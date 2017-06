Stortingsplassen i sikte for Frp-Åshild

Annonse:

Meningsmåling viser at Fremskrittspartiet kan sikre plassen til tross for partibråket i Aust-Agder.

En måling Fædrelandsvennen har fått utført viser at Fremskrittspartiet i Aust-Agder har en oppslutning på 16,5 prosent. Det er en nedgang på 1,4 sammenlignet med stortingsvalget i 2013. En måling Agderposten fikk gjort for en måneds tid tilbake ga Frp en oppslutning på 12,4 prosent. Om tallet fra den ferske målingen blir valgresultat vil Frp sikre direktemandatet fra Aust-Agder, skriver Fædrelandsvennen (krever innlogging).

På rett vei

Til avisen sier stortingskandidat Åshild Bruun-Gundersen at resultatet er utrolig bra.

– Da ligger vi godt i rute, sier hun.

I fylkespartiet har det siden desember i fjor bølget kraftig. Bråket tok virkelig av etter at Bruun-Gundersen i fylkestinget stemte for sammenslåing av Aust-Agder fylke med Vest-Agder, bare tre dager etter at hun var valgt til å være stortingskandidat nummer én for partiet. Det ble fremsatt krav om ny nominasjonsprosess. Da denne ble gjennomført viste det seg at Bruun-Gundersen fortsatt var ønsket som erstatning for daværende stortingsrepresentant for Aust-Agder Frp, Ingebjørg Godskesen. Sistnevnte meldte seg ut av partiet etter stortingsbehandlingen av kommunereformen tidligere denne måneden, etter å ha stemt imot flere tvangssammenslåinger og fylkessammenslåingen mellom de to sørlandsfylkene. Rabalderet førte også til at fylkesstyret i Fremskrittspartiet nylig bestemte seg for å sette lokallaget i Arendal under administrasjon og fratok styret makten.

Stort Sp-byks

Senterpartiet gjør et kraftig hopp i Aust-Agder og henger med på trenden på landsbasis, med stadig styrking for partiet. Ved valget i 2013 var Sp-resultatet på 4,8 prosent, målingen nå gir partiet 9,8 prosent. Arbeiderpartiet vokser med 1,4 prosent til 29,4 sammenlignet med 2013-valget. Rødt legger på seg 0,7 prosent til 1,2, Sosialistisk Venstreparti vokser fra 2,6 til 3,4 prosent. Krf får 9,6 prosent, en nedgang på 1,6, Venstre går tilbake 2,4 og havner på 2,4 prosent oppslutning på målingen. Høyre går tilbake 2,2 prosent til 23,7 sammenlignet med 2013-resultatet. Miljøpartiet De Grønne taper 0,8 og har 1,2 prosent oppslutning. Pensjonistpartiet vokser til 1,5 prosent, en fremgang på 0,9 sammenlignet med 2013, mens Partiet De Kristne daler med tilsvarende og får en oppslutning i målingen på en halv prosent. Fædrelandsvennen opplyser at målingen har en feilmargin på mellom 2,4 og 4 prosentpoeng.