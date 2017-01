–Jeg lever veldig greit med det som er vedtatt

Bystyre- og fylkestingsrepresentant Anders Kylland i Fremskrittspartiet velger å se fremover etter vedtaket om fylkessammenslåing.

Etter en urolig avslutning av fjoråret i Frp-land i Aust-Agder gikk opposisjonslederen i bystyret inn i en rolig jule- og nyttårshelg, der politikk ble valgt helt bort til fordel for stille og rolig familietid.

–Det var jo relativt grei temperatur og vi kunne bruke tid på å være ute. Ellers er det jo tradisjonelt med god mat og det som hører til, så i bunn og grunn er jeg heldig som har fått lov til å kunne være hjemme og slappe av i jula, sier Kylland.

Han synes det er greit å kunne legge til side ting man gjør resten av året og mener det er noe alle trenger.

Turbulent avslutning

Før Kylland tok julefri var det imidlertid ganske turbulent i partiet i Arendal og flere av lokallagene til Fremskrittspartiet i Aust-Agder. Først ble nåværende stortingsrepresentant Ingebjørg Amanda Godskesen vraket fra toppen av listen foran valget i år til fordel for Åshild Bruun-Gundersen, som kunne innkassere førsteplassen. Bare dager etterpå sørget Bruun-Gundersen og to partikolleger for den videre dramatikken da de stemte for å slå sammen Aust-Agder med Vest-Agder og sørget for flertall i fylkestinget. Kylland stemte imot.

–Hva tenkte du da dine fylkestingskolleger fra samme parti stemte for å slå sammen Aust-Agder med Vest-Agder?

–Nei, jeg tror ikke jeg er rett mann til å kommentere det. Vi hadde en prosess på det og det var sånn at alle i vår gruppe gikk for det som var vårt primærstandpunkt, nemlig å si nei til sammenslåing mellom Aust- og Vest-Agder. Det har nok kommet litt dårlig frem, sier han.

Han mener det da ble gjort en vurdering om hva som er mest mulig det partiet har skissert.

–Jeg oppfatter vel at den debatten har tatt litt av i forhold til det som er blitt gjort, men det er helt på det rene at konsekvensen er at en da får en ny situasjon fra 1.1. 2020 med en ny regioninndeling. Det er jo sånn sett i tråd med hva regjeringen legger opp til, men forutsetter jo at alle andre fylker og regioner gjør det samme. Vi får vente og se. Jeg tror ikke vi skal overdramatisere dette, sier han.

Hør hele intervjuet her:



Overraskelsen

Kylland blir imidlertid vag i kommentarene og vil ikke ut med om han ble overrasket da Bruun-Gundersen og de to andre fylkestingsrepresentantene reiste seg og sa ja til ett Agder.

–Du stemte nei, ble du ikke det minste overrasket over at de andre stemte ja?

–Jeg har vært på nei-siden hele tiden. Jeg er av den oppfatning av at fylkeskommunen er et overflødig forvaltningsledd og jeg tror ikke vi løser den utfordringen ved å gjøre to fylkeskommuner til en. Jeg tror det må gjøres helt andre grep og det beste hadde vært om man så bort ifra hele det fylkeskommunale leddet. Det var egentlig min begrunnelse for å stemme nei og det har det i grunn vært hele veien, sier Kylland, som tidligere var med i styret for organiseringen «Nei til ett Agder» i 2011.

–Jeg lever veldig greit med som er blitt vedtatt og nå må vi tenke fremover, sier han.

Kylland åpner for at det finnes muligheter til at sammenslåingen ikke blir noe av og at vedtaket kan omgjøres. Han minner om at formuleringen i avtaleteksten handler om at man søker regjeringen om sammenslåing.

–Det måtte være hvis det skulle komme noe i forbindelse med behandlingen av den søknaden, som tilsier at det som er lagt som premisser ikke skulle la seg gjennomføre vil dette komme til ny behandling uansett. Det ligger også i den avtalen, men nå får vi vente og se, sier han.

Fylkesutvalget har i etterkant bestemt at man ikke skal gjøre noe med saken inntil videre og at man venter på regjeringens behandling av søknaden.

Kylland mener alle i partiet har tanker om uroen som har oppstått etter representantenes krumspring i fylkestinget, men har lite lyst til å gå inn i en debatt om det i og med at han ikke har noen fremtredende rolle i partiet slik sett.

–Jeg synes det er mye viktigere å fokusere på politikk. Jeg har en rolle som opposisjonsleder i Arendal og gruppeleder der, som jeg ønsker å ivareta. I tillegg sitter jeg i fylkestinget og synes det er mye mer konstruktivt å bruke kreftene på det, fremfor å diskutere ting som er passert, sier han.

Nominasjonsbråket

Ifølge Agderposten tidligere denne måneden skal det avholdes et nytt nominasjonsmøte til stortinget etter at flere lokallag har reagert på at toppkandidaten som ble valgt i desember gikk inn for fylkessammenslåing, stikk i strid med hva grasrota visstnok ønsker. Kylland var under dette intervjuet i tvil om et nytt nominasjonsmøte var hundre prosent avklart.

–Vedtektene åpner for at en kan gjøre det og jeg oppfatter vel kanskje at det blir sånn. Jeg er av den oppfatning at jeg synes det er unødvendig. Vi har hatt et nominasjonsmøte og jeg støtter det som er vedtatt der, men andre er ikke av den oppfatning. Jeg hadde vel også sett at man kanskje hadde en litt mer omfattende prosess ved å spørre medlemmene om det faktisk er det en ønsker, sier Kylland.

Han minner om at vedtektene i partiet ikke krever det og at alle prosedyrer er fulgt. Kylland er i alle fall helt sikker på at Fremskrittspartiet håndterer situasjonen.

