Dueslaget er lovlig – nå går politikerne på duene

En bod for 60 brevduer i et boligområde på Romstølen i Arendal står innenfor grensene, men politikerne gir den betente saken nye vinger.

I november i fjor skrev Arendals Tidende om nabolaget som hadde skrevet et opprop mot duene som bor i et dueslag på en eiendom i Moldveien. I etterkant har kommunens administrasjon undersøkt forholdene, mens politikerne i kommuneplanutvalget har ventet i spenning på konklusjonen. Onsdag i forrige uke kom den; dueslaget skal befinne seg innenfor eiendomsgrensen.

Skal måle opp

Fra administrasjonen fikk politikerne imidlertid beskjed om at oppmåling er bestilt for å være helt på den sikre siden, fordi ortofotoene som var lagt frem som bevis ikke viser de faktiske forhold og at det på disse kan se ut som om dueslaget går utenfor grensene.

–For å få dette helt nøyaktig må oppmålingsavdelingen ut for å finne punktene, sa avdelingsingeniør Kjell-Rune Kittelsen i Arendal kommune til kommuneplanutvalget.

Flueplager

Sommeren 2014 begynte naboene til dueanlegget å bli plaget av fluer, en mellomting mellom banan- og husfluer. Naboer skal til tider ha vært så plaget at dører og vinduer om sommeren må holdes lukket. Hele 21 av dem skrev under på oppropet mot dueholdet.

– Vi kan bare glemme å tørke klær på snora eller henge dyner til lufting, det blir fullt av bæsj. Dette går på psyken løs og det er nesten så vi har vurdert å flytte, sa Irene Hørte til avisen i november.

Dueieren selv ønsket å være anonym, men uttalte at alle godkjenninger fra kommunen er på plass og at dueholdet er en hobby. Dueslaget var i første runde ikke godkjent, men vedkommende fikk ettergodkjenning for anlegget.

Kommunelegen inn

Det var Høyres Roar Gundersen som dro saken opp fra politikernes bekymringsskuff på vegne av naboene i november. I utvalgsmøtet konkluderte han med at om dueslaget står innenfor grensene er det lite å gjøre med akkurat det, men at kanskje kommunelegen bør kobles inn med tanke på lukt og slike ting. Pensjonistpartiets Knut Tveiten ønsker stilte spørsmål ved om det er regler som sier noe om hvorvidt dyr kan bevege seg over eiendomsgrensene.

–Det blir jo litt feil da med duer, de må kanskje ha innflyvningstillatelse, sa han spøkefullt.

Dueslaget ikke problemet

Høyres Benedikte Nilsen sa at problemet vel er duene i seg selv og ønsket også kommunelegens orientering om vedtekter om hva som er tillatt i et byggefelt av dyrehold. Deretter mumlet hun ned i bordet om at naboene kan jo kjøpe seg noen katter…

Kommunalsjef Geir Skjæveland hadde tidlig i debatten luktet hvilken vei politikerflokken flakset og konkluderte med at han skal gjøre et forsøk på å få kommunelegen til å komme for å gi en orientering.