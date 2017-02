Hiphop-rapper i medvind

Med en rykende fersk singel på lomma fortsetter hiphop-rapperen Ruben Pettersen sin reise mot å bli kjent, ikke bare i Arendal men i hele landet.

Sist fredag slapp 22-åringen sin andre singel «Hat det, elsk det» som en forsmak på hva lytterne kan forvente når han i løpet av året gir ut sin første soloplate.

Store Høyder

Han har klatret fort på karrierestigen, og han føler selv at han har oppnådd store høyder som artist i løpet av den korte tiden han har satset på hiphop. Etter at han startet i 2016 har han varmet opp for Cezinando, Raggabalder og Plumbo, og han han har spilt på flere festivaler og headlinet storscenen under Oslo Maraton og Undercover Circus i Tønsberg for å nevne noe. Lokalmiljøet har fått øynene opp for arendalsartisten, og han blir flittig brukt på lokale arrangementer. Sist uke opptrådte han med fire konserter under vinterfestivalen i tillegg til at han var hovedattraksjonen på årets Lock in for ungdom i Hisøyhallen forrige helg.

– Det går i ett og det er hektiske dager, men det er det jeg liker aller best å holde på med, forteller artisten til Arendals Tidende.

Blir berørt

Ruben har til sammen gitt ut to singler som har blitt sluppet ganske tett. Den første singelen «Speil» ble sluppet i desember, og «Hat det elsk det» ble sluppet fredag 20. januar i år. Sistnevnte handler om at mange barn i dag vokser opp i hjem der de må ta voksenrollen, et tema som Ruben er svært opptatt av.

– Det er mange barn som er fanget i en voksen verden og mister alt som kalles barndom. Når jeg ser på nyhetene blir jeg preget og berørt av å høre om barn som vokser opp i for eksempel krig eller med foreldre som ruser seg. Låta handler om hvilke følger det kan få om barn får oppgaver som egentlig tilhører den voksne, beskriver han.

Til tross for sin korte karriere har han fått mange gode tilbakemeldinger, ikke bare fra de unge, men også fra de som er godt voksne.

– Jeg hadde releasen på den siste låta på Madam Reiersen, og det var veldig morsomt å se hvordan et godt voksent publikum koste seg med min musikk. De både danset og digget og det skinte tydelig igjennom at de koste på konserten. Det er mange som følger meg, og jeg har fått veldig mange gode tilbakemeldinger på det jeg har gitt ut hittil. Jeg er også fornøyd med «streemingen» på låtene mine på de forskjellige visningskanalene på nett, sier han fornøyd.

Snart plateklar

Singlene er en god oppbygging til den første plata, som han håper skal komme ut om ikke alt for lenge.

– Alle låtene er ferdige, og nå står snart studiojobbing for tur. Jeg håper at den kan være ferdig i løpet av ganske kort tid, forteller den ivrige musikeren, og legger til at neste singelslipp allerede er i mars.

Hittil har han brukt studioet på Kilden når han har spilt inn låtene sine, noe som han har vært veldig fornøyd med.

– Det er for det første gratis, og for det andre er det veldig greit. Jeg har brukt Kilden mye, både nå i studio og da jeg var yngre på klubben, sier han.

Innspillingen til den nye plata skal derimot foregå i studioet til Clutterbillies.

– Jeg skal bruke studioet deres, i tillegg får jeg god hjelp av Bård Torstensen. Miljøet i Arendal er godt og inkluderende, og det betyr mye, sier han.

Samfunnsengasjert

Ruben har et stort samfunnsengasjement, noe som kommer tydelig fram i tekstene hans. Han skriver gjerne om tabubelagte temaer som ikke alle andre tør å snakke om, og han er ikke redd for å kritisere verken statsministeren eller innvandringsministeren.

– Det er fortsatt mye idioti i dagens storting og jeg kritiserer både Erna og Sylvia i tekstene mine. Jeg er ikke redd for å provosere med mine meninger, sier han bestemt.

Siden han selv fikk stemmerett har han hvert år stemt på Kristelig Folkeparti, et parti han har fått mer og mer respekt for.

– Jeg fikk ekstra respekt for partileder Knut Hareide da han stilte opp og gikk i gay-paraden. Det syns jeg var flott gjort, sier rapperen.

– Vil ikke bli en «cocky dritt»

Målet til arendalsmannen er å bli kjent og få nok spillejobber så han på sikt kan leve av det. Han understreker samtidig at han ikke har noen stor drøm om å bli kjendis.

– Jeg vil ikke noen gang kalle meg en «kjendis» eller bli en cocky dritt som tror jeg er noe. Målet er å få mange visninger på låtene mine og få de store giggene. Om jeg skulle drømme om noe så er det å få spille på Øyafestivalen og Canal Street, og det hadde heller ikke gjort noe å få en TV-opptreden, sier han med glimt i øyet.