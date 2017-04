UKM sett fra innsiden

Sist helg gikk UKM (Ung Kultur Møtes) fylkesmønstring av stabelen i Arendal. Nettredaksjonen i UKM består av ungdommer som deltar med bidrag av bilder og intervjuer gjennom arrangementet, og de deltar i kampen om å komme videre til landsfestivalen på lik linje med alle de andre deltakerne. I denne saken har nettredaksjonen selv produsert både tekst og bilder, sett fra innsiden, som en del av deltakelsen i fylkesmønstringen.

Redaksjonen har bestått av:

Nettredaktør: Aida Beisland Chalchoul (16)



Fotojournalister:

Fredrick Helle (15, snart 16)

Edel Sofie Felicia Thomassen (18)

Hannah-Sofie Skar (16)

Marita Straume Dalane (15)

Mia Adele Abrahamsen (14)

Oda Emilie Eriksen (17)

Mia Maria Krystad Klemmetsen (15)

Gaut Åge Bjønnum (23)

Nettredaktørens betraktninger:

Nye venner, erfaringer og minner

21. april braket det løs i Birkenlundhallen med overnatting og opplegg for alle deltagerne på årets fylkesmønstring. Dette var en opplevelse jeg ikke kommer til å glemme. Og fordi jeg var nettredaktør og med på ett av sceneinnslagene så fikk jeg både se og oppleve det som foregikk på scenen og bak scenen. Jeg har vært en av luringene som gikk rundt og knipset bilder av nervøse ungdommer klare for å ta scenen med storm. Jeg viste jo selv hvordan det var, fordi jeg var en av dem.

Det var veldig slitne ungdommer som satt på bussen ned til Arendal sentrum, men alle var veldig klare for å bruke det lille de hadde igjen av energi for å gjøre fylkesmønstringen til en uforglemmelig opplevelse for både små og store. Vi startet UKM-dagen med en god frokost på Kilden, og etter det var det mange som måtte bort til kulturhuset for lydprøver og litt finpussing før forestillingen. Etter lydprøven min begynte arbeidet mitt som fotojournalist og nettredaktør. Det at jeg fikk være en del av nettredaksjonen var en veldig gøy opplevelse for meg. Det ble stressende til tider, og var veldig utmattende, men alt i alt så fikk man så mye igjen for det arbeidet man gjorde. Jeg lærte mye om menneskene rundt meg, og fikk muligheten til å bli kjent med mange nye ansikter.

Greenroom var oppholdsrommet for alle deltagerne. Der satt jeg og gruet meg til jeg skulle på scenen. Jeg blir veldig stresset og opprørt i slike situasjoner, men med mine nye venner rundt meg så fikk jeg en følelse av at jeg skulle klare å gå ut på scenen og imponere. Det er det som er så fint med UKM. Det skaper ett spesielt bånd mellom alle som er med, og deltagerne løfter hverandre. Jeg lærte så mye nytt bare i løpet av de to dagene vi var der. Det er ting jeg kommer til å ta med meg videre, og forhåpentligvis få bruk for senere. En annen ting som er helt fantastisk med UKM er at ingen er alene. Man har alltid noen å være med, og om noen sitter i ett hjørne så er det ikke slik at man bare ignorerer det. Alle er velkommen uansett bakgrunn.

Aida Beisland Chalchoul

– Syyykt bra!

Redaksjonen intervjuet flere av deltakerne etter showet for å ta tempen på stemningen. Her kan du lese hva de sa.

Tekst: Mia M. K. Klemmetsen

Foto: Hannah-Sofie G. Skar

Nameless 5 fra Birkenes

En gruppe på fem gutter som er rimelig fornøyd med bandspillinga de gjorde sammen på showet. De er spesielt fornøyd med at alle klarte å smile så mye gjennom hele sangen. Disse gutta har vært med på UKM en gang før, men har ikke kommet til fylkesmønstringen før. Veldig positive til hele UKM!

Mina og Sigrid fra Birkenes

To danseglade jenter har danset Jazz til Hairspray, og følte at dette gikk veldig bra. De har vært med to ganger før, men har ikke kommet så langt før som fylkesmønstringen.

Iman og Yasin fra Grimstad

En veldig musikalsk duo som spilte gitar og piano med sang. De følte at det gikk sånn passe, men det er sikkert bare spenningen som sier litt. De har følelsen av at UKM har hjulpet de og treffe mange talentfulle barn og unge, og de håper at det fortsetter for flere opplevelser.

Mia og Hanna fra Grimstad

Her var det litt blandet om hvordan det gikk, Mia mener det gikk syykt bra, mens Hanna ikke klarte å bestemme seg helt. Disse energiske jentene hadde et dansenummer med litt av hvert. I følge Hanna er UKM veldig viktig, for unge får vist talentet sitt og delt dette med andre. Man skaper nye vennskap og møter ofte noen med samme interesse.

Julian Flaaten fra Grimstad

En gutt fra Grimstad med hele to innslag, både film og trommis i bandet Sjøgress. Han følte det var episk og veldig bra på scenen, og han digga publikumet. Julian mener UKM er veldig bra, fint og kult.

Sander B. Johnsen fra Birkenes

En gutt under scenenavnet Bullied Power som følte at dette gikk veldig bra, og var veldig gøy for publikummet var rått! I følge Sander er UKM veldig bra for man får vist egenskapene sine til andre ungdommer. Veldig positiv til alt som har med UKM å gjøre.

Niklas H. G. Rupa fra Evje og Hornnes

En rapper som følte dette gikk helt greit med litt feil, men hvem gjør ikke feil? UKM for Niklas har vært veldig sosialt med både jamming og masse prating mellom deltakerne. Og hele UKM er et sykt bra opplegg og håper på flere opplevelser!