–Hva tror du om utfallet av en ny avstemning?

–Det tror jeg ikke jeg skal begynne å spekulere i. Vi får vente og se. Jeg vet ikke engang om det blir et nytt nominasjonsmøte eller når det blir. Jeg fokuserer på politikk og de oppgavene som ligger til både bystyret og fylkestinget fremover, det mener jeg er mye mer konstruktivt og det som gir resultater, sier han.

Kompetansearbeidsplasser

Like før jul i fjor var Kylland en del av en intens lobbyvirksomhet mot regjeringsvennene i Fremskrittspartiet for å få lagt administrasjonen av fengselsvirksomheten på Sørlandet i Froland i forbindelse med etableringen av et nytt fengsel.

–Om administrasjonen havner i Froland er det helt i tråd med det arbeidsgruppen i Østre Agder satte ned i 2013 jobbet for. Den gang antok man at der administrasjonen havner, havner den største delen av fengselet, sier han.

Imidlertid er det valgt en litt annen fordeling av fengselsplasser på grunn av organiseringen.

–Om det blir det ene eller andre, så er det viktig at vi får administrasjonen. Det er det vi har kjempet for. Hva som kommer av det største eller nest største fengselet det får vi ta som det kommer. Det er gledelig hvis administrasjonen kommer til Froland og det vil være et løft for hele regionen, mener Kylland.

Bakgrunnen for at han sier det er fordi en fengselsadministrasjon betyr at kompetansearbeidsplasser ikke forsvinner ut av distriktet.

–De har vi i stor grad i Arendal fengsel allerede. Hvis man skulle gjøre endringer på den strukturen ville det medført at en måtte legge ned eller noen måtte flytte til en annen plass. Nå beholder vi det i området og det er der beslutningene tas om struktur, rammer og så videre og det anser jeg som veldig viktig, sier han.

Politikerskikk

Kylland og partiets viktigste oppgaver i det halve året frem til sommeren er å følge opp budsjettforslagene. De aller fleste ble nedstemt av fempartiflertallet under budsjettbehandlingen i desember i fjor, men Kylland gir ikke opp arbeidet med å få gjennomslag for flere punkter. I forrige uke gjorde også opposisjonslederen seg klar til folkevalgtopplæring på Kragerø Spa i slutten av uka. Ved flere anledninger gikk det hett for seg blant politikerne i bystyret i fjor høst og et mål med folkevalgtopplæringsrunde nummer to er å finne noen rammer for opptreden.

–Der har jeg en liten sekvens sammen med Robert, som er ordfører, og vi skal snakke litt om rolleavklaring og rolleforståelse og vi skal snakke litt om erfaringer vi har gjort oss opp gjennom. Det blir på en måte som et grunnlag nå for videre prosesser i bystyret hvor vi må forsøke å opptre. Vi skal føre politikken, men det er viktig at et er en rolleforståelse blant bystyrets medlemmer.

Mørkt på E18

Belysning av den nye motorveien mellom Arendal og Tvedestrand er også et viktig tema for Kylland og hans parti fremover. Veiselskapet Nye Veier har signalisert at den 23 km lange motorveien skal bygges uten lys på store strekninger.

–Det er helt uforståelig at en i det hele tatt skal tenke å bygge en vei på det nivået uten å ha veibelysning. Det jobbes opp mot Østre Agder 20. januar hvor det kommer en egen sak på dette. Jan Dukene, ordfører i Tvedestrand jobber med dette, men vi jobber jo sammen. Det blir viktig å få statuert et eksempel overfor sentrale politikere om at sånn kan man ikke bygge nye veier i dag og ikke få veilys, sier han.

Kylland er sikkert på at det går helt fint å gjøre på en vei uten lys, men mener det er langt mer slitsomt. Han er mer skeptisk til møtende trafikk og stadige skifter mellom fjern- og nærlys.

–Det er en del problematikk der en ikke har tenkt godt nok gjennom etter min mening. Dessuten settes jo disse veilysene opp med led-teknologi, som bruker veldig lite strøm, det er lite vedlikehold og har lang levetid. Kostnadene der kan en stille spørsmål ved om virkelig er på det nivået noen sier, sier Kylland.

Lavere fart

Veien skal etter planene som er presentert ha fartsgrense på 110 km/t. Uten veilys er Kylland ikke sikker på om det er lurt.

–Jeg er ikke blant de som ivrer for å få disse 110-fartsgrensene opp på nye strekninger. Dersom veien og veistandarden er god nok for det tror jeg nok at det er helt greit, men hvis en da ikke får veilys vil jeg nok være noe mer skeptisk til at det skal være 110, med mørkt om kvelden og møtende lys og alt det, men det er ting vi skal ta fatt i. Om det blir 110 eller 100 vet ikke jeg hva det ligger an til, men jeg tror ikke det utgjør de store forskjellene.

Han har veldig god tro på at det skal ordne seg med veilys på den nye motorveien til slutt. Det blir mye arbeid, og han mistenker at det er en del av prosessen og at det krever en felles politisk innsats for å få det til.

–Vi må bare bruke noen grep inn mot de sentrale myndighetene for å få dette til, jeg har stor tro på det, sier han.

Kylland ser imidlertid ikke for seg arendalitter i demonstrasjonstog med verken lommelykter eller fakler for lys på E18.

–He, he, nei jeg gjør ikke det. Jeg har ikke så tro på den måten å markere sånne saker på, men jeg tror nok det har like stor betydning for innbyggerne i Tvedestrand og Risør at det blir etablert veilys, sier Kylland.

Det er stor pendling fra øst mot Arendal hver eneste dag og han mener det er like viktig at Arendal markerer lyskravet for hele østregionen.