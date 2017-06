Arendalsfotograf svartelistet av Assad-regimet

Annonse:

Fotografens navn dukket opp i en liste NRK har fått tilgang til.

I 2011 var Tomm Wilgaard Christiansen fra Tromøy i Syria og dekket starten på opprøret mot regimet i det nå borgerkrigsherjede Syria for Dagbladet. Ifølge NRK skal en syrisk opposisjonsavis ha fått tak i noe av det mest hemmelige fra syrisk etteretning, nemlig lister over personer regimet ønsker å ha kontroll på, og delt det med den norske rikskringkasteren. På listen skal navnet til arendalsfotografen være oppført.

– Ålreit å vite

Til sammen er 75 nordmenn oppført på svartelisten fra syriske myndigheter. Sju er det arrestordre på, 45 skal nektes å reise inn i landet og myndighetene skal varsles om 23 andre nordmenn dukker opp i landet. De første registreringene skal være helt fra 1983 og den siste i 2014. Christiansen får ikke reise inn i Syria igjen.

– Jeg synes det er veldig ålreit å få vite det. Det er ikke utenkelig at jeg skulle reist til Syria igjen, og det hadde kanskje ikke vært så lurt, sier han til NRK.

Angiversamfunn

I dokumentarartikkelen NRK har publisert beskriver arendalsfotografen følelsen av å være i et samfunn med angivere. Folk skal ha vært veldig opptatt av hvem han og Dagbladet-kollegaen var og hva de gjorde der.

– Taxisjåfører, hotellansatte … Vi fikk veldig følelsen av å være i et angiversamfunn, sier han.

Bilder og tekst som ble til mens de utsendte fra Dagbladet oppholdt seg i Syria ble slettet fortløpende etter at materialet var sendt over til redaksjonen hjemme i Norge.

Lav terskel

Ifølge Vegard Valther Hansen, seniorrådgiver ved Nupi og tidligere etterretningsoffiser, er terskelen lav for å bli svartelistet i land som Syria og at det kan være nok å være på feil plass til feil tid.

– Noen blir også registrert ved å drive aktivitet som oppfattes som mistenkelig uten at det er det, men det er dessverre slik at når du først er del av et slikt arkiv så er det vanskelig å bli fjernet, sier Hansen til statskanalen.