Etterlyser veiledning for bruksendring

Sivilarkitekt Ole Bachke ønsker seg en veiledning for bruksendring av lokaler og bygårder i sentrum slik at det skal bli enklere å forstå saksgangen og prinsippene i regelverket.

– Det skal lite til for at det blir definert som bruks­endring om du skal opp­gradere eksisterende lokaler i sentrum. Da gjelder det å få riktig hjelp, sier sivilarkitekten som har bistått flere av byens gårdeiere og drivere i saksbehandling om bruksendring.

Prinsipielt

I forrige uke kunne du i Arendals Tidende lese om gallerieierne Nina og Tom Jensen som fikk pålegg av kommunen om å stenge galleriet på grunn av misforståelser og trøblete saksbehandling om bruksendring av lokalene på Torvet. Etter tre år kunne de omsider gjenåpne galleriet etter det de selv beskriver som en lang og økonomisk smertefull kamp. Ole Bachke fra Rambøll arkitekter i Arendal valgte i samarbeid med gårdeier Kjell Walther Sørensen å engasjere seg for å bistå Pakkhuset galleri med søknaden om bruksendring.

– Vi gjorde dette fordi vi mente saken var viktig prinsipielt, da de mange omtalene av saken bidro til å spre et bilde av at det var svært vanskelig å få til nye konsepter i de historiske bygårdene i Arendal, forteller Bachke til Arendals Tidende.

For å oppfylle kravene fra Arendal kommune ble det laget en redegjørelse, for at det i tråd med gjeldende lovgivning skulle innvilges fravik fra Byggteknisk forskrift (Tek10). Det ble i den forbindelse avholdt flere møter med Arendal kommune knyttet til reglene for bruksendring i bevaringsverdig bebyggelse.

Vanskelig regelverk

Ifølge Backhe er det viktig å forstå at selv om det er strenge regler, så sier regelverket også at det er rom for fravik, særlig når det gjelder eldre bevaringsverdige bygninger.

Hvis man skal oppfylle alle tekniske krav i Tek10 ved søknad om bruksendringer, må det gjøres svært omfattende ombyggingsarbeider. I en del tilfeller vil det i så fall være enklere og rimeligere å rive og bygge nytt, enn å bevare og rehabilitere. Utfordringen med Tek10-regelverket er at den ikke tar hensyn til den eldre ærverdige bebyggelsen i Arendal, og kolliderer med regelverket for bevaringsverdige bygninger og kulturminneloven.

– Jeg mener at det er viktig for et historisk bysentrum å bevare sin egenart og identitet gjennom å legge til rette for ny og framtidsrettet bruk av eksisterende bygningsmasse. Gjeldende regelverk er ikke enkelt å sette seg inn i for gårdeiere og leietakere som ønsker å etablere seg i sentrum, poengterer han.

Gjennom sitt styreverv i Arendal kulturforum har sivilarkitekten engasjert seg på frivillig basis i problemstillinger knyttet til ny bruk av tomme lokaler i sentrum, som han mener er helt i tråd med kommunens DOGA-prosjekt. Prosjektet er nettopp rettet mot å fylle tomme lokaler med ny bærekraftig og fremtidsrettet drift. Satsningen på byutvikling skal også legge til rette for at flere skal bosette seg i bygårdene i sentrum.

Rom for fravik

Dagens lovgivning gir rom for å fravike nye tekniske krav, når man ønsker å søke om bruksendring av eldre bebyggelse, forutsatt at plan- og bygningslovens vilkår for å innvilge fravik oppfylles.

– Målet bør være å finne rom for bruk av eksisterende bygnings­masse, på kreativt vis og til glede for samfunnet, så lenge helse, miljø og sikkerhet ivaretas, sier han og fortsetter:

– Av hensyn til miljøet er det samfunnsnyttig å bevare og gjenbruke bygninger kontra å bygge nytt. Dersom kvaliteten på historisk bebyggelse er høy, vil man utfra livsløpsberegninger spare miljøet ved fortsatt bruk, sammenliknet med å rive for å bygge nytt etter nye standarder.

– Gledelig

For at flere skal unngå å komme i samme situasjon som innehaverne av Pakkhuset, jobber han bevist for å synliggjøre behovet for å lage en veiledning, og ifølge den engasjerte arkitekten jobbes det nå med å etablere et utvalg i samarbeid med kommunen, som skal gi innspill til blant annet DOGA-prosjektet. På den måten kan denne problemstillingen løftes opp til nasjonale myndigheter, slik at regelverket kan klargjøres og på sikt kanskje forenkles.

– Det er derfor svært gledelig at Arendal kommune har godkjent bruksendringen for Pakkhuset galleri, slik at bygget kan bevares gjennom bruk. Bygningen har mange spennende autentiske bygningsdetaljer og egner seg godt som rom for utstilling av kunst, sier han.

Etter kommunens avgjørelse om å godkjenne bruksendringene til Pakkhuset ser han lyst på fremtidige saksganger. Bachke tror at denne saken kan ha brøytet vei for andre som ønsker å gjøre endringer i eldre bygninger i byen, så lenge folk vet hva de skal ta hensyn til.

Torvet 9

Arkitektene i Rambøll jobber for tiden med flere prosjekter i historiske bygårder i Arendal sentrum, der utfordringen ligger i å kombinere bevaringshensyn med fortsatt ny og fremtidsrettet bruk. En av bygningene som det jobbes med er Torvet 9, samme gård som Pakkhuset holder til i. Der skal det nå bygges nye leiligheter i de øverste etasjene, og det må søkes om ny bruksendring. For å ivareta bevaringshensynene er man helt avhengig av at det gis fravik for enkelte tekniske krav i Tek10. Slike fravik som sikrer ønsket bruk av historiske bygg er i tråd med intensjonene og forarbeidene til plan- og bygnings­loven og veiledningene i Tek10.

– Denne typen prosjekter bidrar til å realisere kommunens målsetning om flere boliger innenfor det historiske bysentrum. Flere boliger i de historiske bygårdene bidrar også til å skape et godt grunnlag for å opprettholde en levedyktig sentrumshandel, sier han og oppfordrer samtidig næringsdrivende og bygårdeiere til å søke hjelp når det er snakk om varige endringer.