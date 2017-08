«Berlinmuren» blir tema for politikerne

Annonse:

Den omstridte murveggen i Barbu blir politisk tema.

Det skjer når kommuneplanutvalget møtes til høstens første møte onsdag. Da skal kommunens folk fra administrasjonen orientere politikerne i utvalget om muren i Barbu Park. Tidligere i sommer fikk bildene av muren det til å koke på nettet.

– Varm stolt og utadvendt noen som har gått på en smell her på sørlandskysten, skrev høyrepolitiker og Barbu-motstander Benedikte Nilsen på sin Facebook-profil da.

Les også: Sammenligner barbumur med Berlinmuren

Berlin-mur

Også tidligere bystyrerepresentant Nils Johannes Nilsen (Ap) reagerte med kraftige ord mot muren som har dukket opp i Barbu, som en del av støyskjermingen.

– Det verste jeg har sett. Berlinmuren i Barbu. Det går bare ikke an!!!, fyrte han løs på Facebook.

Lurt

Benedikte Nilsen uttalte senere til media at hun følte seg litt lur og ikke var informert om at det skulle komme opp en betongmur som støyskjerming.

– Jeg føler jo at det er blitt noe annet enn det vi mente vi vedtok, uttalte hun til Agderposten.

Onsdag er det altså klart for et oppklaringsmøte og kanskje blir det da klart hva som egentlig har skjedd under plan- og vedtaksprosessen.