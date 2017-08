Arendalittene anbefaler: Dette bør du få med deg under Arendalsuka

Annonse:

Fra mandag til lørdag neste uke skal Arendal sentrum snus på hodet av politikere, organisasjoner, lobbyister og helt vanlige deltagere. Over 750 arrangement er registrert på Arendalsukas nettsider i tillegg til at gatene skal bugne av stands. Å få med seg alt er helt umulig. For å hjelpe deg med å sortere ut noen arrangement har vi bedt fem kjente arendalitter fortelle hva de skal delta på.

Robert Cornels Nordli

Arendals arbeiderpartiordfører trekker frem tre tema fra hovedprogrammet som han ikke vil gå glipp av, men poengterer at han helst ville hatt med seg hvert eneste arrangement.

– Intensjonen med Arendalsuka og de ulike arrangementene er at deltagerne og tilhørerne skal lære noe av de ulike arrangementene og alle menneskene man møter. Da vil jeg helst få med meg alt dette, sier han og anbefaler følgende:

Partilederdebatten som sist valgkamp ble sett av over en million seere

Arrangør: Arendalsuka, NRK

Dag: Mandag 14/8 2017 21:30 – 23:00

Arrangementstype: Debatt

Tema: Politikk

Sted: Arendal kultur- og rådhus

Ungdomspartilederdebatten

Arrangør: Arendalsuka, Aftenposten

Dag: Fredag 18/8 2017 19:00 – 20:30

Arrangementstype: Debatt

Tema: Politikk

Språk: Norsk

Sted: Arendal kultur- og rådhus

Hadde vi ikke verdens beste helsevesen? Eller kaster vi bort den muligheten?

Arrangør: Arendalsuka, Dagens Medisin

Dag: Torsdag 17/8 2017 13:00 – 15:00

Arrangementstype: Debatt

Tema: Helse

Språk: Norsk

Sted: Arendal kultur- og rådhus

Øystein Djupedal

Lederen av programkomiteen for Arendalsuka tok i sin tid initiativ til å starte opp Arendalsuka med et ønske om at det skulle bli et politisk dansegulv. Som leder av programkomiteen anbefaler han alle de 33 postene på hovedprogrammet på det varmeste, men han har likevel klart å plukke ut tre punkt.

Partilederdebatten på mandag er et must.

Arrangør: Arendalsuka, NRK

Dag: Mandag 14/8 2017 21:30 – 23:00

Arrangementstype: Debatt

Tema: Politikk

Sted: Arendal kultur- og rådhus

«Går alt til helvete» hvor Anne Grosvold samtaler med Kåre Willoch, teatersjef Hanne Tømta, varaordfører i Oslo Kamzy Guntaratnam og riksadvokat Tor Aksel Buch om utenforskap og livet.

Arrangør: Arendalsuka

Dag: Onsdag 16/8 2017 16:00 – 17:30

Arrangementstype: Samtale

Tema: Politikk

Språk: Norsk

Sted: Arendal kultur- og rådhus

Urix sender for første gang utenfor Marienlyst. Programleder Gry Blekastad Almås har med seg John Podesta.

Arrangør: NRK, Arendalsuka

Dag: Onsdag 16/8 2017 20:00 – 21:00

Språk: Norsk

Sted: Arendal kultur- og rådhus

Benedikte Nilsen

Nilsen er bystyrerepresentant for Høyre og distriktsleder i Aust-Agder Røde Kors. Hun vil bruke Arendalsuka til å hente viktige innspill.

– Heldige vi som har Arendalsuka og jeg vil berømme alle de som gjør en fantastisk jobb for å sy dette sammen. Om jeg får mulighet til å gå vil jeg veldig gjerne få med meg ting som kan gi innspill til meg som lokal politiker, sier hun.

På samme lag – med felles mål? Bedre tverrfaglig innsats rundt barn som strever.

Arrangør: Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder

Dag: Mandag 14/8 2017 08:00 – 12:00

Arrangementstype: Seminar

Tema: Oppvekst

Språk: Norsk

Sted: Clarion Hotel Tyholmen

Historien om barnevernstjenesten i Arendal – veien ut av krisen. Med barnevernsleder Iris Olsen, rådmann Harald Danielsen, bystyremedlem AP Nina Jentoft og kommunalsjef Torill Skår.

Arrangør: PwC

Dag: Onsdag 16/8 2017 11:00 – 12:30

Arrangementstype: Foredrag

Tema: Oppvekst

Språk: Norsk

Sted: Havnegården, i kantina, Kystveien 14

Sosial puls – debatt om de største humanitære utfordringene i Norge.

Arrangør: Norges Røde Kors

Dag: Tirsdag 15/8 2017 11:30 – 13:30

Arrangementstype: Debatt

Tema: Oppvekst , Politikk

Språk: Norsk

Sted: Kilden aktivitetssenter

Stedsbeskrivelse: Nedre Tyholmsvei 6

Jacob Hugmoen Handegard

Handegard er politiker for Unge Venstre og valgkampleder for Venstre i Aust- og Vest-Agder.

– Jeg skal stå på stand hver eneste dag og må være tilgjengelig som valgkampleder. Gleder meg skikkelig til å nærmest bo i Arendal sentrum under Arendalsuka, forteller han.

Arendalsrådet – stereotypisk utgave av Lørdagsrådet med Siri Kristiansen

Arrangør: Fredskorpset, SAIH og ANSA

Dag: Tirsdag 15/8 2017 20:30 – 21:30

Arrangementstype: Samtale

Sted: Barrique øl og vinstue

Ungdomspartilederdebatten

Arrangør: Arendalsuka, Aftenposten

Dag: Fredag 18/8 2017 19:00 – 20:30

Arrangementstype: Debatt

Tema: Politikk

Språk: Norsk

Sted: Arendal kultur- og rådhus

Norge etter Brexit

Arrangør: Geelmuyden Kiese, Civita og Europabevegelsen

Dag: Onsdag 16/8 2017 16:00 – 17:30

Arrangementstype: Debatt

Tema: Økonomi , Internasjonalt

Sted: Symposium