FEIL PÅ NY BOLIG: – Noen aktører går igjen

Cecilie Kaastrup Thorbjørnsen i Huseiernes Landsforbund i Aust-Agder får stadig henvendelser fra fortvilte kjøpere av nybygde hus og leiligheter.

Når man velger å kjøpe ny bolig fremfor en som er brukt hender det at «barnesykdommer» melder seg. Ting man tenkte å slippe unna nettopp fordi boligen er nyoppført kan likevel oppstå. Thorbjørnsen forteller at hun stadig vekk opplever å bli kontaktet boligkjøpere som opplever feil og mangler.

–Selv om en bolig er ny, er det ikke nødvendigvis problemfritt. Det viser seg i mange tilfeller at den håndverksmessige utførelsen avviker fra regelverket, og mange henvender seg til oss fordi de opplever problemer med å få aksept for sin reklamasjon, sier Thorbjørnsen

Gode og dårlige

Thorbjørnsen mener utbyggere kan deles opp i to grupper. De dårlige følger dårlig opp i etterkant av at boligen står ferdig, mens de profesjonelle utbyggerne ivaretar kjøperen også da.

– Jeg får stadig henvendelser fra kjøpere som har problemer av forskjellig karakter etter overtagelse av den nye boligen. Noen firmanavn går dessverre igjen og det synes jeg er synd, sier hun.

Hun viser til at bustadoppføringsloven gjelder for kjøp av nye boliger.

– Dette er en av de viktigste forbrukervernlovene vi har, og loven sørger for at du som forbruker ivaretas på en god måte. Utbygger må blant annet stille garanti for oppfyllelse av avtalen og garanti for innbetaling av forskudd, sier hun.

–Nye hus bruker litt tid på å «sette» seg, men skjer det mer enn det som er forventet kan man ha krav på retting. Ettårs-befaring er viktig og følger direkte av loven, sier hun.

Hun oppfordrer utbyggerne til å tenke på omdømme, og sier at god oppfølging i etterkant av kjøpet vil gi positive ringvirkninger for utbyggerne ved god omtale og dermed også økt salg.

Thorbjørnsen har på oppfordring laget to oversikter med poenger som kan være verdt å ha med seg når en vurderer å kjøpe bolig, enten som ny eller i bruktmarkedet.

Ved kjøp av ny bolig:

Fast pris

Energiøkonomisk (Tek2017)

Lavere vedlikeholdskostnader

Bustadoppføringslova gir sterkt forbrukervern

Krav om ettårsbefaring

Dokumentavgift kun på tomten

Nye boligområder kan være byggeplass lenge