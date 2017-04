Fikk beskjed av legen om å ta sitt eget liv

Victoria Fjærestrand har historien ingen vil vedkjenne seg.

Hun ble voldtatt. En uke senere ble hun tvangsinnlagt. I samtale med lege ble det vurdert at hun ikke trengte videre innleggelse. Da hun sa hun tenkte på å ta sitt eget liv og gjerne ville bli innlagt for å føle seg trygg var kommentaren fra legen at hun bare fikk gjøre det.

Victoria har slitt psykisk i ti år og er avhengig av å støtte seg på helsevesenet for å komme gjennom hverdagen, nå føler hun at den lange sykehistorien hindrer henne i å få den hjelpa hun trenger. Hun mener mennesker med kroniske selvmordstanker blir for dårlig tatt imot hos det norske helsevesenet.

Feildiagnostisert

23-åringen har slitt psykisk siden hun var 13 år. I 2007 11 var hun ett av flere tusen barn som ble testet for psykisk utviklingshemming med testen WISCIII. TV2 avslørte i februar at denne testen har feildiagnostisert en rekke barn. Victorias diagnose har senere blitt erstattet med blandet personlighetsforstyrrelse og posttraumatisk stressyndrom. Fra 2013 til 2015 har hun vært tvangsinnlagt flere titalls ganger. Hun er etter hvert blitt et kjent ansikt i psykiatrien, og føler selv at hun ikke blir tatt på alvor når hun sliter, fordi hun har vært innlagt så mange ganger tidligere.

Beskyldt for rus

Saken blir ikke bedre av at sykehuset flere ganger har notert at hun bruker amfetamin og hasj av og til, til tross for at hun selv forteller at hun aldri har ruset seg. Opplysningen har kommet inn i journalen hennes etter et hjemmebesøk 8. november 2013.

«Hun ruser seg av og til på amfetamin og hasj og drikker i perioder en del alkohol» oppgis det i epikrisen.

Like etter hjemmebesøket ble det tatt en blodprøve av Victoria, den var imidlertid ikke rettet mot rusmisbruk og viser heller ikke misbruk av rusmidler.

Victoria er lei og frustrert av at rusmisbruk dras inn i hennes behandling, og føler seg misforstått på grunn av det.

– Jeg vil heller være syk resten av livet enn å begynne med rus, jeg har flere venner som ruser seg og det vil jeg aldri begynne med, sier hun selv.

23-åringen har en lang og brokete historie. Hun falt av skolebenken i 7. klasse og begynte med selvskading. Hun har bodd på institusjoner to ganger og bodd i to forskjellige forsterhjem. Hun har forsøkt å ta livet sitt flere ganger, og rapporter fra sykehusbesøk forteller at hun kan være både nedstemt, vanskelig å få kontakt med, stygg i språket og utagerende.

I mai i fjor, nærmere bestemt 20. mai 2015 ble følgende skrevet av en lege som vurderte henne:

– Hennes selvmordstrusler må anses som en manipulerende adferd for å oppnå nye eller lengre innleggelser.

Hun legger ikke skjul på at hun kan være både voldelig, uberegnelig og stygg i munnen når hun er syk, men hun understreker at det tross alt handler om sykdom, og mener stigmatisering kommer i veien for at hun skal få hjelp.

– Jeg er et oppegående menneske med psykiske problemer. That’s it, sier hun.

Voldtatt og avvist

Det var i fjor høst, i oktober, at Victoria ble voldtatt etter en fest.

– Jeg husker jeg spurte om han kunne slutte å glo på meg. Etter hvert ble alle de andre borte og det var bare oss to igjen. Det var en veldig voldelig voldtekt. Da jeg gikk hjem etterpå så jeg politibiler kjøre forbi, men jeg hadde så vondt at jeg ikke klarte å stoppe dem. Jeg ble liggende i senga til tirsdagen da jeg kom meg til psykiatrisk sykepleier. Jeg hadde kvelemerker og var blå over hele brystet. Foten var også skadd og jeg sliter fortsatt med den, forteller Victoria.

I dag føler hun seg fort skitten og kan få en trang til å dusje, dersom hun treffer noen som ser ut som eller lukter som voldtektsmannen kan hun få angst og bli sengeliggende. I tiden like etter voldtekten var det enda verre. Hun ble liggende i senga frem til tirsdagen da hun oppsøkte hjelp. Hun tilbrakte tolv timer på voldtektsmottaket. Helga etter ble tankene for mye til at hun klarte å takle dem alene. Hun ringte moren sin, og like etter sto politi og ambulanse på døra for å hente henne til tvangsinnleggelse. Hun ble fratatt alt hun kunne bruke til å ta sitt eget liv, og tilbrakte nærmest det første døgnet på glattcelle.

