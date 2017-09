Dette er Aust-Agders stortingskandidater

Annonse:

Mandag kan din stemme avgjøre hvem som kan få representere fylket i Stortinget de neste fire årene.

Fire år har gått siden forrige Stortings- og sametingsvalg. Mandag er det valg for fireårsperioden 2017 til 2021 og valgdistriktet Aust-Agder får sende til sammen fire representanter til nasjonalforsamlingen. En av disse blir valgt ut på bakgrunn av utjevningsmandat, en ordning for å sikre at de politiske partiene får tildelt nok representanter etter stemmeantallet på landsbasis. For i det hele tatt være med i kampen om utjevningsmandat, kreves det at partiet på landsbasis kommer over sperregrensen. Den er på fire prosent, og partier som havner under er ikke med i fordelingen av de totalt 19 utjevningsmandater.

Nye listetopper

Ved valget i år stiller fylkesordfører Tellef Inge Mørland (Arendal) som Arbeiderpartiets førstekandidat og erstatter avtroppende stortingsrepresentant Freddy de Ruiter. Åshild Bruun-Gundersen, bystyremedlem i Arendal og fylkestingsrepresentant for Fremskrittspartiet, erstatter tidligere Frp-representant Ingebjørg Amanda Godskesen som toppkandidat. For Høyre stiller Sven Harberg (Grimstad) til gjenvalg som toppkandidat og det samme gjør Kjell Ingolf Ropstad (Evje og Hornnes), Kristelig Folkeparti.

Grønt og gult

Flere meningsmålinger i august har vist at det er en viss mulighet for en «thriller» og kamp om utjevningsmandatet. Kristelig Folkeparti lukter på sperregrensen, mens Miljøpartiet De Grønne har kommet over den på enkelte. Med Krf under og Miljøpartiet over sperregrensen vil gult byttes ut med grønt og gi plass til nykommeren Eivind Trædal (Oslo/Tvedestrand) som fjerde stortingsrepresentant for Aust-Agder. Det har også vært hevdet at Fremskrittspartiet kan miste sitt mandat på bakgrunn av velgerflukt etter bråket rundt nominasjon og fylkessammenslåing som herjet fylkespartiet som et mareritt sist vinter og vår. Skulle velgerne svikte Frp går stortingsmandatet sannsynligvis til Arbeiderpartiets andrekandidat, Cecilie Knibe Hanssen (Lillesand).

17 lister

I år er det til sammen 17 partier som har fått godkjenning til å stille valglister i Aust-Agder. Flere har toppkandidater som ikke bor i fylket, slik som nykommerpartiet Alliansen. Her stiller Tommy Knappskog med bosted på Kongsberg som listetopp. Ifølge Laagendalsposten har han flere ganger byttet parti og har vært innom både Arbeiderpartiet, Piratpartiet og Fremskrittspartiet. Kystpartiet stiller med toppkandidaten Sanna Solbak fra Sandefjord, mens Partiet De Kristne har John Erik Selle fra Bærum på topp. Et annet nykommerparti er Helsepartiet, som har Tonje Maria Mørland fra Arendal som toppkandidat i Aust-Agder.

Dette er listetoppene:

Rødt

Navn: Jonny Ingebrigtsen

Alder: 60

Bosted: Arendal

Sosialistisk Venstreparti

Navn: Fredrik Wilhelm Schultze-Krogh

Alder: 43

Bosted: Arendal

Arbeiderpartiet

Navn: Tellef Inge Mørland

Alder: 37

Bosted: Arendal

Senterpartiet

Navn: Gro Anita Mykjåland

Alder: 41

Bosted: Iveland

Venstre

Navn: Petter Toldnæs

Alder: 39

Bosted: Lillesand

Miljøpartiet De Grønne

Navn: Eivind Trædal

Alder: 31

Bosted: Oslo

Kristelig Folkeparti

Navn: Kjell Ingolf Ropstad

Alder: 32

Bosted: Evje og Hornnes

Pensjonistpartiet

Navn: Harald Alsvik

Alder: 71

Bosted: Tvedestrand

Kystpartiet

Navn: Sanna Solbak

Alder: 56

Bosted: Sandefjord

Høyre

Navn: Svein Harberg

Alder: 59

Bosted: Grimstad

Fremskrittspartiet

Navn: Åshild Bruun-Gundersen

Alder: 30

Bosted: Arendal

Partiet De Kristne

Navn: John Erik Selle

Alder: 51

Bosted: Bærum

Demokratene i Norge

Navn: Jan Ove Ragnar Fedde

Alder: 66

Bosted: Grimstad

Alliansen

Navn: Tommy Knappskog

Alder: 44

Bosted: Kongsberg

Helsepartiet

Navn: Tonje Maria Mørland

Alder: 46

Bosted: Arendal

Piratpartiet

Navn: Svein Mork Dahl

Alder: 43

Bosted: Arendal

Liberalistene

Navn: Harald Dreier Ludianos

Alder: 31

Bosted: Arendal