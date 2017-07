BRG Entreprenør AS får bygge Roligheden skole

Annonse:

Alle anbud ble skrotet i forrige runde, nå er anbudsprosessen avsluttet.

Bygging av ny barne- og ungdomsskole på Tromøy ble vedtatt i 2015, deretter ble arbeidet med å vurdere tomter og bygg satt i gang. Arbeidet på tomta er nå ferdig, og arbeidet med selve skolebygget skulle vært startet opp i mars. Fordi ingen anbud ble godkjent i første runde ble prosessen forsinket, men etter planen skal skolen fortsatt være klar til bruk 27. mars 2019.

AF Gruppen AS, Kruse Smith Entreprenør AS, Skanska Norge AS, BRG Entreprenør AS og Veidekke Entreprenør AS har alle levert anbud i denne runden, nå har Arendal eiendom kommunale foretak konkludert med hvem som skal få tilbud om å bygge skolen.

I vurderingen har eiendomsforetaket latt pris gjelde for 60 prosent av vurderingen, mens løsningsforslaget, bedriftens erfaring og kompetanse har blitt veid med 40 prosent.

Her er prisene som er levert i anbudet. De inkluderer grendehus, flerbrukshall, rivning av ungdomsskolen og elementer i uteområdet:

BRG Entreprenør AS 197,3 mill inkl mva

Veidekke Entreprenør AS 234,2 mill inkl mva

Kruse Smith Entreprenør AS 255,1 mill inkl mva

AF Gruppen Norge AS 272,9 mill inkl mva

Skanska Norge AS 273,3 mill inkl mva