Arendal mer enn dobler antallet lærlinger

JA TIL VEDTAK: Ap-ordfører Robert C. Nordli ga klar beskjed til gruppeleder Atle Svendal i eget parti om at partiet måtte støtte Frp-utspillet om å vedta lærlingøkning før budsjettbehandlingen. Foto: Esben Holm Eskelund

I 2020 skal antallet lærlinger i kommunen være økt med 75 fra dagens nivå.

Mens rådmannen ønsket at bystyret i første rekke skulle ta kommunens lærlingstrategi til orientering, og først senere vedta den i budsjettsammenheng, skar opposisjonsleder Anders Kylland (Frp) gjennom. Han ba om et vedtak heller enn et vedtak om en foreløpig orientering.

– Vi kan vedta den opptrappingsplanen som ligger der. Det fremkommer så tydelig at bystyret vil dette, sa han.

Skeptisk gruppeleder

Gruppeleder i Arbeiderpartiet, Atle Svendal, reagerte på vedtaksønsket fra Fremskrittspartiet med å minne om at økt satsing på lærlinger også koster penger hver eneste år og at det skal dekkes inn. Kylland mente likevel at det ikke er noen god grunn til å vedta satsingen på lærlinger. Ordfører Robert C. Nordli, Arbeiderpartiet, ga opposisjonslederen full støtte og ga føringer direkte til sitt eget partis gruppeleder.

– Jeg synes vi skal vedta dette, slik som Frp foreslår. Nå gjør vi faktisk samfunnsoppdraget vi er satt til å gjøre og hjelper disse til utdanning, sa Nordli.

Årlig budsjettsak

Politikerne vedtok at bystyret ser på økonomien i strategien årlig i forbindelse med behandlingen av budsjettet og handlingsplanen for kommunen. I debatten var det stor diskusjon om hvem som skal ha æren for økt satsing på lærlinger i kommunen. Ordføreren minnet om at fempartiene i sin samarbeidserklæring etter valget i 2015 hadde satsing på lærlinger med i dokumentet.

– Hvem kom på denne idéen? Jeg kan henvise til mange dokumenter. Vi gikk til valg på dette. Dette er nevnt. Jeg er glad for at alle er enige og jeg er veldig glad for at vi oppfyller et valgløfte, sa Nordli.

Opptrappingsplan

I dag har Arendal kommune 65 lærlinger. Det tilsvarer 1,4 lærlinger per innbygger. Når målet er nådd i løpet av 2020 skal det være opp mot 140 lærlinger i regi av Arendal kommune, noe som tilsvarer tre lærlinger pr. tusen innbyggere. I spesifikke tiltak som skal gjøres er det satt av inntil fem lærlingplasser for voksne uten ungdomsrett til læreplass fra neste år.

– Dette er en økende gruppe som ofte består av personer med minoritetsbakgrunn som tar fagbrev i voksen alder. Antallet vurderes etter behov i samarbeid med opplæringskontore ne i årene som følger, heter det strategiplanen.

I planen slås det også fast at lærlinger, som etter endt læretid i Arendal kommune får jobbtilbud i kommunen om de er kvalifisert og egnet, vil være garantert faste, hele stillinger.