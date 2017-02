Aust-Agder får kvinnelig fylkesordfører

Arbeiderpartiets fylkesordfører erstattes sannsynligvis av en kvinne.

Nåværende fylkesordfører i Aust-Agder, Tellef Inge Mørland (Ap), havner trolig på Stortinget etter valget i september. Han er toppkandidat for Aust-Agder Arbeiderparti. Etter alle solemerker er det Gro Bråten som overtar hans oppgaver som fylkesordfører fra høsten. Bråten kommer fra Lillesand.

Har avtalt

–Nå forutsetter vi at Tellef Inge kommer inn på Stortinget. Vi har jo alltid hatt et mandat så det regner vi som sikkert. Nå har vi slått fast at den samarbeidsavtalen vi har med Krf og Senterpartiet står ved lag. Da blir jeg fylkesordfører, antakelig ifra oktober, sier Bråten i et intervju med NRK Sørlandet.

Søknad sendt

Ifølge statskanalen sier Bråten at hun vil kjempe for at hun blir den første regionordføreren i Agder fra 2020, når Aust- og Vest-Agder etter planen slås sammen. På et felles møte mellom de to fylkestingene onsdag opplyste fylkesordførerne i de to fylkene at søknaden om sammenslåing er sendt til kommunal- og moderniseringsministeren.