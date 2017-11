Barbuparken kan bli opp til ett år forsinket

Annonse:

Over to tiår år er gått siden debatten om Barbu begynte å rase. Fredag skulle kommunen invitere til en svært forsinket åpning av parkområdet, som i utgangspunktet skulle stått ferdig i april. Åpningen ble imidlertid ytterligere forskjøvet og kan nå komme opp til et år på etterskudd.

Parken i Barbu skulle fredag åpnes med brask og bram, med sang fra Haraldsguttene, servering av gløgg, DJ og aktiviteter. Slik ble det imidlertid ikke.

– Vi har jobba for å få en overtagelse. At prosjektet blir avslutta fra entreprenørens side og overtas av kommunen. Nå har ting tatt veldig lang tid og det er fortsatt en del elementer som gjenstår. Dermed kan ikke kommunen overta og anlegget åpnes, sier overingeniør Magne Jessen til Arendals Tidende.

Han forteller at glass i de delene av muren som står åpen mangler. I tillegg venter de på glass til taket på paviljongen og noen siste detaljer til toalettene.

Ifølge Jessen er det problemene med grunnen i området og med utløpet av Barbuelva som har forsinket hele prosjektet. Utløpet av elva måtte løses på en måte som både ble pen og som sikret mot oversvømmelse ved flom. Nå er han ikke sikker på tidspunkt for endelig åpningsdato.

– Vi får se om det er riktig med åpning i løpet av vinteren eller om vi venter til våren når det er grønt og fint, sier han.