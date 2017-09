Demensprisen i Aust-Agder til Torunn Brottveit

Annonse:

Brottveit arbeider med dagaktivitetstilbud i Arendal kommune og får prisen i 2017.

– Hun var en svært viktig samarbeidspartner for Nasjonalforeningen i Aust-Agder i utviklingen av prosjektet «sykling på gjengrodde stier». Hun er kontaktperson for de som har sykler plassert ute på dagaktivitetstilbudene. Hun har vært initiativtaker til å kurse nye sykkelverter deriblant flere flyktninger, dette har også vært en suksess. Torunn gjør en kjempeinnsats for de som har demens og står på mer enn det man kanskje kan forvente i sin jobb. I tillegg gjøres dette med humør og glede og mye kunnskap som igjen inspirerer andre i sitt arbeid med demensomsorgen, skriver Nasjonalforeningen for folkehelsen i en pressemelding til Arendals Tidende.

Prisen blir hvert år delt ut til en “hverdagshelt” som gør en innsats utenom det vanlige. Det kan være en person, en gruppe mennesker eller en arbeidsplass.

– Demensprisen er en honnør til en innsats utenom det vanlige. Det kan være enkeltindivider som gjør et stort uformelt og frivillig arbeid i det stille, eller offentlig virksomhet som gjennom sitt virke fremviser nytenkning og engasjement på en respektfull og inkluderende måte som kommer både demenssyke og pårørende til gode, for eksempel et dagtilbud eller en sykehjemsavdeling tilrettelagt for personer med demens, skriver Nasjonalforeningen i pressemeldingen.