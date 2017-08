Endelig kan klubbhuset åpnes

Annonse:

Januar 2016 sa kommunen ja til at Østre Tromøy trim og idrettsklubb skal få bygge nytt klubbhus bak skolen. Lørdag 2. september er alt klart for feståpning.

Høsten 2017 ble satt som mål for å få ferdig huset da byggingen ble godkjent, og ganske riktig skal åpningsfesten avholdes så snart kalendermånedene bikker fra sommer til høst. Klubbleder Geir Støylen er godt fornøyd.

– Nå skal det bli åpningsfest med pump og prakt, slår han fast idet Arendals Tidende avlegger det nylig ferdigstilte klubbhuset et besøk.

Litt sprengt

Det nye klubbhuset har klubbkontor, eget treningsrom med tilhørende garderober, separate garderober til hjemme- og bortelagene som spiller på fotballbanen, dommergarderobe og kiosk i første etasje. I andre etasje er det fullt industrikjøkken og et stort og et lite festlokale som kan slås sammen til å romme 120 personer. Budsjettet for herligheten lå i utgangspunktet på 7,5 millioner kroner. For å realisere dette er det gamle klubbhuset solgt, 2,2 millioner er tildelt i tippemidler, klubben har solgt andelsbrev til 250 kroner per stykk, i tillegg er et lite lån tatt opp.

– Det ser ikke galt ut, sier Støylen om budsjettet og legger til at de har støtt på noen utfordringer og merkostnader underveis.

– Kjøkkenet ble større enn vi hadde tenkt, vi måtte ha gips på taket i andre etasje på grunn av brannsikring, branndører ble større og dyrere enn vi hadde tenkt og vann og kloakk har kostet en del. Vi har jo måttet grave opp og rydde opp etter oss igjen hos naboer, sier han.

Klubbhuset slik det står nå har kostet omtrent 8,3 millioner kroner.

Etterlyste dugnad

Mens arbeidet har pågått har Støylen vært ute i Arendals Tidende og etterlyst dugnaden på østenden av øya. Han har både etterlyst flere frivillige som kan sitte i vervene og frivillige til alt arbeidet som skulle gjøres på klubbhuset for å holde kostnadene nede. Den store flommen av frivillige har ikke dukket opp, men Støylen sier at han nå heller vil glede seg over resultatet enn å klage på de som ikke kom.

– Altså, det har gått i hop. Jeg har brukt ganske mange timer mer enn jeg kunne drømt om, også blir det noen gjengangere som får fryktelig mye. Hadde vi vært flere ville det blitt mindre på hver enkelt.

Tett program

Klokka tolv lørdag 2. september braker åpningsfesten løs. Støylen er stolt over opplegget klubben har stelt i stand.

– Da får folk gå inn og ut her og se på alle rom. Varaordfører Terje Eikin kommer for å klippe snora. Vi skal ha stands med alle gruppene våre for å vise hva vi tilbyr. Vi har leid inn et digert hoppeslått. Tromøy musikkorps kommer for å spille. Så skal vi ha småkampen på fotballbanen hele dagen. Og en seriekamp mellom Trauma og Moss er flyttet fra Hove og hit. Også er en gedigen bløtkake kjøpt inn, gliser han.

Bløtkaka som er bestilt skal holde til 400 personer, og Støylen forventer at det er et minimum av antallet som vil dukke opp på åpningen.

– Bare fotballkampen kan trekke 100 personer ekstra, så det skal vi minst ha!