I Arendal var det 71,3 som fullførte videregående skole.

– Aust-Agders andel som har fullført og bestått har steget jevnt og trutt siden 2004-kullet frem til og med 2010-kullet, med en liten nedgang ved siste måling, bemerker Velde.

– Vi blir bedre og bedre, og vi vil nok se et gjennomslag på neste femårsmåling, det er jeg sikker på, sier Skutlaberg, som forventer en kraftig nedgang i frafall allerede fra skoleåret 2017/2018.