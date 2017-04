 «Jeg er en oppegående person som sliter psykisk. Thats it»

Victoria Fjærestrand har fått beskjed av legen om å ta sitt eget liv, fått feildiagnostisert psykisk utviklingshemming og i journalen hennes står det gjentatte ganger at hun har misbrukt amfetamin og hasj. Selv mener hun at hun forhåndsdømmes og at hun ikke tas på alvor når hun har behov for akutt hjelp.

På papiret begynner 23-åringens sykdomshistorie i 2005. Hun hadde slitt en stund og barnevernet i Grimstad grep inn for å hjelpe henne. Etter hvert falt hun ut av skolen og begynte med selvskading. Samtaler med skolen og ungdomspsykiatrien fulgte og oversikten over sykdomshistorien hennes kan etter hvert fylle tre bind.

Fast forward

Victoria har aldri fått bukt med de psykiske plagene, elleve år senere er hun fortsatt syk. Legene som behandler henne snakker om kronisk suicidalitet, med andre ord selvmordstanker hun ikke får bukt med, men som stadig vender tilbake.

– Når jeg er nede føles det som at jeg blir dratt inn i en kald og mørk boble. Tiden stopper opp og jeg kommer meg ingen vei. Jeg tenker at alle har det best uten meg, og at jeg ikke fortjener å være her, forteller hun selv om sykdommen.

Dersom man trykker på «fast forward»-knappen og freser gjennom de siste ti årene i livet hennes ser man problemer hjemme, selvskading, opphold på institusjoner, fosterhjem, en lege som gir henne diagnosen lettere psykisk utviklingshemming, senere tester som viser at diagnosen er feil, nye diagnoser: Posttraumatisk stressyndrom og blandet personlighetsforstyrrelse denne gangen, flere selvmordsforsøk og flere titalls tvangsinnleggelser. Hun har vært svært utfordrende for helsepersonellet som har jobbet med henne, og det spoles forbi hendelser hvor hun er voldelig, manipulativ og stygg i språket. På et nachspiel i fjor høst, nærmere bestemt oktober, stopper vi spolingen og trykker «play». Her skal nemlig en hendelse som fortsatt plager henne finne sted.

– Jeg husker jeg spurte om han kunne slutte å glo på meg. Etter hvert ble alle de andre borte og det var bare oss to igjen. Det var en veldig voldelig voldtekt. Da jeg gikk hjem etterpå så jeg politibiler kjøre forbi, men jeg hadde så vondt at jeg ikke klarte å stoppe dem. Jeg ble liggende i senga til tirsdagen da jeg kom meg til psykiatrisk sykepleier. Jeg hadde kvelemerker og var blå over hele brystet. Foten var også skadd og jeg sliter fortsatt med den, forteller Victoria.

Et halvt år er gått siden voldtekten og hun sliter fortsatt. I dag føler hun seg fort skitten og kan få en trang til å dusje. Dersom hun treffer noen som ser ut som eller lukter som voldtektsmannen kan hun få angst og bli sengeliggende. I tillegg har behandlingen hun sier hun fikk fra sykehuset gitt henne store problemer.

Re-start

Hverdagen til Victoria går opp og ned. Akkurat nå tester hun ut nye medisiner og har det ganske bra. Andre dager er hun nede. Hun har gått fra å stå på bryggekanten og kikke tomt ned på fiskene i timesvis, til å bli hysterisk og true med å hoppe i vannet i løpet av minutter. Noen dager roper stemmer bare hun kan høre stygge og nedsettende ting til henne. Tankene om å ta sitt eget liv kommer og går, men er sjelden langt borte. Hun har stått utenfor sykehuset og bedt om hjelp til å takle det hele gang på gang, uten at problemene hennes vurderes som alvorlige nok til at hun kan få en sengeplass og støttende helsepersonell frem til det verste går over. Hun føler at hun kjemper en kamp mot alt som er galt inne i henne selv, samtidig som hun slåss mot helsevesenet.

– Når du er så dårlig at du vurderer å ta ditt eget liv, krever det utrolig mye å be om hjelp. Når du da blir avvist føles det utrolig tungt, sier hun.

Ifølge medlemsorganisasjonen Mental Helse sin lokale avdeling i Arendal er ikke Victoria alene om å føle seg for dårlig mottatt i akutte situasjoner.

– Det akutte tilbudet til de som sliter er ikke godt nok, sier leder Jan Olaf Narvesen.

Langsiktig hjelp

Victoria mener den beste behandlingen for henne er et langvarig opphold med støtte og hjelp. Hun snakker om uker og måneder, ikke om dager. Akutte innleggelser, frivillige og tvang, hvor hun får være på sykehuset ett døgn før hun skrives ut igjen mener hun virker destabiliserende.

– De snakker hele tiden om at jeg må ha langsiktig hjelp for å bli bedre, men jeg klarer ikke å konsentrere meg om det når jeg blir akutt dårlig. De mener at på grunn av personlighetsforstyrrelsen blir det for vanskelig for meg å skrives ut hvis jeg legges inn, men sånn er det ikke for meg, sier hun.

Arendals Tidende har under utarbeidelsen av denne saken vært i kontakt med Victorias psykiater som forteller at når Victoria føler seg avvist bekreftes traumene hun bærer på. Psykiateren bekrefter at hun kunne blitt stabilisert raskere i noen situasjoner, eksempelvis etter voldtekten, dersom hun hadde fått en lengre innleggelse. Psykiateren peker på at man i lengre tid har trodd at personer med personlighetsforstyrrelse kan bli mer ustabile av langtidsinnleggelser, men forteller at nyere forskning går imot det. Victoria behandles gjennom dialektisk adferdsterapi og en metode som tar utgangspunkt i at pasienten alltid vil sitt eget beste.

