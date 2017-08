Dytter ut Ropstad i ny valgmåling

Annonse:

Miljøpartiet De Grønnes kandidat i Aust-Agder er inne på Stortinget i ny måling.

I en undersøkelse TV2 har gjennomført og publiserte torsdag er Eivind Trædal inne på Stortinget for Miljøpartiet i Aust-Agder.

TV2 har laget en beregning av mandater for hvert fylke som tar hensyn til lokale forhold, og Trædal ligger an til å ta utjevningsmandatet i fylket. Det spøker med andre ord for taburetten i nasjonalforsamlingen for stortingsrepresentant og nestleder i Kristelig Folkeparti, Kjell Ingolf Ropstad. På landsbasis får MDG 4,7 prosent opplsutning i undersøkelsen, mens Krf får 3,2.

Politisk jordskjelv

Trædal er overrasket over at Kristelig Folkeparti i målingen er under sperregrensen, som er den magiske nøkkelen for fordelingen av utjevningsmandatet.

– Om De Grønne havner over sperregrensa blir det første nye parti som klarer det på over 40 år. Det vil være et politisk jordskjelv. Det tror jeg Norge har godt av, skriver Trædal i en pressemelding.

Han har brukt mye av sommeren i hengekøya og ladet opp til valgkamp på familiehytta på Tromøy sammen med sin forlovede, miljøbyråd Lan Marie Nguyen Berg i Oslo kommune.

Solberg advarer

Trædal mener det er gode nyheter at partiet er inne fra begge Agder-fylkene og at grønn politikk vil gjøre livet bedre for folk både i byene og på bygda.

– Mange ønsker seg bedre kollektivtransport, elbil-ladere, lyntog og nye grønne arbeidsplasser. Her på sørlandet merker vi også oljekrisa. Det er på tide å få flere bein å stå på, skriver han.

Statsminister Erna Solberg fra Høyre advarer imidlertid i VG i dag velgerne mot å stemme på Miljøpartiet.

– Hvis De Grønne får gjennomslag for sitt forslag om å stanse letingen på norsk sokkel, vil norsk økonomi og Norge stanse opp. Vi har greid å fase inn nedgangen i oljepris og fall i oljeaktiviteten, men hvis Norge skal slutte å lete, vil store deler av vår oljerelaterte virksomhet, også på land, stanse opp relativt raskt. Jeg synes det norske folk må få vite om konsekvensene av en slik politikk, sier hun til avisen.

Ut mot Listhaug

Trædal mener på sin side at det er nødvendig med et regjeringsskifte. Han reagerer kraftig på innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaugs, Fremskrittspartiet, uttalelser om at Norge må sette menneskerettighetene til side.

– Det er sjokkerende at vi har ministere i Norge som ønsker å forkaste menneskerettighetene, slik Sylvi Listhaug gjorde denne uka. Vi trenger flere stortingsrepresentanter som er villig til å stå opp for verdiene våre. Det gjør ikke Frp, uttaler han.

Bruun-Gundersen inne

Ifølge mandatberegningen TV2 har utført får også Åshild Bruun-Gundersen, bystyrerepresentant i Arendal og fylkestingsrepresentant for Fremskrittspartiet i Aust-Agder fylkesting, stortingsplass. Ifølge TV2s tallknuser Kjetil Løset viser bakgrunnstallene i undersøkelsen at Fremskrittspartiet øker oppslutningen både på Sør- og Vestlandet. I vinter, vår og sommer advarte en rekke Frp-representanter lokalt i Aust-Agder om at stortingsplassen for partiet kan stå i fare etter bråket rundt førstekandidat Åshild Bruun-Gundersen og nylig utmeldte og avtroppende stortingsrepresentant Ingebjørg Godskesen. Det blir ikke tilfelle om valgresultatet ender som denne målingen antyder. Også Arbeiderpartiet Tellef Inge Mørland, Arbeiderpartiet og Sven Harberg, Høyre, er inne på stortinget ifølge undersøkelsen. Stortings- og sametingsvalget er i år mandag 11. september.