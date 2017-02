E18-PROSJEKTET: – Dere taper tillit og troverdighet

Pensjonistpartiets Knut Tveiten langet ut mot utbyggingssjefen for E18 mellom Arendal og Tvedestrand.

Onsdag møtte Nye Veier og E18-entreprenøren AF-Gruppen med mange representanter i kommuneplanutvalget i Arendal. Dit var de invitert for å orientere politikerne om status etter at det ble kjent at det er et ønske om å gjøre endringer E18-prosjektet, som kan førte til at veiutbyggingen igjen må til politisk behandling. For det statlige veiselskapet Nye Veier stilte utbyggingssjef for E18-traséen Tordis Vandeskog, for AF-gruppen prosjektleder Erik Frogner, i tillegg til flere representanter for begge aktørene.

Sagene bru og Træfjell

To springpunkter som har skapt stor debatt lokalt er ønsket om å senke den planlagte Sagene bru med flere meter og lage en skjæring i fjell som erstatning for tunnel gjennom Træfjell. Frogner og Vandeskog bekreftet at løsningene som er ønsket vil medføre sparte utbyggingskostnader og på sikt vedlikeholdskostnader. Ved å legge brua lenger ned i terrenget enn det politikerne har bestemt er greit, vil bruspennet bli kortere. Det vil igjen kort referert føre til mindre behov for betong og konstruksjoner. I stedet for å bygge opp «dagfjellet» Træfjell ønsker utbyggerne å bygge en viltkrysning i form av en bru eller plate over veien. Ifølge Frogner er det ikke tatt stilling til valg av en eventuell løsning for dette. Et argument som ble dratt frem som fordel er at det trafikksikkerhetsmessig er en god løsning med viltkrysning med tanke på at man da slipper to tunneler kort etter hverandre. Ved en slik løsning vil veien gjennom Træfjell bli liggende tre til fire meter høyere i terrenget enn det som er lagt opp til i reguleringsplanen.

–Vi legger ikke skjul på at totaløkonomien i en tunnel er et dyrere produkt enn en skjæring, sa Frogner.

Klimagasser

Vandeskog supplerte med at det koster mye å drifte lengre tunneler ettersom det er store krav til teknisk utstyr i disse som trenger vedlikehold og reparasjon i fremtiden. Ole Glenn Tvermyr fra Kristelig Folkeparti stilte spørsmål både ved støyforhold og utslipp av klimagasser ved å senke brua og droppe tunnelen. I terrenget vil stigningsforholdet være 11 meter over en kilometer, og Tvermyr sa at å erstatte en forholdsvis plan strekning med en oppoverbakke vil påvirke utslippet av Co2 i negativ retning. Frogner la frem støyberegninger som er gjort for Sagene bru ved foreslått senking som viser marginal endring og da i positiv retning – mindre støy. Flere har også stilt spørsmål ved om veien vil gå langt mer opp og ned i terrenget enn E18 er andre steder i landet.

– Jeg kan forsikre om at det ikke heller ikke vil bli noen berg og dalbane, sa Frogner.

For Træfjell-tunnelen ble det påpekt at en tunnel har en lydmessig «trompetvirkning» i inngangen, og at det er litt feil oppfatning at det blir lavere støynivå med tunnelløsning sammenlignet med en skjæring i fjellet.

Grunneierne

Kommunalsjef Geir Skjævelands råd til utbyggerne da ønskene ble presentert for et par uker tilbake er å ha en god dialog med grunneierne om det er et mål å få til endringer. Ifølge AF-Gruppen er entreprenøren i god gang med kaffebesøk til grunneiere langs traséen for å snakke om ønskede endringer. Det ble opplyst under orienteringen at det ikke er bare er enkelt, ettersom flere skal ha gitt uttrykk for at de er ferdige med prosessen og at avklaringene nå er gjort. Imidlertid ble det gitt uttrykk for at prosessen mot aktuelle grunneiere begynner å gå bedre når utbyggerne får lagt frem sine ønsker og forklaringer.

Kom skeivt ut

Tveiten fra Pensjonistpartiet tok opp dialogformen som han opplever som ugrei, ettersom flere grunneiere har kontaktet både han og andre politikere etter at det ble kjent at det er ønske om endringer. Han mente AF-Gruppen og Nye Veier bør ta selvkritikk på måten informasjonen har kommet frem på. Vandeskog i Nye Veier minnet om at kontrakten med entreprenøren ble skrevet i desember og at prosjektet i praksis ikke var i gang før i januar i år og at tiden for kontakt har vært knapp. Frogner sa det slik:

– Jeg beklager at vi ikke har rukket å informere og vi erkjenner at vi har kommet litt skeivt ut fra hoppet, sa han.

Penger til lys

Tveiten ga seg ikke med kritikken og langet ut mot Nye Veiers søknad til Vegdirektoratet om å få slippe å bruke penger på lys på den nye motorveien. Han viste til 18 års erfaring som ambulansesjåfør på svenske motorveier, og mener at nedprioriteringen av lys ikke har noe med trafikksikkerhet å gjøre.

– Det er et kjempeproblem. Jeg har vært med på uendelig mange ulykker der hvor folk sier de ikke så eller at det var dårlig sikt. Dere mister tillit og troverdighet når dere sier at det ikke er behov for lys. Jeg tror ikke noen tror på dere. Dette er særdeles kritisk og jeg ber dere om å komme på banen og argumentere skikkelig for det, tordnet han.

Tveiten oppfordret Vandeskog om å si det som det er at å droppe lys er for å spare penger. Hun svarte at veien som kommer ikke er som veien som er E18 i dag.

– Veien som kommer er noe helt annet enn den som er der i dag. Det kommer viltgjerde, det er ingen syklister, ingen avkjørsler og fysiske skiller mellom veibanene. Trafikkøkonomisk institutt sier at veilys ikke har samfunnsøkonomisk nytte på denne veien, sa hun.

Benedikte Nilsen fra Høyre stilte spørsmål ved om ikke millioninnsparingene i prosjektet ellers kunne brukes til nettopp veilys på E18.

– Kan det være mulig å legge penger som er spart inn ellers i prosjektet i lys? Dere behøver ikke svare nå, men tenk på det. Det betyr mye for oss her, lød hennes oppfordring.

Omregulering

Arbeiderpartiets Nina Jentoft, leder av kommuneplanutvalget, sa at hun ser for seg at å komme med endringer nå vil kreve omregulering og at det vil ta tid å få til. AF-Gruppens prosjektleder sa at om entreprenøren får formalisert nye avtaler med grunneiere og at det ikke oppstår et nytt konfliktnivå før en omreguleringssak legges frem for politikerne burde det kanskje være gjort på noen uker.

–Hvor mye trenger Arendal kommune av tid? Det er mulig å gjøre det på noen uker om det ikke er et konfliktnivå, sa han.

Frogner viste også til E18-utbyggingen mellom Kristiansand og Grimstad der OPS-kontrakten ble inngått om sommeren og innen desember samme året hadde nær sagt hele strekningen blitt tilpasset, justert og omregulert. Førstkommende mandag skal det holdes folkemøte i Arendal om E18-utbyggingen.