I løpet av det første døgnet med tvangsinnleggelse har pasienter krav på en vurderingssamtale. Da Victoria neste dag fikk prate med en lege ble risikoen for selvmord vurdert til å være så lav at det ikke var behov for videre innleggelse.

– Legen hilste ikke på meg da han kom inn, og han ville ikke legge meg inn. Jeg sa jeg begynte å bli dårlig og trengte noen dager der, at jeg var redd for å ta mitt eget liv. Da svarte han bare at jeg fikk gjøre det. Jeg ble fly forbanna og spurte hva navnet hans var. Det sa han at jeg ikke hadde noe med. Jeg sa jeg ville anmelde han og han sa han ikke hadde noe bevis, forteller hun.

Vil ikke kommentere

Sykehuset i Arendal har to ganger fått anledning til å kommentere påstanden om at en lege skal ha bedt en pasient ta sitt eget liv, men vil verken avkrefte at en lege kan ha operert på den måten eller forklare hva som kan ligge bak et sånt utsagn.

Victoria er nestleder i Mental Helses lokale ungdomslag og ønsker å engasjere seg for å sikre at andre ikke får lignende behandling. Derfor har hun bestemt seg for å fortelle om saken i avisa, hun har også klaget saken inn til sykehuset og er forberedt på videre klager dersom hun ikke er fornøyd med sykehusets svar. Hun er forbanna på behandlinga hun sier hun fikk og spør om det er et sånt helsevesen vi vil ha i Norge.

– Dagens samfunn er en kamp for å leve eller dø, tilbudet er for dårlig for oss psykisk syke. Noe må gjøres, enten blir du nektet hjelp eller så blir du bedt om å ta livet av deg. Er det et slikt helsenorge vi vil ha, der syke mennesker ikke får den behandlingen de har krav på? spør hun.

– For dårlig

Mental helse er en medlemsorganisasjon for mennesker med psykiske problemer. Lokallaget i Arendal ledes av Jan Olaf Narvesen. Han forteller at han fra tid til annen blir kontaktet av personer som har fått beskjed om å ta sitt eget liv og som fortviler over behandlingen fra sykehuset.

– De kommer inn til oss og sier at de har fått den beskjeden. Nå i år er det vertfall en fire-fem stykker som sier det samme. Det er mange historier bak, noen blir litt irritert også tenner de på alle plugger. Jeg er ikke hundre prosent sikker på hvordan de er tatt imot, men det akutte tilbudet til de som sliter er ikke godt nok, sier han.

Mental Helse bistår nå Victoria i klageprosessen.

– Vi har klaget saken inn til sykehuset og venter på svar. Deretter blir det fylkesmannen og pasientombudet, forteller han.

Arendals Tidende har under utarbeidelsen av denne saken vært i kontakt med Victorias psykiater som bekrefter at hun kunne blitt stabilisert raskere i noen situasjoner, eksempelvis etter voldtekten, dersom hun hadde fått en lengre innleggelse. Psykiateren peker på at man i lengre tid har trodd at personer med personlighetsforstyrrelse kan bli mer ustabile av langtidsinnleggelser, men forteller at nyere forskning går imot det og tilsier at lengre innleggelse kan sørge for raskere stabilisering.

Vil bli frisk

Victoria selv sier at hun er motivert til å jobbe for å bli frisk, og hun er allerede kommet langt. Hun sitter i styret for Mental Helse Ungdom i Arendal, hun har etablert seg i egen bolig og hun hun har lengre gode perioder. Hun vil få kontroll over problemene slikt at hun blir i stand til å få seg en kjæreste, stifte familie og studere til å bli vernepleier. Hun vil jobbe mot problemene uten å være innlagt kontinuerlig, men hun føler prosessen for å bli bedre blir ødelagt av at hun ikke får hjelp når hun står på randen av selvmord.

– Når du er så dårlig at du vurderer å ta ditt eget liv, krever det utrolig mye å be om hjelp. Når du da blir avvist føles det utrolig tungt, avslutter hun.

I Arendals Tidendes helgemagasin fredag 28. april kan du lese mer om Victorias lange kamp mot sykdom og arbeidet for å bli frisk.