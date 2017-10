IA – vi vant!

Annonse:

HURRA FOR TROMØY BARNEHAGEENHET: En storfornøyd gjeng. F.v. bak: Mette Skår, Ruth Linda Gulbrandsen, Mona Thorsen, Gro Stålesen, Kenneth Løvendahl (vaktmester), Gunn Lilleholt Bekkvik, Helene Andreassen. Foran f.v. Ordfører Robert C. Nordli og enhetsleder Johnny Svensvik. (Sonja Natland-Skyttemyr, Arne Amundsen og Mari Simostad var ikke tilstede da bildet ble tatt).

Onsdag 18. oktober feiret barn, foreldre, ansatte og selveste ordføreren at Tromøy Barnehageenhet ble tildelt årets IA-pris i Aust-Agder 2017.

Deres målrettede arbeid siden 2014 har bært frukter, og nå kan Fabakken barnehage avd. Karius og Baktus samt Fjellvik naturbarnehage stolt skilte med utmerkelsen ”Årets IA-pris”.

Stolte ledere

Enhetsleder for barnehagene, Johnny Svensvik er sprekkferdig av stolthet!

-Dette er takket være alle de fantastiske ansatte, som har jobbet iherdig og målrettet for å komme dit vi er i dag. De har vært med i hele prosessen, og det har vært viktig. Til og med vaktmesteren vår har blitt involvert, og han har vært en viktig brikke for å finne nye løsninger og nye muligheter. På den måten har de alle fått tatt ansvar for egen arbeidsplass, og det er det vi nå ser resultatet av.

Mette Skår er pedagogisk leder og har vært i barnehagen siden den var ny, og kan ikke få rost avdelingene nok.

-Miljøet her er helt fantastisk, og opplegget vi har jobbet med har vært suverent, sier hun, før hun rigger seg til for å hjelpe Oliver på 5 år med buksebeina.



Selvstendige barn

Og det er nettopp i sitt møte med barna at barnehagene har gjort seg bemerket. IA-rådet for Aust-Agder sier blant annet i sin begrunnelse at Tromøy Barnehageenhet har greid å tilrettelegge for at barna kan klare mest mulig selv og de voksne jobber som veiledere. Denne kombinasjonen har ført til mindre belastninger for de ansatte, og barna har blitt mer selvhjulpne. Dette har igjen ført til at barnehagene så langt i 2017 har 98.2% nærvær.

Svensvik forteller at barnehagene jobber bevisst mot tre mål: 1) Slipp barna til. 2) Være helsefremmende. 3) Personalet skal ha et nærvær på over 95%. Man kan vel trygt si at de har lyktes så til de grader med det.

Se flere bilder fra barnehagene: