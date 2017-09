Caroline fra Arendal følges av over 12.000

Annonse:

Interiør-instagrameren Caroline Jensen Hultgren har 12.300 følgere.

I tillegg til å vise instagram-bilder av funkishuset sitt fra 1930-tallet sitt har Hultgren hatt besøk av flere interiørmagasin, og instagram-kontoen oppdateres samtidig som hun jobber fulltid som hårstylist.

Kneoperasjon

Instagram er en sosial bildedelingstjeneste med 150 millioner brukere på verdensbasis. I Norge er det 1,8 millioner profiler på Instagram og Carolines interiørprofil er en av dem. Hun har vokst opp i et eydahavnshjem med interiørinteresserte foreldre, og alltid brydd seg om hvordan omgivelsene ser ut. At hun begynte å dele bilder av sitt eget hjem med omverdenen var likevel nokså tilfeldig.

– Først drev jeg med blogging. Og siden jeg er hårstylist blogga jeg en del om hår og mote. Da jeg og samboeren hadde kjøpt hus og pussa det opp i Drammen måtte jeg ta en kneoperasjon og holde meg i ro en av etasjene i huset vårt i halvannen måned. Så da begynte jeg så smått å ta interiørbilder også. I begynnelsen var det mest for å få respons på om det jeg gjorde så greit ut, ikke for å vise andre hva jeg gjorde. Jeg fulgte ikke så mange interiørblogger og hadde ikke så god peiling, forteller hun.

Responsen ble imidlertid god, og etter hvert har følgerskaren til Hultgren bikket over 12.000 brukere.

Lavbudsjett

Instagrammeren tror en av årsakene til at hun følges av så mange er at hun pusser opp og følger trender uten skyhøyt budsjett. Hun har lite sponsing og reklame på instagramprofilen sin, men viser heller frem det hun velger å kjøpe selv.

– Jeg har ikke et ekstremt høyt interiørbudsjett. Da vi flytta inn hit tok vi med mye av de gamle møblene våre fra en leilighet i byen. Noe kjøpte vi også nytt, fordi et hus fra 1938 krever litt andre ting enn en helt ny leilighet, forteller hun og fortsetter:

– Jeg syns det er veldig gøy å dra på Loppemarked og Fretex. Dra på skattejakt, og jeg bruker IKEA flittig. Det som fenger er kanskje at ofte i interiørmagasin er alt nytt. Mitt uttrykk hjemme er kanskje ganske likt det andre har, men ikke like dyrt. Jeg bytter ikke ut møbler, jeg maler dem om. Kjøkkenbord har jeg aldri kjøpt nytt, jeg bare maler når jeg ønsker ett nytt uttrykk, sier hun.

Uttrykk over merker

Caroline er mer opptatt av uttrykket i rommet enn enkeltmøbler og pyntegjenstander som gjerne er svært dyre.

– Hvis jeg ser et uttrykk jeg liker hos noen andre lærer jeg av det. Jeg kjøper ikke så mye nytt, men ommøblerer.

– Så instagramkontoen din viser ingen av de skamdyre tingene toppbloggere og kjendiser har?

– Hehe. Jo, det er et par ting. Jeg har ønska meg Arne Jacobsen-stolen i skinn og retro, den koster 250.000 kroner. Den nye versjonen er litt billigere, men koster også 130.000 kroner. Jeg endte på en til 35.000 kroner som jeg fikk av mamma og pappa til 30 års-dagen, men jeg synes jo det også er dyrt nok! Også har jeg en vase som i utgangspunktet koster 7.000 kroner, det synes jeg er helt vannvittig. Jeg kjøpte den på Finn.no da jeg fant en som solgte ut i Stavanger. Så fikk jeg fetteren min til å kjøre den fra Stavanger til Drammen, forteller hun.

Ingen gullgruve

Følgerne Caroline har på instagram gjør henne ikke rik. Hun har lite sponsing og reklame på profilen sin, og har heller ingen planer om å begynne med det. Flere interiørmagasin har imidlertid vært hjemme hos henne for å ta bilder, og det håper hun å gjøre mer av.

– Jeg syns det er gøy å gjøre reportasjer i magasiner, så jeg håper jeg får fortsette å gjøre det. Det er vertfall to magasiner som er interessert nå. Jeg jobber som hårstylist og det er et yrke man ikke holder ut i for alltid, så det å holde kontoen oppe gjør at mulighetene mine etter frisøryrket er mye større.