Dype spor

Helga etter det voldelige overgrepet ble tankene for mye til at hun klarte å takle dem alene. Hun ringte moren sin, og like etter sto politi og ambulanse på døra for å hente henne til tvangsinnleggelse. Hun ble fratatt alt hun kunne bruke til å ta sitt eget liv, og tilbrakte nærmest det første døgnet på glattcelle. I løpet av det første døgnet med tvangsinnleggelse har pasienter krav på en vurderingssamtale. Da Victoria neste dag fikk prate med en lege ble risikoen for selvmord vurdert til å være så lav at det ikke var behov for videre innleggelse.

– Legen hilste ikke på meg da han kom inn, og han ville ikke legge meg inn. Jeg føler at han allerede hadde bestemt seg før han traff meg. Jeg sa jeg begynte å bli dårlig og trengte noen dager der, at jeg var redd for å ta mitt eget liv. Da svarte han bare at jeg fikk gjøre det. Jeg ble fly forbanna og spurte hva navnet hans var. Det sa han at jeg ikke hadde noe med. Jeg sa jeg ville anmelde han og han sa jeg ikke hadde noe bevis, forteller hun.

Klager

Hun er forbanna på behandlinga hun sier hun fikk og spør om det er et sånt helsevesen vi vil ha i Norge.

– Dagens samfunn er en kamp for å leve eller dø, tilbudet er for dårlig for oss psykisk syke. Noe må gjøres, enten blir du nektet hjelp eller så blir du bedt om å ta livet av deg. Er det et slikt helsenorge vi vil ha, der syke mennesker ikke får den behandlingen de har krav på, spør hun.

Victoria har valgt å følge opp denne prosessen. Hun ønsker rettferdighet for måten hun selv ble behandlet på, og vil ikke at andre skal oppleve det samme. Hun får hjelp av Mental Helses lokalforening i Arendal til å klage på saken. Det kan du lese om i tirsdagens utgave av Arendals Tidende.

Vanskeligere

Tiden etter voldtekten er imidlertid ikke den første gangen Victoria har følt at det systemet som skal støtte opp om henne virker imot sin hensikt. I ungdomsårene ble hun diagnostisert lettere psykisk utviklingshemmet. Nye tester er senere tatt, og diagnosen er tilbakevist og erstattet med posttraumatisk stressyndrom og blandet personlighetsforstyrrelse. For Victoria kjentes det å bli kalt psykisk utviklingshemmet helt feil fra starten.

– Jeg visste jo at jeg ikke var psykisk utviklingshemmet, men jeg kunne ikke gjøre noe med diagnosen.

TV-2 avdekket i februar at en svensk test som heter WISC III har blitt brukt på en rekke norske barn og ungdommer. Den svenske testen ble aldri tilpasset norske barn før den ble tatt i bruk, og resultatet ble at barn som fungerte tilsynelatende godt ble diagnostisert utviklingshemmet. Det finnes ingen oversikt over hvor mange norske barn som har lidd under feildiagnostiseringen, men Victoria var ett av dem. Helseminister Bent Høie har varslet at han vil drøfte saken med Wisc-testene med Helsedirektoratet, men helsedirektoratet mener skylda ligger hos psykologene som har valgt å støtte seg på testen.

For Victoria spiller dette liten rolle, hun er mer opptatt av hvor annerledes ting kunne blitt dersom hun ikke hadde blitt diagnostisert utviklingshemmet.

– Hvis jeg hadde fått bedre hjelp den gangen hadde jeg kanskje ikke trengt det i dag, sier hun.

Psykiateren som behandler Victoria forteller at dersom riktig diagnose hadde blitt silt fra starten, kunne man kommet raskere i gang med riktig behandling for Victoria, og legger til at psykisk utviklingshemming kan være en ugunstig diagnose å ha og at den kan ha lukket dører for henne.

Selvfølelse

Torstein Stray som er psykologspesialist ved sykehusets avdeling for barn og unges psykiske helse vil ikke kommentere Victorias sak, men er villig til å uttale seg om den omstridte testen generelt. Han forteller at diagnosen psykisk utviklingshemming ikke er stilt utelukkende på grunnlag av WISCIII, men at testen har vært en del av diagnostiseringen.

– Hvis den ble tatt relativt sent, i 13-16 års alderen kunne du risikere at IQ’en ble lavere enn det som var riktig. Det er forferdelig at noen har fått feil diagnose, men jeg vet det finnes sånne saker

– Hvilke konsekvenser kan feildiagnose gi?

– Det jeg tenker på først er jo positivt, at de får flere trygderettigheter og lignende, det andre som er alvorlig er jo det som går på selvfølelsen.

Må slettes

Victoria drømmer om å bli frisk, eller så frisk som mulig. Hun ønsker å få livet sitt såpass godt i orden at det kan bli rom for en kjæreste der, og drømmer om å få barn og utdanne seg til vernepleier. Hun er imidlertid redd for hvordan det vil ta seg ut at psykisk utviklingshemming står oppført i journalen hennes. Frykten er at det skal føre til at barnevernet tror hun ikke kan ta vare på egne barn. Hun har søkt om fri rettshjelp for å få slettet oppføringen, men fikk avslag.