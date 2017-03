Disse politikerne har endret bystyret

I løpet av 17 måneder med makt over Arendal har fem politikere forlatt politikken eller hoppet over til andre parti.

Nominasjonstrøbbel i Frp, en mobbesak og inhabilitet har endret sammensetningen av politikergruppa som styrer Arendal.

22. oktober 2015 ble Robert Cornels Nordli fra Arbeiderpartiet formelt ny ordfører for Arendal kommune. Samtidig ble Miljøpartiet de Grønne historiske da de for aller første gang fikk plass i bystyret i Arendal. Og 39 representanter gjorde seg klare for fire år med makta. Her er oversikten over hvilke politikere som har meldt seg ut av et parti, bedt om fritak eller meldt seg inn i andre parti i løpet av de første 17 månedene i denne bystyreperioden.

Eliminerte MDG

Det nyeste utmeldingstilfellet kom forrige uke da Kai Olav Fredriksen meldte at han har forlatt Miljøpartiet de Grønne til fordel for Høyre. Partiet som kom inn i bystyret på historisk vis i 2015 er dermed historie. Det kun en snau måned etter at Fredriksen fikk fast bystyreplass 2. mars i år. Fredriksen steppet inn for sin samboer Magrete Martens Breivik, som ba om fritak fra bystyret.

Breivik fikk i Arendals Tidende i august i fjor krass kritikk fra arbeiderpartipolitiker og kommuneplanutvalgsleder Nina Jentoft, som mener partiet har manglet en helhetlig linje i miljøpolitikken og at partiet var styrt av Fremskrittspartiet. Breivik har senere fortalt at hun følte seg mobbet i arendalspolitikken, og at arbeiderpartipolitikere blant annet himler med øyene og prøver å overtale henne til å stemme i takt med egen politikk. Gjermund Orrego Bjørndahl fra Arbeiderpartiet har også vært innblandet i mobbesaken med facebookmeldinger som ikke tålte dagens lys, dette har han senere beklaget.

Fredriksen forteller nå at det har blitt vanskelig å bli værende i Miljøpartiet de grønne, og at mange i miljøpartiet reagerte på det valgtekniske samarbeidet bystyrerepresentant Brevik inngikk med Fremskrittspartiet.

–Politisk ligger jeg til Høyre, men miljøet først, sier Fredriksen nå.

– Sviktet

Stian Spanne Iversen som nylig forlot ledervervet i Miljøpartiet de Grønne i Arendal forteller at han ikke visste at partiet ville miste sin bystyrepost.

– Jeg var ikke klar over dette før for to minutter siden. Jeg visste ikke at han hadde meldt seg ut av partiet, sier han når Arendals Tidende kontakter ham.

Silje Vanessa Samuelsen som overtok som leder for Miljøpartiet de Grønne 16. februar i år forteller at hun ble underrettet, men at hun likevel er skuffet over at partiet har mistet sin bystyreplass. 682 mennesker brukte sin stemmerett til å gi Miljøpartiet de Grønne fast bystyreplass ved lokalvalget i 2015. Hun tror de føler seg sviktet nå.

– De føler seg nok svikta, men vi lever i et demokrati og det er sånn det er. Kai er i full rett til å gjøre som han ønsker, vi skal fortsette kampen og vise at Miljøpartiet de grønne fortsatt er viktige i Arendal, sier hun.

Melte seg ut i hemmelighet

Også i Pensjonistpartiet har det blitt endringer i rekkene. Olav Reiersølmoen som er partiets første vararepresentant til bystyret meldte seg ut som følge av konflikt rundt hytteutbygging på Bjellanstrand. Utmeldingen skjedde i fjor høst, men offentligheten ble ikke informert før Arendals Tidende brakte saken i januar.

Når partiets faste bystyrerepresentant Knut Tveiten er forhindret fra å møte, er det Olav Reiersølmoen som er hans vararepresentant. I praksis betyr det at de tre prosentene av velgerne som stemte på partiet ved forrige lokalvalg ikke er vært representert gjennom Pensjonistpartiet dersom Knut Tveiten melder forfall, men gjennom Reiersølmoen som uavhengig representant.

Frp-trøbbel

Avstemmingen om fylkessammenslåing og nominasjonen av en toppkandidat til stortingsvalget har skapt furore i Frp. Den mest drastiske følgen i Arendal bystyre er at Liv Heidi Arnesen har forlatt partiet, hun stiller nå som uavhengig kandidat. Arnesen trakk også frem andre årsaker til at hun meldte seg ut, blant annet spørsmålet om folkeavstemming i forbindelse med kommunesammenslåing. Fylkesleder i Aust-Agder Fremskrittsparti skal ha gitt henne beskjed om eksklusjon om hun ikke stemte imot folkeavstemning sammen med bystyregruppen.

–Jeg stemte imot, men det var fordi jeg fikk beskjed fra fylkeslederen om at hvis jeg stemte for ville jeg bli kastet, sa hun til Arendals Tidende etter utmeldingen.

Stemmetillegg og personstemmer fra forrige lokalvalg viser at 106 personer helt spesifikt stemte på Liv Heidi Arnesen, hun har nå valgt å forvalte tilliten fra dem som uavhengig representant heller enn som fremskrittspartipolitiker.

Var truet

Alle politikerne som har endret tilhørighet eller forlatt sin post denne perioden har gjort det frivillig. Unntakene kunne blitt Edward Terjesen og Ingrid Skårmo. Begge de to var nemlig truet med eksklusjon under nominasjonsoppgjøret i Aust-Agder FrP. Edward Terjesen har meldt til Agderposten at han vil melde seg ut av partiet dersom Bjørnar Solvei som er blitt ekskludert, ikke blir benådet av sentralstyret i Frp. Dermed kan Liv Heidi Arnesen få selskap som tidligere Frp-er med uavhengig tilhørighet.

Først ut

Periodens første endring i bystyret kom da Karl Mork gav seg som leder av Arendal Arbeiderparti, og fikk fritak fra bystyret fordi jobben hans som kommunal leder ikke passer med bystyrevervet.

– Denne jobben er ikke forenelig med å være leder i Arendal Arbeiderparti, derfor trekker jeg meg fra alle verv i partiet, sa Mork i en pressemelding på Arendal Arbeiderpartis nettsider i mars 2016.

116 personer valgte å gi Mork en slenger eller personstemme da de gikk til urnene. Mork var vara, og nestemann på lista er Maria Hevzy som nå har rykket ett hakk opp på varalista.

Av 39 faste bystyretepresentanter har dermed to forlatt sine parti og en fått fritak fra alle verv. En vararepresentant har forlatt sitt parti og sitter som uavhengig, mens en er fritatt fra vervene.