Eline S. Lehland fra Grimstad

Sprudlende jente med moderne dans. Følelsen rundt opptredenen var ganske bra, for denne gangen slapp hun og tenke så mye på dansen, for den bare gikk av seg selv. Det eneste var publikummet som var mer imponerende i Grimstad.

Guro H. Sæther og Nora Enoksen fra Lillesand

Ikke helt fornøyde med sangen, men dette er nok bare nervøsiteten som tar over. De mener UKM har vært fantastisk gøy med mye som skjer hele tiden og møter folk med masse talent.

GAL Diagnose fra Åmli

I følge tre av fem jenter fra gruppa var det veldig bra, mens de to andre hadde allerede dratt hjem. Publikummet var med de hele veien og dette hjalp dem mye. De var alle enige om at UKM har vært fylt med mange opplevelser og masse spennende ting hele dagen. Energi hadde disse jenten mye av, og det liker vi!

Amanda Winsjansen og Amanda M. Nes fra Birkenes

Det var blandede følelser om hvordan dette gikk, men positivt var det. De var veldig imponerte over all kontroll som arrangører har rundt på hele festivalen. Det eneste var at det ikke var mye publikum igjen på slutten når disse to sang og spilte piano sammen.

Kristian Haugstøyl og Sho Gay Moo fra Åmli (Bilde: IMG_4088)

Her var det toppstemning om opptredenen, helt supert faktisk! Publikummet støtta gjennom hele sangen de sang sammen med Kristian som spilte gitar. UKM for de har vært en fantastisk opplevelse med mange nye kontakter og venner for livet, så her har det nok garantert vært sosialt!

Gatas anonnyme helter

Tekst og foto: Aida Beisland Chalchoul

I en liten by i Aust-Agder møter jeg to tøffe gutter. Disse guttene har en ganske simpel, men veldig sjelden måte å utrykke seg på.

Graffiti, en ulovlig form for kunst her i Norge, med mindre det er organisert. Dette er en kunst som ofte blir sett på som veldig rebelsk, og det er mange som misbruker det. Disse to guttene fikk inspirasjon til å starte med denne kunstformen i forbindelse med kurs og arrangementer i regi av fylket. Etter dette gikk det bare oppover, og de fikk muligheten til å få sitt eget lille tilfluktssted hvor de kunne spraye uforstyrret. Det meste disse gutta kan er selvlært, og er utrolig imponerende. De sier selv at det gir en mestringsfølelse og at det gir dem muligheten til å slippe kreativiteten løs. Det som motiverer dem er at de får muligheten til å lære nye teknikker, og at det ikke er noe alle driver med.

Gutta tror at grunnen til at graffiti er så tabu i noen miljøer er at det har vært hendelser hvor folk har tagget på veldig formelle bygninger. Det har ført til at graffiti miljøet har fått ett veldig dårlig rykte på seg. Og til dem som ikke er for organisert graffiti så har de en liten beskjed som de ville at vi skulle videreføre. «Ikke se så trekantet på ting. Se gleden i at ett stygt bygg kan bli forandret til kunstglede.»



Fornøyd arrangørleder

Tekst: Oda Emilie Eriksen og Mia Maria K. Klemmetsen

Foto: Hanna-Sofie Skar

Håkon Opheim er 17 år gammel, og leder over arrangørene.

– Hva er din rolle som arrangør?

– Jeg planlegger mye, koordinerer arrangementet, og holder styr på blant annet arrangørene.

Jeg skriver også kjøreplan for UKM Aust-Agder, og sørger for at arrangørene er der de skal være, og at hver post har en arrangør der til enhver til.



– Du har jo en del mer ansvar enn de andre i arrangørgruppa, hvorfor det?

– Jeg er jo lederen, og jeg jobber både på mønstringene lokalt, i fylket, og på nasjonalt nivå.



– De andre arrangørene bli jo nominert videre, mens du sier du skal til nasjonalt. Gjelder ikke videresendingen for deg?

– Nei, jeg er noe som heter en veteranarrangør. Jeg har vært på nasjonalt før, og vi er på en måte mentorer der. Vi har kurs, og vi har hver vår post som vi har ansvar over, som da for eksempel media, lys, lyd, og så videre.



– Hvordan blir det nasjonalt i år?

– UKM nasjonalt pleier å være i Trondheim, men i år har vi et helt nytt konsept i Sandnes. Jeg må ta fly mye opp dit for å planlegge.



– Hvordan syns du det har gått i dag, og hva er dine forventninger til UKM i dag og fremover?

– Det har gått fint! Det har vært litt frafall blant arrangørene, men alle er bare sykt gira-

Jeg forventer at det går bra, men nå har vi jo gjort det vi kan før showet, og på scenen går det jo bare som det går. Der kan vi ikke gjøre så mye. Jeg tror det blir bra nasjonalt, men det er jo veldig usikkert siden vi ikke har fått vite hvilke arrangører som blir sendt videre enda. Vi planlegger så godt vi kan med det vi har.



Disse gikk videre til landsfestivalen i Sandnes 21.-25. juni:

Kunstinnslag:

Dollars & Kompis- «Ingen»

Henriette Lillegaard- «Will it work»

Oda-Emilia Ivarson Hansen- «Bjørk»

Malin Øveland Sætren- «Rødhette og Ulven»

Sceneinnslag:

Nameless 5.- «Don’t worry»

Hype- «Friday night»

Vetle Tveiten Hoslemo- «Sven Svane» og «Kvi ror du så fort»

Amanda Emilia Winsjansen og Amanda Marie Nes- «Hurt»

Tiril Tømte- «Swimming pool»

Film: Jenny Bakke- «Hvor enn jeg er, er jeg her»