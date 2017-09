Farmen verdt millioner for Arendal

Annonse:

Ordfører Robert Cornells Nordli og konstituert turistsjef Rune Guttormsen var vertskap for 120 inviterte gjester i toppetasjen på Thon Hotel under premieren til årets Farmen på TV2.

I juli startet innspillingen av årets Farmen på Sandvika gård i Kilsund der nærmere hundre lokale personer har bidratt som skuespillere og statister. Mandag kveld ble første episode vist på TV-skjermen.

Premierefest

Gjennom en annonse inviterte ordføreren og turistsjefen til premierefest da serien skulle sendes på TV2 mandag kveld. 120 feststemte mennesker samlet seg i toppetasjen til Thon Hotel sammen med skuespillere og statister, som var kledd i tidsriktige klær fra 1917. Både stemningen og spenningen steg etterhvert som klokka nærmet seg sendetid, og ordføreren og turistsjefen strålte om kapp med lysekronene idet de stolt ønsket velkommen. De poengterte hvor viktig det er for Arendal at denne innspillingen har foregått her.

– Reklameeffekten av at Farmen er innspilt i Kilsund er verdt millioner for Arendal som reisemål. Her får vi vist fram kulturen, historien og landskapet på Sørlandet, fortalte en strålende fornøyd turistsjef til Arendals Tidende.

Robert C. Nordli og Rune Guttormsen kunne ikke få skrytt nok av produksjonsselskapet Strix, som de mener har gjort en god jobb med tanke på kommunens restriksjoner under innspillingen.

– Vi har samarbeidet og hjulpet til så godt vi kan for at innspillingen skulle gå så smertefritt sommulig, særlig med tanke på at dette er midt i nasjonalparken. Produksjonsselskapet har vist stor respekt for dette, og sammen med styret i Raet nasjonalpark har de vært med og utarbeidet løsninger som alle kan leve med, sa ordføreren, som også er styremedlem i nasjonalparken.

Ga litt «faen»

På premierefesten ble de to lokale mentorene, Karl Fredrik Lundberg og Wenche Bakke behørig presentert. De har begge en sentral rolle i serien hvor de hver uke deler ut ukesoppdrag for og deretter å godkjenne, eller ikke godkjenne dem. Karl Fredrik har i en årrekke drevet som anleggsgartner og har gode kunnskaper om faget, Wenche driver til daglig restauranten «Hjemme hos Wenche» på Kokkeplassen. Begge har bred kunnskap, men innrømmer at de har brukt mye tid på «resarch» på oppgaver som ligger utenfor deres felt.

– Jeg måtte blant annet bruke tid på å få nok kunnskaper til å godkjenne smedarbeid, det er ikke noe jeg visste så mye om fra før, fortalte Karl Fredrik til avisa.

De to mentorene har som jobb å dømme innsatsen til deltakerne på gården, og selv om de hver uke håpte at de hadde mestret oppgavene, måtte de være strenge og konsekvente. Alle oppgavene må gjøres etter forskriftene, hvis ikke så blir de ikke godkjent. På spørsmål om de syns det var vanskelig og leit hvis de ikke kunne godkjenne ukesoppdraget, hadde de delte meninger:

– Jeg ga nok litt mer «faen» enn kjærringa, som jeg kaller henne på gården. Hun var nok litt mer bløt, humret Karl Fredrik og kikket spøkefullt bort på Wenche.

– Ja jeg syns det var veldig leit hvis de ikke klarte oppgavene som hadde med bakst og håndarbeid å gjøre, men det måtte jo gjøres etter oppskriften, sa hun.

Dyrehold

På gården i Kilsund skal deltakerne ta hånd om alt fra dyrehold til snekring og matlaging. For å være sikker på at dyra får godt stell og pleie, har dyrlege Kristen Bjormy fra Arendal dyreklinikk fungert som gårdens faste veterinær, noe han også gjorde da Farmen ble spilt inn i Grimstad i 2013. Ifølge den lokale dyrlegen har deltakerne stort sett vært flinke til å ivareta gårdsdyra.

– Jeg stiller strengere krav i år enn det jeg gjorde for fire år siden, min oppgave er å sikre at dyra har det bra. Jeg opplever at dyreholdet i årets Farmen er mye bedre enn tidligere, men noe dramatikk blir det likevel, røpte den engasjerte dyrlegen.

Tromøymann Nils Ingebretsen er godt kjent i byens teatermiljø der han er et kjent ansikt i blant annet Arendal musikkteater. Han er en av statistene på markedet som deltakerne hver uke reiser til for å handle inn mat. Iført bygdetøy fra hundre år tilbake i tid, møtte også han fram på premierefesten for å feire resultatet av sommerens innspilling.

– Jeg er en glad amatørskuespiller, og dette har vært veldig gøy å være med på. Jeg får ikke lov til å fortelle så mye fra innspillingene, men jeg kan røpe at jeg har vært både bod-mann og tevlingsleder på markedet, dere kommer til å møte meg på TV-skjermen hver onsdag fremover, fortalte han fornøyd like før TV-sendingen av premieren startet.

Glansbilde

Nordli mener at Farmen får vist fram sørlandskysten som et glansbilde med alt gården og området har å by på, og som ordfører i Arendal kommune kunne han fortelle at han var svært stolt over å være en del av dette eventyret. Han roste også alle frivillige som har vært med å bidra i prosessen.

– To ganger har jeg vært innom Farmen-gården, og en gang har jeg fått vært med på markedet med nærmere 100 statister tilstede. Dette er imponerende, og en spesiell takk til alle fra nærmiljøet Narestø, Kilsund og Flosta som har stilt opp, sa han til de fremmøtte på premierefesten.

Representanter for de virkelige eierne av gården møtte også fram i toppetasjen på Thon hotel for å få med seg premieren. Leif Garry Tangen er gift med en av eierne, Aslaug Tangen Myhre, som eier gården sammen med sine søsken. Han kunnefortelle at familien er svært fornøyd med hvordan gården har blitt behandlet, nå gleder de seg til å se hvordan den blir fremstilt på TV.

– Vi har blant annet fått nye bygninger på gården. Vi bruker gården mest som sommersted og i ferier. Nå er vi i dialog med kommunen om hvordan Farmen-suksessen og gården kan benyttes for turister etter innspillingen, fortalte han.

Familien er positiv til å stille gården disponibel til å bli besøksgård, noe ordføreren viste å sette pris på. Med et fast håndtrykk kunngjorde han tydelig at han er glad for å ha de virkelige gårdeierne som samarbeidspartnere fremover.

Fornøyd

Amund Simensen fra produksjonsselskapet Strix skrøt av samarbeidet med gårdeierne og Arendal kommune. Etter å ha tilbrakt sommeren i de idylliske omgivelsene i Kilsund har han blitt en skikkelig arendalsentusiast, og han er stolt over å vise fram Arendal gjennom produksjonen.

– Når vi nå ønsket oss en kystgård var det ikke et vanskelig valg å ta. Gården er intim og et flott sted å spille inn Farmen på. Vi så for oss at det kom til å bli en del utfordringer med tanke på båttrafikken i området, men det har gått over all forventning. Vi er veldig glade for at Susanne Myhre Tangen, datteren til en av eierne, sendte inn forslaget om å bruke denne gården, sa produsenten fornøyd.